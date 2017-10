Kurt Angle regresa a lo grande

Google Plus

En el kick off del evento se repasaron todas las rivalidades que tendrían lugar en la parte principal. Además Sasha Banks derrotó a Alicia Fox gracias a un Banks Statement. Además AJ se mostró muy contento por poder enfrentarse a Finn Bálor.

Emma vs. Asuka

Emma evitó el primer golpe, pero rápidamente pudo aplicar una llave de rendición. Emma trató de golpear, pero Asuka evitó todos los golpes. Asuka aplicó varias llaves seguidas, pero Emma consiguió reaccionar. Emma aplicó una plancha tras la que siguieron dos cuentas de dos. Asuka reaccionó a dos bofetadas de Emma y empezó a dominar con una gran patada. Asuka aplicó una Dropkick desde la segunda cuerda, pero Emma supo reaccionar al dominio de la luchadora japonesa. Asuka sorprendió con un Ankle Lock seguido de un Suplex. La japonesa sorprendió con una patada y aplicó el Asuka Lock para conseguir la victoria.

Victoria: Asuka por rendición.

The Miz apareció hablando con Cesaro y Sheamus. Los tres hablaron sobre como iban a conseguir la victoria y sobre el regreso de Angle a los cuadriláteros. Strowman apareció de la nada, al igual que Kane. Ambos hablaron sobre quien iba a golpear a quien.

Elias salió al ring para tocar una canción. Cuando empezaba a cantar, Jason apareció lanzándole verduras a Elias, tras esto el segmento acabó.

The Brian Kendrick & Gentleman Jack Gallagher vs. Cedric Alexander & Rich Swann

Kendrick y Swann empezaron el combate. Kendrick con un golpe al borde de la legalidad tomó el control y le dio el relevo a Gallagher. Alexander y Kendrick entraron, siendo el control para el face. Swann entró y tras una llave en equipo buscó la cuenta, pero Gallagher interfirió para dar el control a los heels. Swann reaccionó y le dio el relevo a Alexader que dominó con una gran patada sobre Gallagher. Kendrick evitó la cuenta de Alexander y aplicó dos grandes patadas antes de aplicar el Captain Hook. Swann rompió la llave de Kendrick con una maniobra aérea. Alexander aplicó el Lumbar Check para conseguir la victoria.

Victoria: Cedric Alexander & Rich Swann por cuenta de tres.

Campeonato de Mujeres de Raw: Alexa Bliss (c) vs. Mickie James

Mickie empezó dominando con dos llaves rápidas. Alexa con un codazo dio el primer golpe, pero aun así Mickie siguió dominando. Alexa aprovechó un despiste de Mickie para tomar el control centrando su ataque en el brazo izquierdo de su rival. Mickie sorprendió con una llave y pasaron a un intercambio de llaves donde las dos cayeron al ring a la vez. Mickie consiguió salir reforzada y empezó a dominar. Mickie buscaba altura, pero Alexa evitó el salto y buscó su salto, pero lo falló. Tras una Dropkick desde la tercera cuerda, Mickie buscó la cuenta pero llego solo a dos. Alexa golpeó a Mickie contra el esquinero y tras un DDT consiguió la victoria.

Victoria: Alexa Bliss por cuenta de tres.

Angle habló con Ambrose y Rollins, estos le dieron la vestimenta típica de The Shield, asegurando que Angle estaba en el stable.

Elias volvió a salir para cantar, pero de nuevo fue interrumpido por Jordan que le lanzó verduras de nuevo.

Campeonato de Peso Crucero: Kalisto (c) vs. Enzo Amore

Enzo fue el primero en dar un golpe, aunque el control inicial fue para Kalisto que aplicó un Suicide Dive. Enzo con un golpe consiguió dar la vuelta al combate. El aspirante se burló de Kalisto haciendo sus típicos gestos. Kalisto rompió una llave de Enzo y consiguió hacer el comeback. Enzo sorprendió con una Super DDT seguido de una cuenta de dos. Enzo tras un piquete en los ojos aplicó su movimiento final.

Victoria: Enzo Amore por cuenta de tres. Enzo consiguió de esta forma el título de la división crucero.

AJ Styles vs. "The Demon" Finn Balor

El público empezó cantando This is awesome sin tan siquiera haber empezado el combate. Cuando empezó el combate empezaron a cantar Too Sweet. Ninguno de los dos wrestlers puedo tomar el control al inicio del combate. Bálor aplicó un par de golpes, pero Styles le contestó rápidamente. Bálor aplicó dos candados seguidos, pero Styles llegó a las cuerdas. Finn falló un golpe y Styles aplicó un Suplex para tomar el control. El luchador de SmackDown siguió dominando con una gran combinación de llaves. Finn evitó un golpe y pudo aplicar los típicos revés de Ric Flair, seguidos de un ataque aéreo. Finn buscó sus cadena de movimientos, pero Styles los evitó y aplicó un Ushigoroshi, seguido de un Facebuster. Finn pudo reaccionar con rapidez y con varias patadas derribó a su rival. De la nada Styles pudo aplicar el Calf Crushe, sin embargo, Finn consiguió romper la llave. La pelea pasó al ringside donde Bálor dominó con una Dropkick. Styles es rehízo y trató de aplicar una especie de Spinebuster contra la mesa de comentaristas. Al volver al ring ambos aplicaron un Clothesline. Tras un intercambio de llaves, Finn le aplicó la Pele Kick a su rival seguida de un 1916 y una cuenta de dos. Bálor buscaba altura, pero Styles le aplicó una Pele Kick seguida de una Super Hurricanrana. Styles buscó un salto, pero Finn lo evitó y Bálor pudo aplicar el Coup de Grace para conseguir la victoria.

Victoria: Finn Bálor por cuenta de tres.

Tras el combate los dos luchadores se dieron la mano e hicieron el gesto de Too Sweet.

Elias vs. Jason Jordan

Jordan empezó dominando con llaves típicas de la lucha olímpica. Elias con un piquete de ojos consiguió el control de la pelea. Jordan con una especie de Spinebuster sorprendió a su rival y buscó la cuenta que solo llegó a dos. Elias volvió a aplicar un piquete de ojos y volvió a tomar el control. Jordan tras romper una llave consiguió hacer el comeback con varios Suplex y una Spear. Jordan buscaba un SuperSplex, pero Elias lo evitó y consiguió tomar el control. Jordn invirtió un Suplex con un Roll Up que llegó a tres.

Victoria: Jason Jordan por cuenta de tres.

TLC Match: The Miz, Cesaro, Sheamus, Braun Strowman & Kane vs. Dean Ambrose, Seth Rollins & Kurt Angle

Angle, Ambrose y Rollins subieron al ring con sillas y empezaron atacar con ellas a sus rivales. Kane y Strowman se quedaron el ring, pero no pudieron contra los tres miembros de The Shield. Los faces empezaron a dominar atacando a sus rivales con las escaleras. Ambrose y Rollins dominaron sobre Kane gracias a la ayuda de Angle. Cesaro y Sheamus regresaron, pero Rollins y Ambrose respondieron rápidamente. Strowman trató de atacar a Angle. Pero Rollins y Ambrose defendieron a su compañero. Strowman y Kane fueron colocados sobre las mesas de comentaristas y Rollins y Ambrose se lanzaron sobre ambos desde las escaleras. Miz apareció, pero Angle le respondió atacándolo con la silla. Cesaro y Sheamus aparecieron para salvar a Miz y empezaron a dominar sobre Angle. Miz, Cesaro y Sheamus trataron de aplicar una Powerbomb a Angle, pero aparecieron Rollins y Ambrose. Angle sorprendió a Miz con varios German Suplex, pero fue frenado por Kane, al cual le aplicó el Angle Lock. Strowman rompió la llave y empezó a castigar a Angle aplicándole el Running Powerslam sobre una mesa. El personal médico atendió a Angle mientras el equipo heel dominaba sobre Ambrose y Rollins.

Angle salió de la pelea con la ayuda del equipo médico. Ambrose y Rollins sofrieron el castigo de sus rivales, especialmente de Cesaro, Sheamus y Miz. Rollins y Ambrose trataron de reaccionar, Kane golpeó sin querer a Strowman con una silla y ambos se encararon. Cesaro y Sheamus aplicaron un Double Crucifix Bomb a Ambrose sobre una mesa y Miz pidió la entrada de un camión de basura. Trataron de meter a Rollins y a Ambrose en el camión, pero estos lo evitaron y tumbaron a cuatro de sus rivales. Ambrose y Rollins centraron su ataque en Miz, pero Kane regresó para tratar de salvar a su líder. Strowman salvó a Kane y este le respondió aplicándole un Chokeslam contra la rampa abriendo un agujero en la escenografía. Kane lanzó una pila de sillas donde estaba Strowman que quedó fuera de combate. El monstruo rojo aplico una Double Chokeslam a Ambrose y a Rollins. Cesaro y Sheamus trataron de meter sus rivales en el camión, pero Strowman reapareció para atacar a todo el mundo centrándose en Kane. Todos atacaron a Strowman y lo metieron al camión de basura, el cual se marchó.

El equipo heel dominó sobre Rollins, pero apareció Ambrose para romper la cuenta. Angle reapareció y aplicó varios Suplex para hacer el comeback. The Shield consiguió dar la vuelta al combate, pero Miz aplicó el Skull Crushing Finale a Angle y la cuenta solo llegó a dos. El manager de Raw aplicó el Angle Lock y los tres miembros de The Shield aparecieron. Tras aplicarle a Miz los movimientos finales aplicaron la Triple Powerbomb para conseguir la victoria.

Victoria: Dean Ambrose, Seth Rollins & Kurt Angle por cuenta de tres.