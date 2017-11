Smackdown 21/11/17: sigue la revolución femenina; Kevin Owens y Sami Zayn se salen con la suya

Foto: WWE

La WWE continúa su camino luego de Survivor Series y ya Smackdown, que salió derrotado en el evento del domingo, se prepara rumbo al último pay-per-view del año: Clash of Champions. Desde Houston, Shane McMahon se dirige al ring, luego de un video con la recopilación de lo sucedido en el combate tradicional en el que RAW se impuso a su programa. El comisionado toma el micrófono y dice que se siente orgulloso de todo su elenco porque según él, dan la vida por la marca y por el universo de WWE cada día que les toca combatir. Sin embargo hace dos excepciones: Kevin Owens y Sami Zayn. Shane O'Mac los llama para que se acerquen al ring.

Ambos acuden al llamado, pero al llegar al cuadrilátero empiezan a mofarse de Shane y dicen que sienten pena por todas las veces que sale a dar la cara y buscar nuevas excusas cuando fracasa. También dicen que ellos por sí solos habrían vencido a The Shield o salir vencedores en el combate tradicional, incluso que uno de ellos podría haber derrotado a Brock Lesnar. Shane les pide que se callen y los llama irrespetuosos. Además, que tiene dos palabras para decirles, pero KO lo interrumpe y dice que no deberían ser despedidos por lo que representan para la marca azul. McMahon les dice que no puede creer lo ilusos que son, dado que todo el elenco tiene un odio irremediable hacia ellos y que por lo tanto están... ¡Suena la música de Daniel Bryan! El gerente del programa aparece y dice que tiene una mejor solución que despedirlos, que tuvo que enviar a casa a Randy Orton porque quería aniquilarlos, al igual que New Day, pero como estos últimos sí están presentes en el programa, dice que los enfrentarán. Sami Zayn dice que no es justo, pero Daniel Bryan manda a callarlo y como estipulación añade que el combate entre ambos equipos será un Lumberjack Match.

Resultados

1) Shelton Benjamin derrotó a Jey Uso por pinfall, luego de aplica su Paydirt. Los campeones en pareja y los primeros en la fila para retarlos hicieron presencia en el cuadrilátero, pero las acciones en el ring eran entre Benjamin y Jey, que sacaron lo mejor de su repertorio para brindar una buena lucha. Al final, Jimmy y Chad Gable también se van a los golpes en el ringside, Jey intenta aplicar su Samoan Splash, pero falla y Benjamin aprovecha para rematar a su rival y conseguir el conteo de tres.

En el backstage, Kevin Owens y Sami Zayn buscan aliados en el elenco. Primero piden ayuda a Baron Corbin, que se niega. Luego buscan a Bobby Roode, que hace lo mismo y además les recuerda que hacía parte del combate en el que interfirieron y que también buscará venganza. Se muestra el anuncio del debut de los Bludgeon Brothers (Luke Harper y Eric Rowan) más adelante.

Volviendo al backstage, Naomi está siendo maquillada por una asistente, pero ¡Aparece Ruby Riot de NXT! La ex campeona le pregunta que qué hace ahí, y esta presenta a ¡Liv Morgan y Sarah Logan! Inmediatamente las tres atacan a Naomi estrellándola contra una silla y luego sobre algunos contenedores. Becky Linch llega para tratar de salvar a Naomi, pero las tres debutantes se imponen rápidamente y estrellan a la irlandesa contra una puerta.

Shane McMahon y Daniel Bryan se encuentran backstage. Shane O'Mac asegura que no está de acuerdo con la decisión de Bryan, y visto que no puede hacer nada más, decide retirarse temprano.

2) The Bludgeon Brothers (Luke Harper y Eric Rowan) vencieron a The Hype Bros (Zack Ryder y Mojo Rowley) por pinfall. Un combate rápido, en el que Rowan domina a Mojo, y luego junto a Harper se van contra Ryder, que nisiquiera alcanzó a dar relevo. Al final, los dos re-debutantes castigan a Rowley con un doble Crucifix Slam para acabar con sus rivales.

Aparece Natalya en backstage y es entrevistada. La rubia felicita Ric Flair por su recuperación, igual a Charlotte Flair por vencer a Alexa Bliss en Survivor Series, pero que ella recuperará el campeonato femenino.

AJ Styles hace su aparición para hablar sobre lo que fue su combate ante Brock Lesnar. Se muestran las declaraciones de Paul Heyman en redes sociales, en las cuales reconoce el esfuerzo de Styles en dicho encuentro. AJ dice que quisera celebrar, aunque a pesar de darlo todo, no puede y recuerda que quien salió cojeando al final del encuentro fue Lesnar. Luego habla sobre su campeonato de WWE, y reta a Jinder Mahal a arrebatárselo. El 'Maharaja' dice que de haber sido él quien enfrentase a Lesnar, habría hecho que Smackdown ganase. También dice que usará su cláusula de revancha, pero que esperará hasta Clash of Champions. Los hermanos Singh atacan a AJ Styles por detrás, pero este resuelve la situación.

Regresando a los bastidores, aparecen Kevin Owens y Sami Zayn se encuentran con Aiden English y Rusev y dicen que están listos para celebrar con ellos el Día de Rusev. KO le recuerda a Rusev que ambos tuvieron que trabajar durísimo para siquiera tratar de conseguir una chance para formar parte del Team Smackdown en Survivor Series, mientras que John Cena solo llegó y tuvo todo servido en bandeja de plata. Sami Zayn concluye en que les basta con que ninguno de los dos participe en la lucha de leñadores.

3) Smackdown Women's Championship Match: Charlotte Flair (c) vs Natalya quedó sin una ganadora. Cuando ambas luchadoras se habían exigido al máximo, aparecieron Ruby Riot, Liv Morgan y Sarah Logan para atacar a Natalya. El árbitro hace sonar la campana y las debutantes atacan a la campeona después de acabar con la retadora.

Daniel Bryan es entrevistado en backstage y dice que se encuentra anonadado por la invasión femenina reciente. Kevin Owens y Sami Zayn se le acercan para decir que están listos para aceptar su destino.

4) Lumberjack Match: Kevin Owens y Sami Zayn derrotaron a New Day (Kofi Kingston y Big E) luego de un roll-up de Sami sobre Kofi. En un momento de la lucha Sami trata de escapar del escenario, pero los leñadores le alcanzan y lo transportan devuelta al cuadrilátero. La lucha termina con una trifulca armada entre los leñadores gracias a un golpe de Baron Corbin sobre Bobby Roode, que desencadenó una batalla campal entre los encargados de 'hacer justicia' en el ringside. Owens saca del cuadrilátero a Xavier Woods, Kofi arremete contra Owens, y en un pequeño descuido, Sami se queda con la victoria. Después del combate KO y Sami intentan escapar, pero Big E se interpone en el camino, pero Rusev aparece para atacar al miembro de New Day, despejando el camino para Owens que escapa rápidamente. Quien no lo logra es Sami Zayn, que recibe los finishers de los tres miembros de New Day.

El programa termina con Kevin Owens agitado en el backstage, encontrándose con Daniel Bryan. Owens le pide al GM que no lo despidan junto a Zayn, y este dice que jamás pensó hacerlo, y añade que lo necesita la próxima semana para enfrentar a Randy Orton. A Owens no le gusta la idea, pero termina agradeciendo a Bryan el hecho de no ser despedido.