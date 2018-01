25 Aniversario de RAW

Foto: WWE.com

Monday Nigth RAW celebrará su vigésimo quinto aniversario el próximo día 22 de enero de 2018, ya conocemos varios detalles sobre el show que emitirá en directo USA Network.

WWE confirmo que el show se realizaría en dos recintos diferentes, uno en el Barclays Center y otro en el Manhattan Center, recinto en el que RAW comenzó y abandonó en 1997 por su poca capacidad.

Los shows de Monday Nigth RAW y SmackDown Live de esa semana se celebrarán en el Barclays Center de Nueva York. Además, en el show especial se han anunciado que los rosters de ambas marcas estarán presentes de momento Seth Rollins, Roman Reings, Randy Orton, Jinder Mahal, Alexa Bliss, Braun Stowman, Aj Styles, Asuka y Dean Ambrose, aunque este último se perderá el soy por una lesión, al igual que varias leyendas que harán su regreso a World Wrestling Entretaiment esa madrugada, como es el caso de Undertaker, Shaun Michaels y Kevin Nash.

También se han visto las caras de Mick Foley, Ric Flair y Bret Hart en anuncios publicitarios del evento por la ciudad de Nueva York. También se habla de la aparición estelar de The Rock, aunque esta es menos probable.

Además, parece ser que un ex luchador de WWE, podría reaparecer en el evento especial con vistas a su vuelta a los rings de WWE, participando así en el evento principal del PPV Royal Rumble y en el Road To Wrestlemania, esta superestrella puede ser Bill Goldberg con el cuál WWE ya contactó con el fin de una aparición en el veinticinco aniversario y que fuera el de Oklahoma quien encabezara la lista de luchadores añadidos al Hall Of Fame que tiene lugar un día antes de WrestleMania. Varios ex luchadores de WWE ven con buenos ojos que sea Goldberg el primer anexionado al Salón de la Fama 2018.