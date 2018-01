Resultados RAW 15 de enero de 2018: Braun Strowman sigue desatando su furia

Google Plus

Cada vez falta menos para llegar a Royal Rumble y en el róster de Monday Night RAW se vive la tensión frente a todos los retos que se vienen para cada uno de sus luchadores.

El programa que se llevó a cabo desde el AT&T Center, la casa del San Antonio Spurs, inició con la recapitulación de lo sucedido en las dos últimas semanas en la órbita del Campeonato Universal, primero con el choque entre Kane y Brock Lesnar en el primer RAW del año, y la 'apabullada' que propinó Braun Strowman la semana pasada a los dos anteriormente mencionados.

El propio Strowman es el primero acercarse al ring. Le cuenta a la gente una "pequeña historia, con final feliz": Una Bestia (Lesnar) y una Máquina (Kane), se encontraron con un Monstruo en Royal Rumble... y al final del día, solo el Monstruo quedó en pie. Sin embargo es interrumpido por el gerente Kurt Angle, quien llega con personal de seguridad para contarle otra historia, pero sin final feliz. Le dice que sus acciones han puesto en riesgo a todo el elenco del programa y que también le ha hecho perder mucho dinero en escenografía. Braun responde que puede hacer lo que quiera, sea ir a Suplex City o al mismísimo infierno, pero Kurt dice que no es cierto, que con suerte, tanto Kane como Brock Lesnar llegarán a Royal Rumble para cumplir con la lucha, que no será una triple amenaza y anuncia que Braun Strowman está despedido. Angle abandona el ring y Strowman es escoltado hasta la salida de la arena por el personal de seguridad, que luego es apabullado por completo por el 'Monstruo entre hombres'.

Resultados

1) Tag Team Match: Titus Worldwide (Titus O'Neil & Apollo Crews) derrotaron a The Bar (Cesaro & Sheamus) vía pinfall. Apollo consiguió la victoria para su equipo, luego de conseguir la cuenta de tres con un 'roll-up' o 'paquetito' sobre Sheamus, que se había distraído con la presencia de Jason Jordan.

Braun Strowman está en el backstage destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Llega a la oficina de Kurt Angle, destroza la puerta de una sola patada y acaba con todo lo que encuentra en ella. Luego va a un comedor comunitario y manda a volar las mesas que habían. En una de ellas estaba Curt Hawkins, que luego se llevó una Chokeslam por parte de Strowman sobre otra mesa. A su paso se encontró con uno de los cocineros, que llevaba un pastel de chocolate y se quedó paralizado del miedo, sin embargo Strowman lo único que hizo fue tomar un pedazo de ese pastel. Luego avienta otros objetos y arrastra un contenedor de basura.

Enzo Amore es el siguiente en salir a escena, acompañado por Tony Nese. Ambos se burlan de lo que le sucedió a Curt Hawkins hace unos instantes, se compara con Frankenstein y afirma que que Cedric Alexander solo ha vencido a Nese por suerte. Alexander aparece junto a Goldust y dice que no tiene ningún derecho en compararse con el gran Boris Karloff, y asegura que Cedric será un gran éxito de taquilla.

2) Cedric Alexander venció a Tony Nese vía pinfall. Alexander consiguió el conteo de tres, después de conectar su Lumbar Check.

En backstage, Angle sigue lamentándose por el desastre que causó Strowman. El monstruo entra en el remolque de transmisión, donde comienza a aventar papeles y a preguntar cómo puede detener la transmisión del programa. Luego se acerca al camión de conducción lo vuelca como hizo hace unos meses con la ambulancia donde 'se encontraba' Roman Reigns. Luego se dirige al escenario y busca agredir a Michael Cole, pero Angle lo interrumpe y le dice que llamó a la policía, pero que Stephanie McMahon ha decidido recontratarlo, y que volverá a tener su chance en Royal Rumble. Strowman festeja, pero arroja a Cole hacia los miembros de seguridad.

3) Asuka derrotó a Nia Jax vía stoppage. El árbitro tuvo que detener el combate, después de que Nia sufriese una lesión en su tobillo izquierdo, tras una patada que le propinó la japonesa cuando se encontraba en las escaleras metálicas, provocando que cayera en el hueco entre entre los peldaños y el ring.

Jason Jordan está en backstage con Kurt Angle. Jason le comenta que Rollins se siente mal por la derrota de la semana pasada ante el Balor Club y le pide un nuevo chance para que se enfrente a Bálor, y este accede a esa petición.

4) Tag Team Match: The Revival (Scott Dawson & Dash Wilder) vencieron a dos luchadores locales vía pinfall.

Elias es el siguiente en aparecer en el ring, preguntando al público quién quiere caminar con él y asegura estar aquí por dos razones. La primera es para darle una lección al público y que no se olviden que WWE significa Walk With Elias. La segunda, es acerca de Royal Rumble, que se aproxima. Elias canta y luego introduce a The Miz y a Miztourage.

Miz dice que solo se fue seis semanas, pero que entiende que el Universo de WWE lo haya sentido como una eternidad, dado que es él quien le da brillo al programa. También recuerda al público que la semana entrante durante aniversario 25 de RAW, se enfrentará a Roman Reigns para recuperar el Título Intercontinental, que considera fue irrelevante hasta que lo ganó. Reigns lo interrumpe y sale para encarar su combate ante los secuases del Miz.

5) Handicap Match: Roman Reigns derrotó a Miztourage (Bo Dallas & Curtis Axel) vía pinfall. El 'Perro Mayor' consiguió la victoria después de conectar su Spear a Axel.

6) Sonya Deville venció a Sasha Banks vía pinfall. La integrante de Absolution se llevó la contienda después de conectar una patada en el abdomen de 'La Jefa' cuando esta se lanzó desde la tercera cuerda.

En backstage, Seth Rollins discute con Jason Jordan mientras se prepara para su combate con Finn Bálor y le recuerda que es su compañero, más no su portavoz. Jason se ofrece a hablar con Angle para cancelar el duelo, pero el 'Arquitecto' se niega y recuerda que tiene asuntos pendientes con Finn. Además le dice que no está enojado con lo que hizo, si no cómo lo hizo y este se disculpa.

7) Matt Hardy derrotó a Heath Slater vía pinfall. Hardy se quedó con el combate después de aplicar su Twist Of Fate.

8) Seth Rollins venció a Finn Bálor vía pinfall. El 'Arquitecto' salió victorioso de la contienda después de lograr el conteo de tres al aplicar después de más de un año el Curb Stomp. Con un Finn Bálor aturdido en medio del ring y auxiliado por sus compañeros del Bálor Club (Karl Anderson & Luke Gallows) terminó el programa.