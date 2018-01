Resultados SmackDown Live 16 de enero de 2018: ¡Un glorioso campeón estadounidense!

Google Plus

Foto: WWE

Este martes 16 de enero, desde el Laredo Energy Arena en Texas, se llevó a cabo el tercer SmackDown Live del año en curso, con mucho espacio para dar lugar a todo lo que se refiere el Campeonato de los Estados Unidos, que ya encontró su dueño.

El programa inició con New Day, dado que Xavier Woods enfrentaría a Jinder Mahal en las semifinales del torneo que buscaba al nuevo U.S. Champion. Kofi Kingston dice que la libertad de los Estados Unidos estará en juego, cuando Xavier Woods se enfrente a Jinder Mahal. Woods jura defender los valores americanos, incluyendo el pensamiento positivo y las buenas costumbres. Big E hace una comparación entre Estados Unidos y los panqueques, afirmando que el azúcar, los huevos y la leche son fuertes por si solas, pero que juntas son más fuertes. Woods dice que todo lo bueno viene de a tres, como ellos, o el azul, el rojo y el blanco. También afirma que Jinder desprecia toda la cultura americana y es interrumpido por los hermanos Singh, que presentan al 'Maharaja'.

1) Semifinal Round United States Championship Tournament Match: Jinder Mahal derrotó a Xavier Woods vía pinfall. El 'Maharaja Moderno' se quedó con la victoria después de aplicar su Khallas sobre el integrante del Nuevo día.

Baron Corbin se encuentra en backstage, y dice un lobo solitario como él, es ideal para competir en Royal Rumble, ya que no hay distracciones, ni alianzas, ni politiquería barata de SmackDown Live.

Reneé Young entrevista a AJ Styles. Le pregunta acerca de su preparación para su defensa del título en una lucha Handicap contra Sami Zayn y Kevin Owens. El campeón apoda a los cannadienses llamándolos 'Kami' y asegura que saldrá victorioso en Royal Rumble, y que nunca habrá un show de 'Kami', ya que esto es SmackDown Live, la casa que él construyó.

Mientras tanto,Tamina, Carmella, Natalya, Naomi, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Becky Lynch y Lana dan sus razones, una a la vez, de por qué serán ellas quienes ganarán la primera batalla real femenina en Royal Rumble.

2) Semifinal Round United States Championship Tournament Match: Bobby Roode venció a Mojo Rawley vía pinfall. El 'Glorioso' se llevó la contienda luego de aplicar su Glorious DDT.

Al terminar el combate, los hermanos Singh entran en escena y atacan por detrás a Roode. Jinder sale para advertirle que la semana siguiente, lo aplastará para volverse el próximo Campeón de Los Estados Unidos. Este le dice que para qué esperar hasta la otra semana y le propone llevar a cabo la final del torneo esta misma noche. El 'Maharaja' dice que prefiere esperar a la otra semana y que Roode cargue con el pensamiento de saber que será derrotado, pero Daniel Bryan aparece y decide que el combate por el campeonato se llevará a cabo en el evento principal.

3) 6-Woman Tag Team Match: Riott Squad (Ruby Riott, Sarah Logan & Liv Morgan) derrotaron a Charlotte Flair, Naomi y Becky Linch vía pinfall. Morgan consiguió la victoria para su equipo, luego de aplicar su Jersey Codebreaker sobre Naomi, que recibió una patada en la cara por parte de Ruby Riott cuando el árbitro estaba distraído.

En backstage, los Usos son entrevistados acerca de su defensa en Royal Rumble por los títulos en pareja ante Chad Gable y Shelton Benjamin, quienes aparecen para atacarlos por la espalda cuando los gemelos afirmaban que ni Gable ni Benjamin tienen el suficiente sentido de orientación para distinguirlos.

Se muestra un vídeo donde se recapitulan los últimos enfrentamientos entre AJ Styles, Kevin Owens y Sami Zayn, mientras que en el backstage, Shinsuke Nakamura asegura que será él quien ganará el Rumble.

Rusev y Aiden English se encuentran en los vestidores con Breezango, a quienes retan a una revancha. Fandango dice que aceptan... pero que no pelearán contra ellos, si no contra The Ascension.

4) Final Round United States Championship Tournament Match: Bobby Roode venció a Jinder Mahal vía pinfall. El 'Glorioso' venció al 'Maharaja Moderno' después de conectar su Glorious DDT, coronándose así como el nuevo campeón de los Estados Unidos.