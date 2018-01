Delfmar no encuentra rival en este 2018

Delfmar y Borja Fayos después de de conseguir la victoria y seguir invictos en esta temporada de invierno. / Fuente: Olga Paniagua

Después de unas jornadas pasadas por agua y repletas de sorpresas en cuanto a las carreras se refiere, llegaba ésta tercera jornada de 2018. La mañana amanecía soleada, por lo que el tiempo y el estado de las pistas cedían el protagonismo a los caballos, los cuales han brindado una gran mañana de carreras, con ciertas sorpresas, y con un claro vencedor, Delfmar. En esta tercera jornada de 2018, una carrera destacaba por encima de las demás. El Premio Real Club Pineda de Sevilla, el cual sirve como preparatoria para el Gran Premio de la Milla. Aunque antes de llegar a esta carrera, se disputarían cuatro pruebas donde han pinchado algunos de los favoritos.

La primera carrera reservada para amazonas y gentelmens, se ha llevado a cabo sobre 2100 metros en la pista de arena de este Gran Hipódromo de Andalucía. Un campo realmente escaso, con cinco aspirantes a la victoria. Desde el golpe de cajones, el arenero Rischiatutto se puso delante aunque el hecho de no tener un puntero claro en el lote, hizo que el ritmo de la carrera fuese tan bajo que todos los aspirantes llegaran a la recta final sin ser exigidos por sus jinetes. Pero una vez adentrados en la recta final, Gonzalo Pineda, el que será el representante español en la edición de la Fegentri de este año, logró sacar todo lo que Meron tenía dentro, después de 4-5 meses de inactividad, para llevarlo al poste de meta, batiendo al favorito Ragazzo que su remate solo le alcanzó para ser segundo.

La segunda carrera también nos tenía preparada otra sorpresa en forma de ganador. Y es que favoritos como Lord of Westbury y Scheme of the Moon, se tuvieron que conformar con el tercer y sexto puesto respectivamente. Desde el golpe de cajones el número uno de Mattatyahu cogió las riendas de la carrera y no las soltó hasta una vez pasada la línea de meta. Gran monta de V.M Valenzuela, que administró a la perfección al caballo entrenado por Graciela Rodríguez para lograr una victoria de punta a punta. Un cuerpo detrás llegaron Zuloaga, al que le faltaron algunos metros para pelear la carrera y Lord of Westbury que consiguió el tercer puesto en fotografía con Fun for All.

Así pues, llegábamos a los hándicaps divididos. El primero de ellos, un hándicap segunda parte compuesto por un lote de diez ejemplares sobre la distancia de 1800 metros. Siguiendo la dinámica de la mañana, los favoritos Argaly y Kismar no pudieron superar a un gran Elysian Star, que con una magnifica monta y demostrando una gran estrategia por parte de Ignacio Melgarejo ha conseguido batir a los dos favoritos, llevando al caballo tapado al final del lote y sobrepasando rivales desde la retaguardia hasta conseguir la victoria. Por otro lado, en el hándicap primera parte, se encontraba un numeroso lote de doce unidades, aunque finalmente serían diez los caballos que disputaran la carrera. Desde el primer momento de carrera Canford Crossing se puso a comandar el lote y comenzó una aventura a la que le faltaron unos pocos metros para convertirse en victoria, y es que a falta de menos de cien metros para el poste de meta continuaba al frente aunque a su grupa acechaban ya ejemplares como Fashionata y Kirilovich que con las montas de J. Gelabert y Borja Fayos no iban a permitir que se llevara la victoria. Y finalmente así fue, Borja Fayos que a mitad de la recta parecía estar batido, consiguió sacar un cambio de ritmo sorprendente de Kirilovich que cabeza con cabeza junto a Fashionta lucho y lucho hasta conseguir la victoria con el top de la escala.

Por último, llegaba la hora del Premio Real Club Pineda de Sevilla. La carrera ostentaba caballos de mucha clase con un claro favorito, Delfmar, que iba en busca de su tercera victoria consecutiva en este hipódromo. Las sorpresas acontecidas en las anteriores carreras, hacian surgir ciertas dudas sobre el favorito unánime de la cátedra. Junto a él, saltaban a la palestra grandes nombres como puede ser el de Cefiro, el cual venía de ser tercero en el Gran Premio Carudel y en el Gran Premio de la Hispanidad, sin ser ésta una de las carreras de su calendario, aunque el gran invierno que está pasando han hecho a su preparador y propietario decantarse por esta prueba como primera toma de contacto. Otros como Dagoberto, Son Bou, Man of Time y Barlongueta completaban una línea de salida más que interesante. Como era de esperar el pupilo de Ivan Lopez, Man of Time, sería el encargado de poner el ritmo a la carrera, mientras que los máximos aspirantes aguardaban en posiciones venideras para intentar sorprender al llegar al último furlong. Pero como de costumbre, una vez adentrados en la recta final, Borja Fayos no esperó ni un metro para mandar a Delfmar a comandar la carrera, el caballo respondió y obtuvo varios cuerpos de ventaja respecto a sus oponentes, con los que pudo aguantar con solvencia los remates de Man of Time y Cefiro, que finalmente fueron segundo y tercero respectivamente. El estado de forma de Delfmar es incuestionable y todo son luces verdes, por lo que ya tenemos máximo favorito para el Gran Premio de la Milla, veremos de lo que es capaz.

Resultados del 21 de Enero en The Jockey:

1ª Carrera: Meron (2) - Ragazzo (3) - Rischiatutto (1)

2ª Carrera: Mattatyahu (1) - Zuloaga (6) - Lord of Westbury (2)

3ª Carrera: Elysian Star (1) - Argaly (6) - Kismar (7)

4ª Carrera: Kirilovich (1) - Fashionata (5) - Canford Crossing (7)

5ª Carrera: Delfmar (3) - Man of Time (4) - Cefiro (2)