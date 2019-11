Red Bull promete igualdad en la lucha entre Vettel y Ricciardo

El piloto australiano Daniel Ricciardo, que la próxima temporada llegará al equipo Red Bull, ha querido dejar clara su posición en el equipo austriaco, ya que para la opinión pública, aterrizará en el equipo para ser el segundo piloto y escudero de Sebastian Vettel. El “aussie” está preparado para el reto que supone compararse con Vettel y quiere demostrar su calidad como piloto.

"Es la oportunidad más grande que he tenido nunca. Quiero ver si realmente soy el mejor del mundo o uno de los mejores", dijo el actual piloto de Toro Rosso a la agencia EFE. "Tengo curiosidad por saber lo rápido que puedo ser con un equipo grande y no hay mayor reto que competir contra los mejores. Voy a trabajar tan duro como pueda", continuó.

Ricciardo tendrá como compañero a Vettel, que este año está cerca de convertirse en tetracampeón; pero el equipo Red Bull le ha asegurado al joven australiano que no le frenará a la hora de conseguir victorias y objetivos importantes si demuestra la velocidad necesaria.

"Si puedo ser tan bueno como él, o mejor, estaré contento y si me aplasta, al menos lo habré intentado", confesó. "Creo en mi capacidad, pero cuando me mida contra “Seb” entonces lo sabré con certeza". Me han dicho que no me detendrán si soy rápido y si estoy en disposición de ganar", afirmaba Ricciardo.

Para el australiano, su próximo compañero, Vettel tiene su cuarto título mundial al alcance de la mano, ya que su consistencia será la clave para las últimas carreras de la temporada.

"Mientras haya posibilidades matemáticas, hay una posibilidad pero con la consistencia que tiene, si no tiene fallos o accidentes va a ser complicado para sus rivales, porque cuando Seb no gana, está en el podio", dijo. "Mucha gente piensa que es fácil cuando se tiene el mejor coche. Yo no lo creo. Sí, el tiene un coche muy bueno pero cuando no gana está en el podio y hacer eso cada fin de semana no es sencillo. Está muy centrado mentalmente y no le importa lo que diga la gente. Casi no comete errores y es así como se ganan campeonatos", finalizó.

Por otro lado, el jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, también ha opinado sobre las posibilidades que tendrá el joven Ricciardo la próxima temporada.

"Daniel es muy rápido y sabemos que es muy rápido y Sebastian es el mejor del negocio en este momento. Es muy difícil ser su compañero de equipo, por lo que será una gran sorpresa para él. Pero creo que la gente va a estar sorprendida por el ritmo que Daniel tiene. Lo hemos visto en el simulador y en las pruebas en pista, y hemos visto destellos en el Toro Rosso", aclaró.

“Mis expectativas de Daniel para la próxima temporada son que va a seguir mejorando. Él es un joven piloto, inevitablemente va a cometer algunos errores al principio, pero va a aprender de ellos y mejorar. Estamos tomando en gran medida una visión a medio-largo plazo con su desarrollo. De la actual generación de jóvenes tiene realmente una perspectiva muy interesante", indicó sobre un joven con talento, aunque no ha ganado nada en la máxima categoría.

Aunque espera buenos resultados, Horner dijo que Ricciardo no igualará a Vettel. "Es una tarea muy alta, lo que Sebastian ha logrado es único. El porcentaje de victorias que ha tenido, la cantidad de poles, victorias y vueltas rápidas es fenomenal para alguien que sólo tiene 26 años. Para Daniel alcanzar algo parecido a eso sería una tarea masiva. Creo que tiene todos los atributos para ser un piloto de Grandes Premios muy competitivo, pero sólo el tiempo dirá lo bueno que puede ser. Creemos que es bueno y se merece esta oportunidad. Él lo ha conseguido por méritos propios".

Fotos del artículo: www.grandprix247.com y www.libertaddigital.com