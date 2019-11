Kevin Magnussen podría sustituir a Sergio Pérez en Mclaren

La gran temporada que ha realizado Kevin Magnussen en la Fórmula Renault 3.5 no ha pasado desapercibida para las escuderías de Fórmula 1. Según informa el diario The Telegraph, Force India, Marussia y Mclaren se habrían interesado por el piloto danés. Es precisamente la escudería inglesa la que contaría con más posibilidades de hacerse con sus servicios para sustituir a Sergio Pérez. El piloto mexicano no ha cumplido con las expectativas creadas tras sus buenas actuaciones la pasada temporada.

El rotativo británico informa que Mclaren "está considerando la promoción de Kevin Magnussen para actuar como compañero de Jenson Button". El danés ya participó en los test de jóvenes pilotos en Silverstone y Abu Dhabi, mostrando un gran rendimiento. Magnussen habló para el diario The Telegraph sobre sus posibilidades de cara al año que viene: "Si puedo conseguir un asiento competitivo en mi primer año lo preferiría. Es cierto que hay un mayor riesgo si vas a un equipo grande, porque si no rindes estás fuera de la Fórmula 1. Si llego a un equipo puntero y no rindo es que no soy tan bueno como pensaba".

Martin Whithmarsh que aún no ha confirmado a sus pilotos para la siguiente temporada, ha asegurado recientemente estar satisfecho con la temporada que está realizando Sergio Pérez, que tiene en el quinto puesto logrado en la India, su mejor resultado. "No hay prisa. He dicho "No hay prisa. Vamos a dejar que pasen unas cuantas carreras y tendremos una charla" desde el principio que vamos a dejar que pasen unas cuantas carreras y tendremos una charla. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer", aseguró a la revista Autosport. El director ejecutivo de Mclaren también afirmó que Mclaren volverá a donde debería estar en 2014: "Estamos haciendo pasar por condiciones tanto a nuestros pilotos como al equipo, porque nos hemos centrado en el año que viene, y, eso ha significado que hemos tenido que trabajar muy duro los viernes para hacer lo que estuviera en nuestra mano y trazar nuestro camino".

FOTO: formule1