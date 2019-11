El circo baja el telón entre despedidas

Se acabó la temporada 2013, la Fórmula 1 echó el cierre en el circuito de Interlagos en un final entretenido pero a la vez descafeinado. Sebastian Vettel se ciñó al guión en Brasil y terminó el año igualando dos récords más. Su noveno triunfo consecutivo -igualando a Ascari, que lo hizo en dos temporadas- y equiparándose al piloto más laureado de la historia, Michael Schumacher, al conseguir 13 triunfos en un mismo campeonato. ‘Baby Schumi’ hace tiempo que se hizo mayor.

Con el fin de curso llegan también algunas despedidas sonadas. Mark Webber concluyó su carrera deportiva en la categoría reina con un segundo puesto que sabe a victoria. Ahora iniciará una nueva etapa en Porsche. El australiano disfrutó de sus últimas vueltas y agradeció a su escudería y a sus colegas de profesión por unos magníficos 11 años de pasión y competición.

"Fue agradable quitarme el casco en la última vuelta. En este deporte no siempre es posible dar a las cosas un toque personal. Llevamos el casco todo el rato, así que los aficionados no ven siempre un piloto de Fórmula 1 en su coche sin casco. Fue bonito quitármelo y ver a los comisarios y a los aficionados; simplemente fue una bella experiencia. He oído un montón de ruido que normalmente no suelo escuchar”, explicó Webber tras bajar por última vez de su monoplaza. “El momento de quitarme el casco y el de entrar en el coche fueron las emociones más fuertes que he tenido durante todo el día. Luego, el cruzar la línea y ver a todos los chicos fue genial”.

Webber se quitó el casco para dar su última vuelta de honor envuelto por el rugido de la afición

Christian Horner agradeció los exitosos años de Webber en la escudería y remarcó su excelente punto y final: “Para Mark, fue fantástico terminar su carrera en la Fórmula 1 en el podio con una conducción realmente valiente. Su adelantamiento a Rosberg, a Hamilton y dos veces a Alonso mostraron lo que realmente es como piloto y me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias por la valiosa contribución que ha hecho al equipo”. Se va uno de los grandes gentlemen de la parrilla y un tipo muy amado por la afición.

También se despidió Felipe Massa de Ferrari, lo hizo en casa y arropado por los tifosi brasileños. Un drive-throguh un tanto estúpido le dejó sin opciones de despedirse desde el podio. Alonso reconoció que hubiera dejado pasar a Felipe para subirle al podio si él hubiera permanecido en la cuarta posición. Fernando, subcampeón también se despidió de su compañero: "Triste por esta carrera pero contento por los últimos cuatro años: ha sido un magnífico compañero de equipo, dentro del circuito con habilidades muy competitivas y también como persona”.

Alonso no pudo ceder su puesto en el podio a un Massa agradecido

Massa se mostró agradecido a Ferrari: “Para ellos soy un campeón del mundo y nunca les olvidaré, como no olvidaré nada de mi vida en Ferrari. Quiero dar las gracias a todos los que me ha dado esta oportunidad y que siempre me han prestado el máximo apoyo”. Williams será su próximo reto. Marchan también Sergio Pérez, Kimi Räikkönen y Daniel Ricciardo de sus respectivas escuderías.

En el mercado de pilotos cotizan al alza dos nombres. Pastor Maldonado y Nico Hulkenberg están en la lista de varios constructores y podrían protagonizar los movimientos más sonados para el 2014. Force India y Lotus suenan fuerte como posibles destinaciones. El alemán ha sido la sensación del año entre los pilotos fuera de la lucha por los premios gordos y el venezolano cuenta con el apoyo empresarial de petróleos de Venezuela.

No tan solo se marchan pilotos, también se van los motores V8

Se despiden algunos componentes, como los motores aspirados V8. En 2014 los coches serán completamente distintos, con motor turbo, nuevas especificaciones aerodinámicas y de nuevo, unos neumáticos rodeados de incógnita. Joan Villadelprat lo expone brillantemente en ElPaís.com y concluye que pese al nuevo reglamento y a los cambios, dominarán los de siempre. La jerarquía entre ellos quizás cambie, pero Red Bull, Ferrari, Mercedes y Lotus serán los que partirán por delante del resto.





James Allison, el verdadero fichaje estrella en Ferrari, por ejemplo, ya ha dicho que cree en la capacidad de la escudería italiana de dominar en los próximos años. Ambición para empezar. En Red Bull deberán consolidar la estructura y aplicarla al nuevo monoplaza, pero están capacitados para seguir superando al resto. Los otros equipos, con un presupuesto menor, deberán aprovechar al máximo las ventajas que siempre conlleva un cambio tan drástico en el reglamento.

Los equipos deberán aprovechar al máximo el cambio en el reglamento

El año empezó con mucha guerra, saltos en la clasificación y sorpresas agradables. Pese a finalizar con la monotonía del binomio Vettel-Red Bull, nunca han faltado alicientes en las 19 carreras del curso. Sin duda, la F1 se beneficiaría si los equipos perseguidores alcanzan y mantienen el nivel de regularidad y rendimiento de los Red Bull el próximo año. De momento, por retórica y según las previsiones de los expertos, se promete algún cambio y la misma intensidad de siempre.

¿Será el año de Fernando Alonso o le dominará su nuevo compañero Kimi Räikkönen?¿Mantendrán la hegemonía los Red Bull de la mano de Vettel y el talento promocionado de Ricciardo?¿Tendrán suficiente poder económico Lotus y Mercedes?¿Que harán el resto, especialmente McLaren? Hay alicientes como siempre, y hasta el 16 de marzo no sabremos quién ha hecho mejor los deberes.

El trabajo empieza ahora, y es que en la Fórmula 1 el descanso no es una palabra aceptada en el diccionario. Australia será la primera cita de la temporada 2014, quedan cuatro meses y medio para volver a disfrutar del circo. Hasta entonces.

