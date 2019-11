Entrevista. Nira Juanco: "De 2014 espero un Mundial disputado y que lo gane Fernando Alonso"

En plena etapa navideña, Nira Juanco, recién llegada a Gran Canaria se prestaba a charlar amablemente con VAVEL.com. La periodista canaria, reportera de las retransmisiones de Fórmula 1 en Antena 3, se sentaba en el plató de informativos de Antena 3 Canarias dispuesta a repasar su trayectoria profesional, sus vivencias en el Paddock, la actualidad de la Fórmula 1 o el futuro más próximo del ‘Gran Circo’, entre otros asuntos.

Pregunta: Nira Juanco, licenciada en derecho y periodismo, reportera del grupo Atresmedia en las retransmisiones de F1 en España, cuéntanos. ¿Cómo perfiláis un GP en cuanto a la preparación para la retransmisión de un fin de semana?

Respuesta: Ahora en enero cuando volvamos al trabajo hay reuniones para plantear secciones. Hacemos un brainstorming es decir, una lluvia de ideas entre todos los redactores para intentar sacar cosas nuevas. Entonces cada año intentamos configurar secciones y repartir ideas, ya luego, cuando arranca la temporada los días previos, sobre todo al llegar a un gran premio solemos ir a la televisión. Nos reunimos y ahí se perfila. Propones cosas que se te ocurren para ese gran premio y luego en función de lo que te han dicho para ese fin de semana empiezas a preparar todo. En resumen: son pequeñas reuniones en las que todo el mundo aporta para intentar sacar cosas nuevas.

P: ¿Cómo es un día tuyo habitual en los fines de semana de GP?

R: Un fin de semana mío depende mucho del día. El jueves es el peor día en los circuitos porque los jueves igual que para los pilotos, es el día en que hacemos todos los reportajes, ruedas de prensa… el previo donde preparamos todo lo que luego ya va a ser el directo, porque a partir del viernes que empiezan los entrenamientos es directo hasta el domingo. Normalmente los equipos una vez que empieza la actividad el viernes no te suelen dar ni entrevistas ni reportajes. Excepcionalmente en un gran premio donde estén muy apretados te lo dan para el sábado después de la clasificación, pero normalmente los equipos nunca te dan nada a partir del viernes, solo los jueves. Entonces el jueves hay mucho trabajo porque es cuando realmente preparas todo in situ, y luego ya a partir del viernes es el directo que es lo que más me gusta porque es cuando empieza la acción.

P: En España tenemos la F1 de la mano de Antena 3, una televisión para todos. Pero, ¿cree que rentaría en España una retransmisión de F1 de pago?

R: No lo veo. De hecho se ha rumoreado mucho durante el pasado año de esa fórmula que es la que existe en Inglaterra, Italia y Francia. Creo que en España carecemos de una plataforma de un canal de pago fuerte. Está Canal +, pero no es igual de fuerte que en Francia. Tenemos algunas plataformas pero no son lo suficientemente fuertes como con el potencial que tienen en Sky Inglaterra, Sky Italia o Canal + Francia, para asumir el emitir la F1. ¿Una fórmula combinada? Podría ser, pero aun así creo que carecemos de una plataforma privada fuerte. De hecho las audiencias de Sky en Inglaterra e Italia no son muy buenas y eso que tienen un montón de abonados. Tengo mis dudas de que ese método funcionase en España.

P: A lo largo de su trayectoria profesional ha vivido innumerables momentos. ¿Qué anécdotas rescataría a lo largo de su vida como periodista? ¿Cuál ha sido ese momento especial grabado en la retina que nunca olvidaría?

R: Independientemente de la F1, empecé en La Provincia. Fue mi primera experiencia como periodista y trabajaba en el suplemento de verano, pero yo aun así flipaba. También me sorprendió mucho el baloncesto, lo cercanos que son los jugadores. Ya el día que pisé por primera vez un Paddock de F1 alucinas, porque claro ya eso sí es un mundo súper exclusivo. Era una oportunidad de poder conocer a los pilotos de F1 que para mí era un privilegio porque realmente es un mundo muy cerrado, muy selectivo. Luego cada gran premio es una historia: es verdad que no es tanto como aparece en la televisión, de glamour, pero en algunas carreras sí alucinas, parece que estás en Hollywood.

P: De todos los países en los que ha tenido la oportunidad de estar para los Grandes Premios. ¿Cuál ha sido el que más le ha gustado y el que menos? Así como, ¿cuál es en el que más difícil les ha sido realizar su trabajo?

"El piloto que mejor me trató desde el minuto uno fué Lewis Hamilton"

R: Me resulta difícil quedarme con sólo un país que me haya gustado. Ha sido un mezcla de todo. Melbourne es el primero al que fuí porque es donde empezaba el campeonato. Es alucinante. La ciudad y el ambiente que se vive el fin de semana de F1 es increíble. Otro por ejemplo de los últimos que más me ha impresionado ha sido Austin, en EE.UU. me imaginaba la típica ciudad de Texas, media muerta y es flipante, todo muy yanqui, muy americano. Es alucinante, una ciudad súper divertida. Y luego siempre digo que me encantó Singapur. Al ser el gran premio nocturno, la ciudad realmente se embellece, una vez que cae el sol y se encienden todas las luces es espectacular, todo es nocturno. Empiezas a las 8 de la tarde y terminas a las 3 de la mañana y el ambiente en el Paddock es como si salieras de fiesta por la noche pero no, porque realmente la gente no está de copas ni mucho menos, pero que el ambiente es diferente. Y la que menos hay tres, que afortunadamente dos han desaparecido del calendario: Corea, India, que es un país maravilloso pero no para F1 y China.

Mónaco es muy difícil, porque claro lo que se ve en la tele es muy bonito pero aprovechan todo. Por ejemplo el Paddock está en medio del puerto y el muelle. Es un pasillo súper estrecho donde ponen una verja para separar a la gente. Para trabajar nosotros es muy complicado. Las cabinas y camiones de prensa están muy lejos, los baños son de estos típicos de feria… entonces Mónaco es muy complicado. Y luego, el segundo para mí es Canadá, porque la zona de prensa donde estamos nosotros está a 20 minutos andando del Paddock. De hecho hay que ir con un barquito por el río, que es muy bonito, pero no cuando tienes prisa y es una pesadilla. Montreal es súper complicado y el Paddock es súper cutre.

P: Respecto a los pilotos, ¿cuál de todos con los que ha tenido la ocasión de entrevistar ha sido el más natural, divertido o difícil de tratar?

R: Casi todos son fáciles pero tengo que decir que el que mejor me trató desde el minuto uno fue Lewis Hamilton. Era un año en el que McLaren quería cambiar su filosofía con la prensa española tras lo ocurrido en 2007 y le hice una entrevista antes de viajar a Australia. Fui a Woking a entrevistar a Hamilton y más tarde me lo encuentro en el Paddock de Australia y lo primero que me dijo fue: “¡Hello Nira!”. Una chorrada, pero el hombre tuvo el detalle de aprenderse mi nombre y siempre me ha tratado muy "2013 prometía mucho y al final fue decepcionante" políticamente correcto, siempre con una sonrisa. Luego mis entrevistas más divertidas son normalmente con Sebastian Vettel, pero porque el tío es un cachondo mental y con Nico Rosberg. Rosberg también es muy gracioso, es ingenioso y encima habla español y te las devuelve. Entonces con ellos dos siempre son divertidas. Y el más difícil yo siempre había dicho en los años en los que estaba Michael que era él, pero porque era muy inaccesible. Después todo el mundo te habla maravillas de él, es muy educado y muy correcto. Pero conseguir una entrevista, un ‘one to one’ sólo con él en un circuito me fue imposible. Y luego ya el conocido por todos Kimi Raikkonen.

P: ¿Algún equipo te ha puesto impedimentos o problemas para realizar alguna entrevista o el ‘Juego Imposible’ que ha realizado esta temporada?

R: Con Ferrari siempre ha sido muy complicado. Antes esa fama la tenía McLaren y a partir de 2009 cambiaron su filosofía radical y McLaren ahora son de los más accesibles. Sólo tengo palabras positivas para ellos, y de hecho cuando pasó lo del ‘pit-lane’ en Alemania y no nos dejaban entrar, McLaren fue el primero que habló conmigo y me dijo que si tenía que entrar en el garaje lo hiciera cuando quisiera. Pero en Ferrari, al contrario son muy herméticos. Es muy complicado y con el juego por ejemplo, ellos no querían un juego con el resto de pilotos. Ellos argumentaban que Ferrari es una marca exclusiva y que querían un juego exclusivo para sus pilotos. Luego Red Bull intenta disfrazar que no lo son, pero a veces también son complicados.

P: Pasemos ya a hablar de la Fórmula 1 empezando por el 2013, en primer lugar. ¿Qué opina acerca de la restricción de medios en el pit-lane debido al incidente de Mark Webber en Alemania?

R: La restricción de personas que estamos en el ‘pit-lane’ me parece bien, porque es verdad que es un sitio peligroso. Pero lo que me parece absurdo es que sólo restringen el paso de periodistas y fotógrafos, cuando de repente te encuentras un invitado del Paddock Club que está paseando y no tiene ni idea de por donde tiene que ir. Y ya lo que me parece muy absurdo es lo del peto, porque nosotros vamos vestidos por una marca de ropa que paga por salir y entonces me pones un peto que impide que salga la marca.

P: Centrándonos ahora más en lo puramente deportivo: ¿qué valoración le da a una temporada que prometía mucho al principio, pero acabó una vez más con el dominio abrumador de Sebastian Vettel y su Red Bull?

R: Pues lo que has dicho: prometía mucho y al final quedo en nada. Decepcionante, súper decepcionante. Después del verano fue un jarro de agua fría ver el dominio de Red Bull, que siempre lo hacen, pero no como este final de año que ha sido espectacular y eso que el mundial empezó más o menos bien. Todo el mundo estaba ya viendo un mundial de Fernando o por lo menos peleado hasta el final, cuando de repente tuvimos que darnos cuenta de que no había nada que hacer y que Vettel podía ganar a partir de Japón. Decepcionante y desmotivante, porque luego viajar con el mundial decidido es frustrante. Tienes que vender la lucha por el subcampeonato, pero no es lo mismo.

P: Este año, Mark Webber abandona el ‘Gran Circo’ tras 12 temporadas. Para ocupar el asiento que deja libre el australiano, Red Bull ha optado por subir al toro energético a su compatriota Daniel Ricciardo, ¿cómo cree que será la próxima temporada en la escudería austriaca?

R: Con Red Bull no lo sé. Por su parte Daniel tiene ante sí un reto súper complicado y él lo sabe. Las veces que he hablado con él, es un chico súper encantador, súper simpático, es un chico perfil Red Bull. Es un relaciones públicas, como Vettel, son muy parecidos. Sabe que va de número dos aunque él va a intentar que no sea así, pero tiene un reto súper complicado y sobre todo tiene un reto de que Red Bull es un equipo ‘top’ y lleva ganando cuatro campeonatos de constructores y de pilotos consecutivos, y ahí está el objetivo de Ricciardo: sumar puntos continuamente y estar un poco a la altura de Sebastian, sino lo van a tachar de otro Mark Webber. Es una apuesta fuerte que hace Red Bull y puede funcionar porque es un piloto joven, que puede ser el testigo de Sebastian Vettel.

P: Alonso y Ferrari. ¿Cuál cree que ha sido el principal problema que ha residido en los de Maranello para completar una temporada más sin cosechar ninguno de los campeonatos?

R: Esa es la gran pregunta. Creo que en Ferrari hay que hacer una reestructuración. Cuando la época exitosa de Schumacher había mucho inglés, y los ingleses son muy cuadriculados al trabajar y creo que hace falta algo de disciplina inglesa dentro de ese equipo. También falla mucho que empiezan con un coche competitivo. No el mejor, pero probablemente el más completo de todos y se queda ahí, que los últimos años ha sido así. No entiendo como en estos años y además que ha pasado siempre, no consiguen traer mejoras que funcionen. Al contrario, Red Bull para después del verano van preparando una súper evolución. La traen y les funciona. No sé cómo lo hacen. Yo entiendo que un año pueda irte mal, pero cuatro y yendo para atrás como los cangrejos... Ahora han traído a James Allison que ya estuvo con Fernando en Renault que esperemos de un impulso a los italianos.

P: ¿Cree que a Fernando le iba a costar tanto ganar el campeonato tras fichar por Ferrari?

R: ¡No, no, no, no, no! Esto es una pesadilla, ni por asomo. 2010 es un año que no quiero recordar, porque me da tanta pena… fue un año tan increíble que realmente creo que mereció ganar el Mundial. Esa carrera de Abu Dhabi fue una pesadilla. Te pones a verla otra vez y es incomprensible que Ferrari fallara ahí. El Mundial era de Alonso, porque él lo perdió y no es que lo ganara Vettel. Si él lo hubiese ganado le hubiese dado una motivación tan grande… que no te digo que Fernando se hundiera, pero fue un golpe moral muy fuerte porque Sebastian Vettel se convierte en el campeón del mundo más joven de la historia y mentalmente eso le sube. Después de ese año llegó el 2011, y Red Bull arrasó. En 2012 vuelve a pasar lo mismo: peleando otra vez con otra castaña de coche. Definitivamente esto ni me lo imaginaba yo, ni el que menos se lo imaginaba era Fernando. Es el que más está sufriendo y él realmente quiere seguir en Ferrari, pero claro necesita un coche y es que al final los años vuelan y no se es joven eternamente.

P: ¿Ve factible un posible reencuentro en 2015 entre McLaren y Fernando Alonso como apuntan ciertos medios?

R: Ya se ha hablado mucho y creo que sí. Si Ferrari no le da un coche competitivo a Fernando, Alonso no va a aguantar. Porque ya son cinco años, el tiempo pasa y no va a tener paciencia. Y da la casualidad que en 2015 entra Honda con McLaren y es Honda quien está presionando por llevarse a Fernando a McLaren, porque saben que es el mejor piloto que hay en la parrilla. No digo que se vaya a ir, porque si gana este año con Ferrari… pero si no gana ¿crees qué se iría a McLaren? Sí, creo que si no gana y la mejor opción para él es McLaren, se irá a McLaren porque va a ser un equipo potente con Honda. Además, McLaren ha cambiado mucho, no es como cuando se fue él. Creo que si volviera, Ron Dennis que siempre está detrás, aunque no está en su cargo, tendría que desaparecer por completo. Veremos qué pasa, porque esto es una especulación. Pero sí lo veo una posibilidad.

P: Son habituales las comparaciones entre los rendimientos de Fernando Alonso en Ferrari y Sebastián Vettel en Red Bull, pero ¿cree que Alonso hubiera sido campeón con Red Bull y Vettel con Ferrari?

R: Vettel con Ferrari no lo creo, igual que Fernando no lo logró no creo que Sebastian lo hubiese conseguido. Y sí, creo que Fernando lo habría sido con Red Bull. Me hubiese gustado ver a los dos peleando en un Red Bull. Porque claro, los españoles decimos que Fernando es el mejor y creo que Alonso es el más completo de la parrilla. Pero Vettel también es muy bueno, sobre todo clasificando y es muy bueno saliendo desde la Pole. Entonces claro me gustaría verlos competir con el mismo coche. Con el mejor coche, el Red Bull. Ahí no sé qué pasaría, no sé quien ganaría. Hemos visto a Vettel partiendo de las primeras posiciones, pero saliendo de atrás cuando tiene que pelear le cuesta un poco más. Pero claro, este chaval tiene 4 campeonatos del mundo, tiene 26 años tiene toda la vida por delante y mentalmente está muy fuerte y no tiene ninguna presión. Su debilidad se verá cuando empiece a perder, porque no está acostumbrado a perder y va a tener que aprender. Pero no porque sea un mal perdedor, sino que cuando tú siempre ganas, estás acostumbrado a ganar y claro al perder molesta. Te enfadas, pero es que es normal. Creo que es un paso por el que tiene que pasar y quiero verlo, porque tendrá que empezar a perder y empezar a luchar de verdad por ganar.

P: Felipe Massa abandonará Maranello tras 8 temporadas para fichar por Williams, ¿cómo cree que será el rendimiento del brasileño en la histórica escudería?

"La pareja más fuerte será la nueva de Ferrari sin olvidarnos de la de Mercedes"

R: Creo que va a sufrir muchísimo, porque encima no sé cómo va estar Williams la temporada que viene. Es una gran incógnita. Bueno la gran incógnita es como van a estar todos los equipos. Pero claro, Williams ha tenido una temporada lamentable este año y no sólo por los pilotos, sino por el coche. Felipe yo creo que es un piloto muy bueno. Tiene experiencia y tiene cosas que aportar a Williams. Puede ser muy bueno para el equipo, para evolucionar el coche. La cosa es ver como encaja Felipe estar más abajo en parrilla, acostumbrado a estar con un Ferrari. No el mejor Ferrari, pero no deja de ser un Ferrari. Va a sufrir bastante, pero creo que para Williams va a ser muy positivo tener a un piloto como Felipe. Para Felipe no lo sé, le va a tocar un año complicado.

P: En ausencia del piloto brasilero, Ferrari ha fichado a Kimi Raikkonen, ¿qué espera del finlandés en Ferrari como compañero de Fernando Alonso? Y ¿qué opinión tiene usted acerca de este fichaje?

R: Tengo ganas de ver eso. ¿Qué espero de Kimi Raikkonen? ¿Qué espero de esa pareja? No lo sé. Es el gran morbo de la temporada. Muchos dicen que puede darse el caso de la temporada 2007 como McLaren. Porque claro le ponen un compañero fuerte a Fernando y Alonso es un piloto extremadamente competitivo. La diferencia de Kimi Raikkonen, es el carácter de Kimi que no es como Hamilton. A Kimi todo le da igual: si gana le da igual y si pierde le da igual. Entonces a él no le va a afectar lo que pase. Al que le va a afectar es a Fernando. Va a ser vital que las primeras carreras Fernando lo haga mejor, intentar que Raikkonen no le pise. Lo que pasa es que Raikkonen es de los pilotos más talentosos que hay en la parrilla, en el sentido de talento puro porque sin hacer nada va rápido y consigue resultados, siempre está ahí. No sé cómo reaccionará Fernando ante eso. Entonces la incógnita es ver como congenian ambos, sobre todo Fernando, porque como digo a Kimi le da todo igual.

P: Por último, ¿será en términos de rendimiento una pareja más fuerte que la nueva formada en Red Bull por Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo o la nueva de Ferrari?

R: La nueva de Red Bull no lo creo. A Daniel le falta aún experiencia. Va a sufrir un poco porque va a tener mucha presión, entonces no lo sé. Sí que creo que va a ser la de Kimi y Fernando, pero sin olvidarnos también de Nico Rosberg y Lewis Hamilton porque Mercedes creo que también será un equipo súper competitivo y son dos grandes pilotos.

P: Pasamos a una escudería histórica como McLaren, ¿qué piensa con respecto al rendimiento de las flechas plateadas en la pasada temporada?

R: Lamentable, triste, decepcionante… Pero esto incluso se lo he dicho a Sam Michael que es el director deportivo. Es un equipo que no puede estar ahí como Ferrari. Son equipos que tienen que estar delante. Tienen que estar luchando por el campeonato hasta el final. McLaren no puede estar sin subir a un podio una temporada. Es triste y es muy decepcionante. Espero que el año que viene vuelva a estar arriba luchando por el campeonato porque tienen que estar ahí. Son equipos que, como antes Williams, poco a poco con el tiempo han empeorado su rendimiento y ahora son un equipo medio. Y es una pena porque Williams siempre estaba ahí. Espero que no cometan el mismo error de este año y estoy segura de que no lo harán. Para mi fueron la decepción de la temporada. Primero como terminó el mundial y después McLaren.

P: Tema Pirelli, los neumáticos han sido uno de los mayores quebraderos de cabeza para muchas escuderías en 2013, ¿cree que los italianos han gestionado bien la situación que fue sucediendo a lo largo de la temporada?

R: Creo que lo han hecho bien. El famoso test de Barcelona no fue culpa de ellos ya que lo permitió la FIA. Ellos han hecho lo que les pidió la FIA y todos nosotros, porque terminó el Mundial de 2012 con las últimas carreras súper conservadoras. Entonces se pidió unos neumáticos más impredecibles, que durasen poco y con más diferencia sobre compuestos, y fue lo que hicieron. Luego llegaron las quejas de los equipos a los que no les iba bien y más tarde pasó lo de Silverstone, que fue la excusa a la que se agarraron Red Bull y Mercedes para cambiarlos. Pero al final se demostró que los neumáticos no explotaron por esa carcasa de kevlar. Explotaron porque la mayoría de equipos habían cambiado los neumáticos de posición, cambiando el ángulo de inclinación y por eso explotaron, entonces al final fue una excusa que sirvió para cambiarlos, pero esos neumáticos explotaron porque los cambiaron de lado. Creo que los italianos no lo hicieron mal. Hicieron lo que les pidieron, y este año se enfrentan a un reto súper complicado para 2014. Tienen demasiada presión, porque saben que su imagen internacional esta viéndose perjudicada y dañada.

"Espero que acabe la era dominante de Red Bull y llegue una de más igualdad"

P: 2014 se presupone un año de grandes cambios de reglamentación. Una nueva era más eficiente en la F1 tendrá lugar el año que viene. Pero, ¿cuál será el elemento principal que marque el devenir de la temporada?

R: El elemento principal serán los motores. Además se espera que los motores Mercedes van a ser los más fuertes, por eso se teme mucho al equipo Mercedes. Pero no solamente van a depender del motor. Los tanques de gasolina van a ser más pequeños. Hay que administrar muy bien la gasolina para terminar la carrera. Dependerá mucho del pilotaje acabar o no la carrera. Va a haber mogollón de problemas de fiabilidad. Todo esto será determinante de cara a encontrar un equipo campeón. Porque puedes tener un motor Mercedes muy bueno, pero si de cada tres carreras una te falla, poco puedes hacer.

P: Red Bull ha sido el gran dominador del pasado lustro tras los cambios de reglamentación de 2009, ¿seguirá a su juicio Red Bull dominando en 2014? O ¿este será el fin de un ciclo?

R: Existe una oportunidad de evitar que sigan dominando tan brutalmente, pero no veo un cambio de ciclo. Van a estar ahí peleando hasta el final, estoy totalmente segura. Sigue estando Newey, siguen estando los mismos. Si han sido capaces de hacer grandes coches hasta ahora, van a seguir haciéndolos el año que viene. Otra cosa es que otros también sean capaces de igualarlos un poco, pero ellos van a ser un buen coche. Espero que acabe la era dominante y llegue una de más igualdad, pero Red Bull va a seguir ahí y es candidato a todo. Si Red Bull no estuviera, sería la decepción de la temporada.

P: Otros cambios se dieron a conocer recientemente, puntuación doble en la última carrera, libre elección de los pilotos en su número. ¿Qué opina acerca de estas novedades? ¿Favorecerán el espectáculo y la competición?

R: Con los números de los pilotos al principio dudé, pero me gusta. En las motos lo hacen y los pilotos son muy supersticiosos y dará juego. Me parece bien identificar un número con un piloto. Lo de la puntuación, si te soy sincera, creo que al final van a eliminarlo. Me parece un absurdo, no puedes estar luchando toda la temporada y de repente llegar a la última carrera y que puntúe doble y que pierdas un Mundial por eso, no me parece justo. Y ¿por qué en la última carrera? Por esa regla de tres hazlo a mitad de temporada si quieres dar un revulsivo. Pero no le veo lógica.

P: ¿Qué espera de la temporada 2014?

R: Que no sea como 2013. Espero que sea un campeonato disputado. Me gusta esta posibilidad de problemas de fiabilidad que volvamos a ver problemas de motores porque da también cierta vida a las carreras. Por supuesto espero ver a un Red Bull que sufra un poco y espero ver a Ferrari hacer un coche que este a la altura de un piloto como Fernando Alonso. Un mundial peleado hasta la última carrera y que lo gane Fernando Alonso. Pero en la última carrera. Tampoco quiero que gane muy pronto porque eso no me gusta.

P: ¿Se arriesga a predecir un campeón?, y... ¿una sorpresa y una decepción?

R: Siempre digo Fernando y al final no lo gana, entonces no lo voy a decir, pero ya te lo puedes imaginar. Sorpresas pueden haber muchísimas por lo que te digo. Es una temporada en la que cambia todo radicalmente donde veremos que motor funciona bien, que equipo gestiona bien las carreras. Sorpresas pueden haber muchísimas y decepción, a la vez también. Una decepción sería que Sebastian Vettel no ganara el mundial o no llegara a la última carrera peleando por el mundial. Otra decepción es que Fernando Alonso no ganara o no llegara a la última carrera con opciones. Volver a ver a McLaren como este año es otra decepción. Puede haber muchas decepciones.

P: Antes de iniciar un test personal, quisiera preguntarle acerca de varios temas relacionados con el mundo del motor: ¿Ve posible que en un futuro la Fórmula 1 sea una categoría mixta (hombres/mujeres)?

R: En un futuro cercano no, porque no hay muchas mujeres en la actualidad. Hay muy pocas mujeres en la GP2 y GP3. En la GP2 no hay ninguna y en GP3 había tres creo. Estaban Carmen Jordá y no me acuerdo del nombre de las otras dos. Pero no, en un futuro cercano no lo veo. Pero si algún día alguna llegara, podría competir con hombres perfectamente.

P: ¿Qué consideración le transmite a usted la entrada en la competición de la Fórmula E?

"Espero que Ferrari haga un monoplaza a la altura de un piloto como Fernando Alonso"

R: Muy buena en cuanto a tener una competición de motor más es mejor para nosotros y es una competición muy interesante que no tiene nada que ver con la F1 ni pretende competir con la F1 ni suplantarla. De hecho el calendario va como el año escolar, de septiembre a junio por lo que no coincide casi nada. Sólo hay un fin de semana que coinciden las carreras. Es una opción muy buena sobre todo de cara a luchar un poco por limpiar las ciudades. Las ciudades que acojan estos eventos van a instalar un montón de puntos de recarga de coches eléctricos, además de ser un banco de pruebas muy importante. Porque ahí entrarán ingenieros a desarrollar esas baterías que es el mayor problema que tienen los coches eléctricos, que la batería tiene muy poca autonomía entonces claro intentarán hacer estas baterías más duraderas. Lo cual veo súper interesantes y puede ser visualmente muy bonito, en centros de ciudades. A mí me atrae la idea.

P: Por último, ¿cómo ha vivido estos últimos días de preocupación por el estado físico de Michael Schumacher?

R: El día del accidente yo también había tenido una caída. Al principio pensé cuando empecé a leer que sería el típico rumor de Twitter, y claro tienes que tener cuidado con lo que lees en Twitter. Empecé a leer que se había caído y que se había dado un golpe pero era todo exagerado y no le hice ni caso. Hasta que por la noche vi que el tema era serio. Y claro ahí es cuando piensas lo irónico de la vida. Lleva 21 temporadas en la F1 y su peor accidente es en un deporte que estaba haciendo por placer. Al contrario de lo que se ha dicho, ni estaba haciendo nada peligroso, ni imprudente, ni era un fuera de pista arriesgadísimo. Sino que era una zona donde se salen montón de personas. Las fueras de pista son legales y ese era muy sencillo, lo que pasa es que había rocas. Espero que se recupere cuanto antes y que se recupere bien. Porque Schumacher es la mayor leyenda de este deporte entonces perder a alguien así no me cabe en la cabeza, me parecería irónico, triste que perdiera la vida así. Cuando lleva tantos años jugándosela en coches. Espero que se recupere pronto.

Test Personal:

¿Cómo es Nira Juanco fuera de las cámaras?

Pues como en las cámaras, porque a veces se me va un poco la pinza. Quizás un poco más loca y digo más burradas que en cámara, pero vamos afortunadamente y desgraciadamente soy muy natural.

¿Qué le hace feliz?

Cuando llego de un gran premio, estar con mi familia.

Su mejor virtud

Soy quizás muy perfeccionista, ordenada y disciplinada.

Su peor defecto

Mal carácter, digo las cosas sin pensar y luego me arrepiento.

Su mayor temor

A la muerte.

Un ídolo

No tengo un ídolo como tal. He tenido la suerte de conocer a lo largo de mi vida a gente que admiraba muchísimo, incluso de muchas de ellas ser amiga. Tengo mucha gente a la que admiro personal y profesionalmente, pero no tengo ídolo.

¿Qué cualidad valora más en una persona?

Sinceridad y humildad.

Una comida

Me gusta todo, pero siempre que estamos fuera y buscamos un restaurante, la pasta.

Una bebida

Coca cola o cerveza, depende.

Un libro

La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón, te mete mucho en el personaje.

Una película

Hay muchas, pero una que me marcó fue: ‘En el Nombre del Padre’, es buenísima, me impresionó, es de esas pelis que dices siempre diré esa.

Una canción

Cualquiera del grupo U2, With or Without You o One.

Un deporte

Fórmula 1, como espectadora. Para ver en la tele me gustan todos los deportes.

Un hobby

Running, me estoy aficionando a las carreras populares, cuando no estoy en las carreras, ir al cine, ver una peli en casa, leer, estar tranquila.

Un lugar para vivir

Un lugar ideal para vivir es Canarias, y no lo digo por ser de aquí, el clima, la calidad de vida, el ambiente, me gustaría acabar mis días aquí. Es un lugar ideal para vivir.

Un lugar para visitar

Cualquiera de los que no haya estado, tengo muchas ganas de ir a Nepal o Groenlandia.

Un circuito

Spa Francorchamps.

Un F1

El R25. Me quedo con el que Fernando en 2005 ganó su primer mundial, no era el mejor coche de todos los tiempos, pero para España y para mí significó mucho.

Un ingeniero

Adrian Newey.

Ferrari, McLaren o Williams

Me gusta McLaren, pero Ferrari.

Senna o Prost

Senna.

Schumacher, Alonso o Vettel

Alonso.

¿Volverá a ser campeón del mundo Fernando Alonso?

Espero y creo que sí.

El ‘Juego Imposible’

Para acabar la entrevista le realizamos a Nira el famoso ‘Juego Imposible’ que ella misma les hizo a los pilotos a lo largo de la temporada, esta fue su posición con respecto a los pilotos:

Posición Nombre Resultado 1 Nico Rosberg 15.438 2 Mark Webber 14.960 3 Jules Bianchi 14.955 4 Sergio Pérez 14.945 5 Lewis Hamilton 14.924 6 Jean-Eric Vergne 14.920 7 Esteban Gutiérrez 13.792 8 Valtteri Bottas 13.202 9 Daniel Ricciardo 12.627 10 Nico Hulkenberg 12.549 11 Nira Juanco 11.872 12 Jenson Button 10.718 13 Paul di Resta 10.057 14 Romain Grosjean 9.317 15 Sebastian Vettel 9.289 16 Pastor Maldonado 6.562