Fernando Alonso: "Prefería tener menos respeto y ganar más trofeos"

Como viene siendo habitual, la salida de los Ferrari no era muy buena y Fernando Alonso sufría para no ser adelantado por Ricciardo y Lewis Hamilton. Aún así, Alonso no puedo evitar ser adelantado por el piloto británico un poco después. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la prueba, Alonso se asentaba en la quinta posición cómodamente, e incluso la cuarta posición de Felipe Massa llegó incluso a verse amenazada durante varias vueltas gracias a un ritmo demoledor con el compuesto más duro para esta prueba a bordo del F14 T del piloto español. El piloto de Ferrari realizaba su última parada a escasos cinco segundos de su ex compañero de equipo en Maranello, para terminar cruzando la meta a tan sólo uno del piloto brasileño, en la que él mismo definió ante los medios de comunicación españoles como su mejor carrera del año.

Pese a su gran carrera, Fernando Alonso ya había dejado claro el sábado tras las clasificación que al ritmo del F14-T no le correspondía la cuarta posición, hecho que quedó patente a lo largo de la carrera: "La salida fue bien. Teníamos a Hamiton detrás. No entiendo muy bien cómo puede ir tan rápido el coche en las rectas porque me intentó atacar en la curva 3, en la curva 5, en la curva 7 y luego en la 8 ya lo consiguió. Por tanto, es prácticamente imposible mantener detrás a un Mercedes. Están a otro nivel. Imposible. Hay demasiada diferencia. No se puede tocar el motor, no se pueden hacer grandes cambios, así que, bueno, creo que tenemos los tenemos 200 ó 206 puntos por delante de nosotros en el campeonato de constructores. Así que si te digo que vamos a recuperar esa distancia o que vamos a pelear con ellos, no creo que sea posible con el motor congelado durante el año como está, no puedes hacer nada".

Sentado en el F14T, su rendimiento en el Gran Premio de Austria ha vuelto a ser impecable, el mejor del año para el bicampeón asturiano: "Sufrimos con Lewis, pero como digo, creo que salíamos en una posición que no era la nuestra, y luego en carrera tuvimos también algunos problemas y nos vimos obligados a quitar algo de potencia al motor eléctrico. Eso quizá no ayudó, pero creo que los cuatro de delante eran inalcanzable, eran más rápidos que nosotros y yo creo que la quinta posición, para bien o para mal, era justa hoy".

Sobre la lucha que mantuvo con Felipe Massa al final de la prueba, el único campeón español de Fórmula 1 comentó al terminar que creia que Felipe había levantado al pie al ver asegurada la cuarta plaza y era imposible alcanzarle: "Me he acercado a Massa un poquito al final y, cuando ya estaba cerca, volvió a forzar. Lo mismo con Hamilton en la primera vuelta. Era increíble la diferencia entre los dos coches. Si rodaran siempre con esa configuración nos doblarían a todos, así que no pueden hacerlo durante toda la carrera. Yo creo que lo hemos hecho bien. Ha sido, seguramente, la mejor carrera de todo el año, o al menos lo ha sido para mi".

Sin embargo, aunque haya sido la mejor carrera para el español, Fernando se mostró crítico con el rendimiento del F14-T: "Hay que intentar mejorar para la próxima vez. Llegamos a 18 o 20 segundos de los Mercedes, lo cual es, como digo, la menor distancia. Hemos recuperado puntos a Ricciardo en el mundial de pilotos. Estamos a cuatro ya sólo de él para la tercera posición y a ver si podemos conseguirlo. Hemos maximizado lo que tenemos entre manos. En Canadá fuimos, desafortunadamente, sólo capaces de luchar por el octavo o el noveno puesto, y aquí hemos peleado por el quinto. Dependerá del circuito, de sus características. Pero lo mejor que podemos hacer es dar el máximo en todas las carreras y sumar tantos puntos como sea posible".

Además, Alonso reconoció que el F14-T también sufrió problemas en su unidad eléctrica, similares a los que ya sufrió en Canadá: "Son dos circuitos [Canadá y Austria] muy cortos y, por tanto, el sistema eléctrico se calienta mucho ya que no hay un momento para dejarle respirar. Estás todo el día funcionando porque las rectas o el tiempo en vuelta es corto, y por tanto, siempre está funcionando y debemos bajarle un poco la potencia para controlar su temperatura".

Aún así, el piloto ovetense ha reconocido que la mayoría de los equipos realizan esta acción y no es algo exclusivo de Ferrari, para terminar hablando sobre el futuro de la Scuderia: "Creo que todo los equipos tienen que hacer eso, en mayor o menor medida y a ver si podemos solucionarlo. Pero el próximo circuito es corto y vamos a tardar en tenerlo, por lo que todo volverá a la normalidad luego. Creo que en un año pueden pasar muchas cosas. Hemos visto algunos casos en el pasado que de un año a otro pueden cambiar muchas cosas. Especialmente este año, que somos digamos que muy nuevos con este reglamento en 2014, así que espero que 2015 sea otro gran paso de todo el mundo, incluido Mercedes, así que todos seremos mejor el año que viene y, definitivamente, los equipos que hemos empezado desde más abajo tenemos más margen para mejorar. Nos acercaremos o estaremos al nivel de Mercedes, ésa es nuestra esperanza. Necesitamos tiempo, no es un trabajo que podamos hacer en un día, pero nuestra intención es estar a ese nivel"

Por último, al ser preguntado por el éxito de terminar tercero este mundial de pilotos, Fernando Alonso se mostró despistado,dando una respuesta que los periodistas no esperaban: "Sería ... ¿Lo están viendo niños, no? Llevo cinco años así. Siempre está la satisfacción de que todo el mundo cree que rindes al máximo. Está el respeto de los pilotos, los jefes de equipo, los aficionados … por el trabajo que haces, pero prefiero tener menos respeto y ganar más trofeos. Pero por ahora no estamos en esa posición, así que vamos a intentar ser un poquito mejores e intentar lograr más podios, más victorias, intentar ayudar al equipo cada vez más, también para luchar este año y especialmente por el mundial de constructores, que va a estar muy apretado con Red Bull, Williams, Force India. Sabemos que eso también significa algún dinero extra para la temporada que viene, así que es importante sumar muchos puntos para el equipo y tratar de mantener el respeto de todos, tal vez no de todos, pero cuantos más posibles".

