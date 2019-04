Lewis Hamilton: "No estamos del todo cómodos con el coche"

Si bien el Hungaroring había sido un circuito 'fetiche' para Lewis Hamilton desde su llegada a la Fórmula 1, este año parece que el guión, a priori, volverá a repetirse por quinta vez, tras las victorias cosechadas en 2007, 2009, 2012 y 2013. El inglés ha conseguido hasta cuatro victorias y otras tantas poles en el Gran Premio de Hungría, en un total de siete visitas al trazado magiar. Y este año, con el W05 un peldaño por encima del resto de "mortales", la oportunidad para el piloto de Mercedes es irrepetible para rubricar un repóker de victorias en esta undécima prueba del campeonato mundial de Fórmula 1 2014.

Diecisiete es pues, sumando sendos lideratos cosechados hoy, el número de veces que el británico ha logrado mandar en los Entrenamientos Libres esta temporada. Los números refrendan al inglés en un fin de semana que comienza con muy buen pie para él, y para sus intereses de cara al campeonato del Mundo, marcando, en ambas sesiones, tiempos superiores a los de su compañero de equipo. Un mejor crono de 1:24.482 lo ha colocado por delante del líder del campeonato, rodando con el neumático blando a la conclusión de la última sesión de hoy viernes.

Así todo, Lewis Hamilton ha confiado "no tener secretos" para ganar en este Gran Premio, donde es especialmente complicado realizar adelantamientos y donde la posición en parrilla ejerce un papel importante de cara a la carrera del domingo. El de Mercedes se ha mostrado insatisfecho con el rendimiento que este fin de semana viene demostrando el W05, que -según su opinión- nada tiene que ver con los tiempos que lo colocan rey y señor de la hoja de tiempos de las tandas de hoy viernes: "Tuvimos grandes problemas de adherencia hoy. No sabemos si son consecuencia de los neumáticos o de la pista en sí, pero el sobreviraje ha sido una gran dificultad durante las dos sesiones. No he visto nunca los neumáticos tan mal como hoy, no sabemos a consecuencia de qué. Para ser honestos, ninguno de los compuestos va bien, hay que frenar demasiado y eso lo hace aburrido. Es muy complicado mantener el balance del coche."

Se expresó tajante el inglés, al tiempo que recalcaba que una buena posición en parrilla por delante de Rosberg va a ser fundamental para cercar sus aspiraciones de cara al Mundial (ahora en catorce guarismos), antes del parón veraniego de tres semanas: "Va a ser importante tener una buena posición en la parrilla de salida, ya que será complicado seguir a los coches en este circuito, y siempre es complicado adelantar aquí."

Hamilton "sin secretos" para ganar en Hungría

Si bien es cierto, los resultados avalan la situación, a priori, del piloto de Mercedes de cara al domingo, pero lejos de sentirse satisfecho, lo que realmente ha manifestado es no sentirse del todo cómodo con el rendimiento de su monoplaza, tal y como expresaba tras las tandas de entrenamientos libres: "Tenemos trabajo que hacer por la noche para asegurarnos de que obtenemos la mejor puesta a punto para el fin de semana, ya que no estamos del todo cómodos con el coche todavía, pero el ritmo de carrera pareció bueno. Tendremos que analizar los datos para saber dónde estamos". -concluyó.

El piloto inglés, pese a haber conseguido a estas alturas cuatro victorias -que podrían ir camino de cinco- en el Hungaroring, no confía en tener la fórmula del éxito para ganar en Hungría. En un circuito que resulta especial para él, sin embargo, ha manifestado que sus victorias son fruto de un cúmulo de suerte y buen pilotaje. En siete visitas al trazado húngaro, Lewis ha coseguido tantas victorias como poles, alzándose hasta el máximo cajón del podio en 2007, 2009, 2012 y 2013.

La pregunta está en si es factible una quinta, algo que sólo podría impedirlo su compañero Nico Rosberg, visto el declive de Williams este viernes: "El Gran Premio de Hungría es siempre especial para mí, con cuatro 'poles' y cuatro victorias en mis siete carreras, incluyendo mi primera victoria para Mercedes la pasada temporada. Realmente no tengo ningún secreto aquí, sólo he sido muy afortunado estos años y es un circuito donde realmente me divierto. Hungaroring es un trazado donde puedes atacar. Es para un piloto agresivo como yo, así que quizás se ajusta a mi estilo de pilotaje un poco más que al del resto." -advierte.

De cara al Mundial, manifestó estar "haciendo absolutamente todo para poder volver a la igualdad con Nico (Rosberg) en la pelea por el título. No puedo concentrarme más o trabajar más duro de lo que lo estoy haciendo ahora. El campeonato está demostrando ser un gran desafío para mí, pero eso es lo que me encanta" -confesó, en declaraciones para la web oficial de su equipo.