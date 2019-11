Christian Horner: "Estamos haciendo buenos progresos con nuestro monoplaza"

La resaca de Budapest continúa sobrevolando sobre las llamadas a ser las 'cabezas pensantes' de Red Bull. Y sobre todas ellas, resuena el nombre de Christian Horner, jefe del equipo de las 'bebidas energéticas'.

La escudería austríaca se marcha de Hungría como la primera y la última en ser capaz de romper con la supremacía de un equipo Mercedes que tiene en su propia fiabilidad un enemigo en potencia. Una proeza que sólo se ha conseguido en dos ocasiones esta temporada y que actualmente sólo está al alcance de un sólo hombre. Canadá y Hungría. Daniel Ricciardo. Son estos los nombres propios que se han convertido en artífices de una empresa 'casi imposible' este año.

A todo ello se ha referido el ex-piloto y ahora director-jefe de Red Bull. El cabecilla de la máquina que este año se ha aliado con su segundo piloto y debutante "bomba" en la tetracampeona, ha hecho balance de la primera mitad de campeonato, centrándose también en el tándem RB10-Vettel que tanto ha dado que hablar por la falta de rendimientos que viene dando. El cuatro veces campeón del Mundo ha perdido a estas alturas una renta de 43 puntos con respecto a Daniel Ricciardo.

E incluso si nos centramos en analizar el resultado del último Gran Premio, no cabe lugar a la duda, en cuanto a números se refiere. Y es que, mientras el alemán bajó de la segunda a la séptima plaza al final de la carrera, el australiano terminó ganando saliendo desde la quinta: "No me sorprende tanto la victoria de Daniel, ya que los resultados del fin de semana habían sido bastante prometedores. Ricciardo ha hecho una carrera fantástica. En principio, el circuito de Budapest jugaba en nuestro favor, porque es un trazado lento, sin una recta larga, que da prioridad a la aerodinámica. Así todo, se demuestra que seguimos haciendo buenos progresos con nuestro monoplaza". -analizó así el jefe de Red Bull el resultado cosechado por su piloto revelación en Hungría.

C. Horner: "Sebastian Vettel volverá más fuerte"

Asimismo, Christian Horner quiso centrarse en examinar los rendimientos que viene dando Sebastian Vettel esta temporada. Un tetracampeón que, sin embargo, esta temporada se ha convertido en secundario, casi trivial, a la sombra de su compañero. No obstante, el director del equipo austríaco ha advertido que, tras el parón de verano, Sebastian Vettel llegará más fuerte para encarar la segunda parte de la temporada revitalizado: "No hay nada que haya ido realmente bien para él, aparte de un poco de suerte para no acabar golpeado fuertemente contra el muro. Sebastian terminó con planos en los neumáticos, así que finalmente se vio obligado a parar. Le pusimos el compuesto medio para que llegara hasta el final de la carrera. Hizo un enorme trabajo gestionando este último neumático para que durara hasta el final de la carrera, además de contener a Valtteri Bottas, que venía con un ritmo que era tres segundos por vuelta más rápido que el nuestro." -comenzó, analizando también la carrera de su piloto titular.

C. Horner: "Ricciardo ha superado sus propias expectativas"

El británico continuó haciendo incapié en el regreso de su campeón tras el parón estival. El jefe de la escudería austríaca ha querido levantar el ánimo de su piloto, que actualmente figura en el sexto lugar del campeonato y no tiene apenas aspiaciones de luchar por su quinto título consecutivo: "Sebastian hizo el Red Bull tan grande como históricamente lo ha sido. Ahora se merece descansar para volver más fuerte. Hasta sus problemas en la carrera, tuvo un fin de semana muy bueno. El viernes fue rápido y el sábado hizo una clasificación fantástica. Sólo tuvo un poco de mala suerte en la carrera, la misma que ha tenido en la primera mitad del año, pero eso puede cambiar muy rápidamente. Todo esto le ayudará a formarse su carácter para después regresar aún más fuerte. Cosas como estas suelen pasar en este deporte, es normal que en estas situaciones se sienta frustrado. Por otra parte, Daniel es un piloto excelente, pero este año creo que ha superado hasta sus propias expectativas." -explicó, en declaraciones a la web oficial de la Fórmula 1.

Red Bull tiene este año en Mercedes y Williams dos auténticos rivales a batir. Sin embargo, y pese a situarse en segundo lugar del Mundial de Constructores, el mandatario de Red Bull ha revelado no querer centrarse en su posición actual hasta final de temporada: "Suelo no mirar demasiado las clasificaciones; abordamos las carreras una detrás de otra con la intención de hacerlo lo mejor posible, dentro de nuestras posibilidades. Como suelo decir, las clasificaciones se construyen por sí mismas, y ya habrá tiempo para mirar a final de año en qué lugar estamos."

Christian Horner: "No estamos al nivel de años anteriores"

Respecto de los problemas de fiabilidad con los que se ha encontrado la mayor parte de la parrilla, a excepción de Ferrari, comentó: "Creo que es un proceso normal y, por ello, los motores empiezan a estar más cansados. Todos los equipos, a excepción de Ferrari quizá, han tenido problemas de fiabilidad". -dijo al respecto de estos inconvenientes que ha venido arrastrando Mercedes y de los que se ha aprovechado Red Bull para lograr sus victorias en Canadá y este pasado domingo en Hungría.

A la vista estará si el trabajo que se hará durante estas semanas de margen antes de Bélgica da sus frutos en el seno de la escudería de Salzburgo durante la segunda parte del campeonato. De momento, Horner promete estar trabajando "codo con codo" con Renault, su proveedor de motores, para llegar a la recta final del Mundial lo más cerca de Mercedes posible: "No estamos al nivel de los últimos años, pero somos el único equipo, a parte de Mercedes, que ha ganado carreras; somos segundos en el Mundial y hemos sumado muchos podios, a pesar de tener un motor menos potente que el de nuestros rivales. Creo que hemos conseguido hacerlo mejor de lo normal en estas condiciones. Hungría es un buen ejemplo: cuando la potencia del motor no es un problema, estamos ahí. No obstante, trabajamos bien con Renault, nuestro proveedor."

Durante este parón, Red Bull tendrá una semana para trabajar en su monoplaza, ya que durante las dos restantes toca descanso, que bien merece tras una primera parte de campeonato frenética en todos los ámbitos.