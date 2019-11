Fernando Alonso: "Estoy muy orgulloso de mi etapa en Ferrari"

La última rueda de prensa de la temporada 2014 de Fórmula 1 contó con los grandes protagonistas de estas últimas semanas. Por un lado, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, que pelean por el título mundial. Por el otro, Sebastian Vettel y Fernando Alonso, dos de los mejores pilotos de la parrilla que han decidido poner fin este año a su etapa en Red Bull y Ferrari respectivamente, embarcándose en nuevos proyectos en la máxima categoría del automovilismo.

Durante el día de hoy, se ha hecho oficial la marcha de Fernando Alonso de Ferrari y el fichaje de Sebastian Vettel por la escudería italiana, pero lo que aún se desconoce es el destino del piloto asturiano, si bien todo apunta a su llegada al equipo McLaren. Precisamente el español ha sido uno de los más demandados por los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa a la disputa del Gran Premio de Abu Dhabi.

Fernando Alonso ha hablado sobre su etapa en Ferrari y ha seguido sin dejar claro su futuro, si bien reconoció que está todo cerrado de cara a la próxima temporada. "Es un nuevo capítulo en mi carrera. Sentí que era el momento de buscar nuevos proyectos, nueva motivación. No fue una decisión fácil de tomar. Yo estaba en conversaciones, incluso el año pasado para ser honesto, y esperamos hasta este año, para el nuevo coche, la nueva era del turbo, etc. Este año, en verano, sentí que era el momento de moverse y tomar una decisión. Sólo el tiempo dirá si es buena o mala", declaró el asturiano.

Alonso mostró su sentir tras cinco años en Ferrari: "Ha sido una experiencia increíble. Estoy muy feliz y orgulloso de haber tenido esos cinco años con un equipo increíble como Ferrari. Crecí como piloto, como persona, y sólo tengo buenos sentimientos y buenas palabras. Obviamente no logramos el campeonato, fuimos tres veces segundo, pero estoy muy orgulloso de los segundos lugares y el trabajo que hicimos en esos años. Ahora es el momento de cerrar una puerta, para abrir una nueva y vamos a ver cómo va".

El asturiano reconoció que no sabe si cambiaría algo de estos cinco años en la escudería italiana, a la vez que deseó lo mejor a Ferrari en el futuro: "No lo sé realmente. Disfruté de la experiencia, como he dicho antes, y me siento muy privilegiado de lo que hemos logrado y vivido en esos años. El grupo de personas con las que trabajé fue increíble. He aprendido muchas cosas en esos cinco años. Soy mejor en todos los aspectos de las habilidades de conducción. Creo que fue un paso muy, muy importante en mi carrera. Como ya he dicho, sentí que era el momento para mí para encontrar cosas nuevas. Ellos entienden mi posición, y creo que es lo mejor para ambas partes y ahora espero que pueden luchar por mejores posiciones y triunfos en el futuro".

"Yo tomé la decisión en septiembre, cuando me senté a hablar con los dirigentes del equipo. Tengo que ser feliz, tengo que estar motivado, tengo que amar lo que estoy haciendo y en septiembre me pareció que no era el caso. Después de eso, empecé a ver algunas posibilidades. Puedo confiar en lo que voy a tener", declaró Fernando Alonso.

Tras estas preguntas sobre su marcha de Ferrari y su futuro en la Fórmula 1, el piloto español también fue cuestionado por diversos aspectos de la última carrera de la temporada, y su sensación tras no tener opciones de lograr el título: "Creo que cada situación es diferente. Depende de con quién usted está luchando, del estado de ánimo, del circuito… Hay diferentes factores alrededor de la carrera en sí que puede cambiar su enfoque o puede cambiar sus sentimientos. Creo que es una cosa muy singular en esos momentos y que será un fin de semana interesante para Nico y Lewis. Les deseo la mejor de las suertes porque se lo merecen después de un campeonato estupendo y, ya sabes, sólo uno puede ganar, pero vamos a ver una buena carrera el domingo".

Por último, Fernando Alonso habló sobre el casco que llevará este fin de semana, que cuanta con la bandera italiana y las firmas de todos los miembros del equipo Ferrari: "Es un casco con una imagen de una parada en boxes de este año en un lado, la bandera italiana en el medio y las firmas de todo el mundo en el equipo en el otro lado. Yo sólo les dije esta mañana que es la última vez que estaré en un Ferrari, así que quiero llevar a todos ellos conmigo porque eran parte de esta fantástica experiencia y quiero hacer mi última carrera con ellos en la pista. Estoy feliz y orgulloso de ellos y feliz de llevarlos en mi casco".