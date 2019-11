¿El ocaso de Red Bull?

Cuatro títulos de constructores y cuatro de pilotos. Ese es el balance de la escudería Red Bull en la primera mitad de esta década, convirtiéndose en la escudería más exitosa de dicho periodo y en la referencia de la Fórmula 1 en el periodo 2010-2013, cuando dominó con autoridad este deporte y se situó entre los equipos más exitosos de la historia. El auge de Mercedes le ha relegado a un segundo plano pero ahora, tan sólo dos años después de tocar por cuarta temporada consecutiva la gloria, la escudería de la bebida energética está cerca de abandonar la máxima categoría del automovilismo.

Y este problema se debe a la falta de acuerdo con un suministrador de motores para la próxima temporada. El equipo dirigido por Christian Horner mostró su desacuerdo con Renault por la menor potencia y fiabilidad de los motores de la marca francesa, por lo que rompió el acuerdo de cara a 2016. Sin embargo, Mercedes y Ferrari se han negado a colaborar con un potencial rival en la pelea por los dos títulos mundiales en juego, por lo que, a falta de cuatro carreras para el final, Red Bull se encuentra sin motores y en una situación extremadamente complicada.

Conversaciones sin solución

Pese a estos problemas a la hora de encontrar un suministrador de motores, Horner ha manifestado recientemente que el equipo austriaco está en negociaciones con dos fabricantes diferentes: "Estamos manteniendo conversaciones con dos fabricantes. La decisión no recae sobre Toto Wolff, se realiza a un nivel más alto. Hay muchas conversaciones que están detrás de las escenas y, obviamente, el promotor de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, está preocupado por lo que va a pasar con nosotros. Este es un tema importante que espero que podamos resolver durante las próximas semanas. Se está haciendo tarde, muy tarde. Estamos en el comienzo de octubre, y los diseñadores de Milton Keynes queremos saber qué hacer con el RB12. ¿Qué desde cuándo queremos tener una solución? ¡Desde hace dos semanas!".

"Estamos manteniendo conversaciones con dos fabricantes"

"Pero en este momento, mientras estoy sentado aquí, no tenemos una solución. Sí, eso es una ventaja para los otros equipos, pero la calidad de nuestro trabajo en Red Bull es tan alta que podemos hacer frente a la demora. Todo el mundo está motivado y queremos ganar otra vez. Pero no queremos continuar como hemos estado el último año y medio. Si no vamos a los grandes premios más, entonces vamos buscar otras actividades. Tenemos muchas personas de gran talento que trabajan en Milton Keynes, y tendríamos que ver cómo aprovechar ese potencial. El personal está preocupado por lo que pueda pasar, pero todo lo que puedo decirles es que se concentren en su trabajo y que no se preocupen por algo en lo que no pueden influir", concluyó Christian Horner.

Una ruptura definitiva

Una solución a este problema de Red Bull que ha circulado en las últimas semanas por el paddock es la posibilidad de “reconciliarse” con Renault y que la marca francesa continúe suministrando las unidades de potencia a la escudería de la bebida energética. Sin embargo, Adrian Newey, el artífice de todos los monoplazas exitosos de los austriacos, no ve posible que se produzca de nuevo un entendimiento con el fabricante galo: "Desafortunadamente, nuestra relación con Renault es terminal, ha habido muchos malos comentarios, ahora no tenemos motor".

"Estamos siendo fozados a marcharnos de la Fórmula 1"

Además, Newey explicó sus sensaciones sobre el futuro de Red Bull en la Fórmula 1: "Posiblemente estamos siendo forzados a marcharnos de la categoría reina, ya que Mercedes y Ferrari se han negado a proporcionarnos motores por el miedo que tienen. La mejoría es necesaria y no ha habido una clara dirección sobre cómo se va a conseguir eso. Red Bull no debería estar en una posición donde solo están para hacer números".

En la misma línea se pronunció Alain Prost, voz autorizada en la Fórmula 1 y que cuenta con el patrocinio de Renault en su escudería de Fórmula E. "Se ha hecho mucho daño y no creo que sea reparable. Ha quedado claro que Dietrich Mateschitz no quiere continuar con Renault y que Carlos Ghosn no quiere ser suministrador de motores. A partir de esto no sé cómo la situación puede beneficiar a Red Bull.

A falta únicamente de cuatro carreras para que se ponga el punto y final a la temporada 2015 de Fórmula 1, los temas deportivos parecen estar prácticamente definidos, con la conquista del título de constructores por parte de Mercedes en el Gran Premio de Rusia y la más que probable victoria de Lewis Hamilton en la clasificación de pilotos, pues su ventaja con respecto al resto de pilotos le permite disponer de la primera oportunidad en Estados Unidos.

Sin embargo, aún queda mucho por decidir en las próximas semanas, especialmente en temas relacionados con el futuro de la Fórmula 1. La escudería Red Bull, una de las más prestigiosas en la actualidad, está cerca de abandonar la máxima categoría del automovilismo. El próximo mes será clave para determinar si los tetracampeones del mundo se despiden de este deporte, lo que supondría una noticia muy negativa para la Fórmula 1.