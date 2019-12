Carrera para la historia sin los Mercedes

Nos despedimos tras este gran fin de semana, y después de narrar en directo la victoria de un piloto holandés de 18 años que ha hecho historia este domingo en el Gran Premio de España. Esperemos que hayáis disfrutado. Recibid un cordial saludo y que acabéis de pasar una bonita tarde.

Carlos Sainz: Muy contento. He hecho lo que tenía que hacer con una de las mejores salidas de mi vida, sino la mejor. El sexto era el final perfecto. Muy optimista de cara al futuro, puntuar debería ser una constante. Me veo capaz de estar pronto junto a Max luchando por victorias como la suya de hoy.

Sebastian Vettel: Dar la enhorabuena a Max por el logro increíble. Me hubiera gustado estar más cerca. Hemos conseguido recuperarnos del día de ayer.

Kimi Raikkonen: Estoy muy contento por Max y decepcionado conmigo mismo. Lo hemos intentado mucho, he sido rápido. No he conseguido estar lo suficientemente cerca. Son buenos puntos.

Max Verstappen: Es increíble, no me lo puedo creer. Dar gracias a mi equipo por el coche que me han dado. Desde muy pequeño mi padre me ayudó mucho.

BRUTAL también el español Carlos Sainz que finalmente ha conseguido ser sexto. Mejor resultado del español en la Fórmula 1. Sensacional el madrileño.

Por detrás de Max Verstappen los dos Ferrari. Kimi Raikkonen en la segunda posición y Sebastian en la tercera. Al final tras volver quinto a pista, ha conseguido mantener la cuarta posición Daniel Ricciardo.

MAX VERSTAPPEN GANA LA CARRERA. Brutal el chico holandés. Llega a Red Bull y gana. Hace historia Verstappen. Gana con 18 años. Increíble lo de este chico.

66/66. Entra Daniel Ricciardo. A ver donde regresa a pista. Regresa en la quinta posición.

65/66. Dos vueltas para el final y dos vueltas para que Max haga historia. Además Kimi volverá a quedar por delante de su compañero de equipo. Kvyat se desdobla de Ricciardo. Pinchazo de Ricciardo.

63/66. Kvyat adelanta también a Gutierrez. Se coloca en la décima plaza y le quita el posible primer punto de la temporada al mexicano.

62/66. Jenson Button adelanta a Esteban Gutierrez en medio de los pilotos de cabeza, en la zona del estadio.

62/66. La victoria de Max Verstappen cada vez más cerca. El piloto holandés de 18 años a punto de hacer historia. Para eso debe aguantar los ataques del piloto finlandés del equipo Ferrari.

59/66. Se van a acercar Vettel y Ricciardo a los dos primeros. Menudo final de carrera nos espera. Últimas vueltas en el circuito de casa.

57/66. Parece que Verstappen y Raikkonen no van a entrar a boxes, se la juegan los dos para intentar quedar por delante de sus respectivos compañeros de equipo.

Fernando Alonso: La salida no fue demasiado buena. No ha sido una carrera difícil. Me quedé sin potencia. No perdimos mucho, fue una carrera complicada. Con los dos Mercedes fuera siempre es una buena oportunidad para nostros de puntuar. En Mónaco espero tener el alerón nuevo.

55/66. Vuelta rápida de Daniil Kvyat.

54/66. Ricciardo está encima de Sebastian Vettel. La lucha estará entre ellos dos.

51/66. La lucha por delante sigue y sigue, se preve un gran final de carrera, unas últimas vueltas apoteósicas.

47/66. Fernando Alonso tiene que retirarse por un problema de potencia. Deja el coche aparcado en la curva tres. Una lástima que tenga que retirarse por problemas ajenos a él.

45/66. Vuelve a liderar la carrera de nuevo el holandés Max Verstappen.

44/66. Marcus Ericsson es adelantado por su compañero de equipo Felipe Nasr.

44/66. Entra ahora Daniel Ricciardo y coloca el neumático medio. Difícil que gane la carrera algún Red Bull. Esto puede ser para el alemán de la Scuderia Ferrari.

42/66. Lidera Daniel Ricciardo, que sigue sin parar. Por detrás están juntos Verstappen y Raikkonen que a priori lucharán por la tercera posición. Y detrás de ellos viene com un tiro Sebastian Vettel.

41/66. Los dos Renault situados en la decimotercera y decimoquinta posición llevan el neumático más duro en sus respectivos monoplazas.

40/66. Sebastian Vettel consigue la vuelta rápida y le recorta tres segundos a Daniel Ricciardo. A ver como soluciona esto el equipo Red Bull.

39/66. Entra Carlos Sainz a hacer su última parada en boxes, calzando el neumático medio para llegar hasta el final, para mantener esa sexta posición e intentar el asalto a la quinta de Bottas.

38/66. Ha entrado a hacer la tercera parada Sebastian Vettel, monta el neumático medio para llegar hasta el final intentando pasar a Ricciardo por estrategia ya que en pista no está pudiendo.

36/66. Entra también Kimi Raikkonen y monta el neumático medio. Al igual que Max, buscará llegar hasta el final. Dos paradas es la estrategia para ambos pilotos.

35/66. Entra a boxes Max Verstappen. Sale por detrás de Ricciardo y Vettel e intentará ir hasta el final con el neumático medio.

34/66. Kevin Magnussen es el único piloto en pista que ha montado los neumáticos más duros de todo el fin de semana de los que ha traído Pirelli a este Gran Premio.

33/66. Esteban Gutierrez adelanta a Felipe Nasr y se coloca en la decimotercera posición.

32/66. Ahora es el alemán el que consigue la vuelta rápida replicando rápidamente el tiempo del australiano.

31/66. Daniel Ricciardo consigue la vuelta rápida, por detrás tiene a cuatro segundos a Sebastian Vettel.

30/66. Entra también Sebastian Vettel que replica la estrategia de Max Verstappen que todavía no ha entrado a boxes.

29/66. Entra Ricciardo a boxes para seguir cubriéndose de Sebastian Vettel y le ponen el neumático blando. El australiano va a tres paradas claramente.

28/66. Felipe Massa marca la vuelta rápida de la carrera con el neumático blando tras haber entrado hace tan sólo dos vueltas.

27/66. Los dos españoles se mantienen en sus posiciones, Carlos Sainz es sexto y Fernando Alonso noveno.

26/66. Entra Felipe Massa a hacer su segunda parada a boxes.

25/66. Kimi Raikkonen empieza a acercarse también al trio cabecero, cuando siguen las banderas amarillas en el sector tres por el coche de Nico Hulkenberg.

23/66. Esteban Gutierrez adelanta a Kevin Magnussen al final de la recta de meta para colocarse en la duodécima posición.

22/66. Nico Hulkenberg se tiene que retirar tras el humo que sale por detrás del coche.

21/66. Los tres pilotos de delante cada vez más cerca entre ellos. Vettel en caza y captura de los dos Red Bull para buscar una nueva victoria con Ferrari.

18/66. Vuelta rápida de Sebastian Vettel. Se acerca el alemán poco a poco a los dos Red Bull.

17/66. Felipe Massa acecha a Fernando Alonso en la lucha por la octava posición. Los neumáticos de Fernando más nuevos que los del brasileño.

16/66. Ahora sí que entra Sebastian Vettel y monta el neumático medio. Sale por detrás de los dos Red Bull. También hace lo propio Romain Grosjean.

15/66. Kimi Raikkonen consigue la vuelta rápida mientras superaba a Gutierrez. Sebastian Vettel de momento sigue en la primera posición pero sin pasar por el carril de boxes. Por detrás viene Ricciardo recuperando tiempo sobre el alemán.

13/66. Entra Verstappen tras liderar una vuelta y coronarse así como el piloto más joven en liderar un Gran Premio quitándole el honor así a Sebastian Vettel.

12/66. Entra Ricciardo debido al degradamiento del neumático blando. Entra para protegerse de los dos Ferrari.

11/66. Haryanto, Perez, Massa y Kvyat llevan el neumático medio. Entra Sainz para protegerse de Bottas.

10/66. Entra tambien Nico Hulkenberg cuando Kimi adelanta también al español. Sebastian Vettel empieza a recortar tiempo sobre el Red Bull de Max Verstappen.

9/66. Felipe Massa ya ha hecho el primer paso por boxes. Sebastian Vettel ya ha logrado pasar a Carlos Sainz.

8/66. Kvyat tiene que devolverle la posición a Nico Hulkenberg.

7/66. Las cosas siguen igual. Los dos Ferrari no pueden con Carlos Sainz que mantiene la tercera posición.

4/66. Lucha entre Grosjean y Kvyat por la décima posición.

3/66. El coche de seguridad se va en esta vuelta. Lidera Ricciardo, seguido de Verstappen y tenemos a Carlos Sainz en el podio.

2/66. Sale el safety car tras el toque entre ambos.

1/66. Nico Rosberg ha adelantado a Lewis Hamilton. Se tocan ambos, los dos fuera de combate.

¡Comienza el Gran Premio de España! Carrera a 66 vueltas.

14:00. Vuelta de calentamiento, menos de tres minutos para que comience la carrera. A ver qué salida hacen los dos Red Bull, a ver si pueden adelantar a los dos Mercedes.

13:56. Menos de cinco minutos para que comience la quinta carrera de la temporada. ¿Quién se llevará esta vez el gato al agua, repetirá Rosberg, o Hamilton golpeará encima de la mesa?

13:52. Desde que se corre en el circuito de Catalunya el coche de seguridad ha hecho presencia en pista en cinco veces, cuatro de esas cinco fueron en la primera vuelta.

13:46. Jackie Stewart en Movistar F1: Mercedes tienen una ventaja tecnica muy grande, me gustaria que se redujera la distancia con los demas. En 2017 espero que se reduzca la distancia para el disfrute del aficionado.

13:44. Niki Lauda en Movistar F1: En el presente el mejor coche es Mercedes. En la historia de la F1 no sé qué decir, pero actualmente sí.

13:39. Ron Dennis en Movistar F1: En Canadá será el siguiente paso del motor y luego tendremos 2 o 3 pasos más durante el año. El objetivo de la F1 es ganar.

13:35. Sólo dos ganadores que no salieron desde la primera línea. Salieron tercero y quinto, siendo Fernando Alonso el que logró ganar desde la quinta posición en 2013.

13:30. Más de 1500 personas apoyarán a Carlos Sainz en el día de hoy en el circuito de casa. Empiezan a sonar los motores en pista, comienzan a salir los pilotos para colocarse en la parrilla de salida. PIT LANE abierto.

Una de las claves del Gran Premio de España estará en la salida. Será el primer punto para determinar cuales serán más o menos las posiciones finales. Importante llegar a la curva cuatro ilesos, debido a la complicado que es salir vivo de las curvas uno, dos y tres.

13:23. Toto Wolff para Movistar F1: Era importante para Hamilton volver estar arriba. No puedes predecir quien va a ganar. Es una sorpresa que Red Bull superase a Ferrari en la clasificación. Helmut Marko ha tomado la decisión adecuada. Fernando Alonso es un buen piloto y sólo necesita tener un buen coche. Carlos Sainz ha batido a Max Verstappen y si él ha sido campeón Carlos puede serlo también.

13:20. ¡Estamos a sólo 40 minutos para que dé comienzo las carrera del Gran Premio de España!

Si las condiciones respetan y no pasa nada estraño, la victoria debería ser un mano a mano entre los dos Mercedes, pero esto es la Fórmula 1 en estado puro, y nunca se sabe lo que puede pasar. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, que la quinta cita del mundial está lista para depararnos una magnífica carrera.

Las dos sorpresas positivas fueron la de Max Verstappen a la altura de su compañero de equipo desde el primer momento y el asturiano que entró por primera vez a la Q3 desde que el proyecto de Honda comenzó. Las palabras del holandés fueron las siguientes: "Intentaremos hacer una buena salida". El piloto de Oviedo no dejó claro cual será su posición mañana: "Iremos improvisando mañana".

Tras la clasificación y conseguir su quincuagésima segunda pole position el piloto inglés dijo lo siguiente: "Había algunas cosas que mejorar y eso hice".

Por otra parte, los dos españoles consiguieron entrar en Q3, y finalmente siendo Carlos Sainz el más rápido de los dos clasificando en la octava posición, por la décima del asturiano.

La sorpresa la dio el equipo Red Bull, que consiguió clasificar por delante de los dos Ferrari. Tanto Ricciardo (3º), como Verstappen (4º), consiguieron grandes vueltas para poder mañana salir desde unas posiciones más privilegiadas que en los anteriores grandes premios.

Sensacional la sesión de clasificación que se vivió en el circuito de Catalunya. Ya la Q1 no dejó indiferente a nadie, la Q2 aún menos y la Q3 fue una batalla espectacular entre los dos Mercedes que finalmente Lewis Hamilton se llevó tras destrozar el tiempo marcando un 1:22:000.

En la tercera sesión de libres, se volvió a ver el dominio del equipo Mercedes, dejando claro que no daría la oportunidad a los demás de arrebatarles las primera posiciones en parrilla. Eso buscaron saber y eso supieron.

El piloto alemán de las balas plateadas comentó que "fue un buen comienzo para ellos". Por otra parte los dos españoles dejaron claro que el objetivo del sábado es entrar en Q3 para conseguir unos buenos resultados el domingo.

Tras los segundos entrenamientos libres, Lewis Hamilton, Carlos Sainz y Fernando Alonso estuvieron junto a las jóvenes promesas más pequeñas. Donde todo comienza para un joven, en el karting, eso decía el equipo Mercedes en su cuenta de twitter.

Todo volvió a la normalidad en los segundos entrenamientos libres. El dominio de Mercedes por tercer año consecutivo hizo presencia en el Ciruit de Catalunya, una vez más. Dejaron todo sobre la pista.

En la primera sesión de entrenamientos libres dominaron los dos Ferrari, que fueron los más rápidos. Las cosas se desarrollaron tal y como se dejaron en los test de pretemporada. Con la Scuderia dominando, pero con Mercedes sin dar el máximo.

La tercera temporada de los V6 y del dominio de Mercedes, Nico Rosberg está siendo un rodillo para todos sus rivales, incluso para su compañero Lewis Hamilton. Cuatro victorias en las cuatro primeras carreras para el alemán.

En la era de los motores V6, el circuito sólo ha conocido una escudería ganadora, y si nada ni nadie lo remedia este fin de semana, serán tres los años de victorias de un piloto Mercedes en este circuito. Ganaron Rosberg y Hamilton en las dos últimas ediciones. También en este circuito fue la última victoria de Fernando Alonso hasta el momento, en 2013, tras una gran remontada.

Se preve un domingo tranquilo, en principio sin precipitaciones desde el comienzo hasta el término de la carrera. Intervalos nubosos con una temperatura media de 21ºC. El viento soplará desde el sur con una velocidad media de 19 quilómetros por hora.

El circuito auguró la primera carrera en el mundial de F1 en el año 1991. Desde que ese año consiguiera Nigel Mansell la victoria, a posteriori hubo catorce ganadores distintos. El piloto que más veces ha ganado en el circuito de Catalunya es Michael Schumacher, con seis victorias.

El Circuito de Cataluña cuenta con una longitud de 4.655 metros, en el que los pilotos deberán completar un total de 66 vueltas. El trazado cuenta con 16 curvas, 7 de ellas a izquierdas y 9 a derechas. La zona más bonita del circuito para casi todo el aficionado, es la zona del estadio, por sus curvas de media-alta velocidad.

Llega la hora de la verdad, es tiempo de que los mejores pilotos del mundo, al mando de sus volantes, conduzcan sus monoplazas lo mejor posible para sumar los máximos puntos posibles.

