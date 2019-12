Un Lewis Hamilton incontestable se lleva la pole en Japón

9:09. Mañana toca madrugar. A las 7 se apagaran los semáforos en Suzuka y empezará la batalla por la victoria en Japón y por el Mundial, así que no os lo perdáis. ¡Os esperamos en VAVEL F1 para vivir el GP juntos!

9:08. Recordad: BOT y RAI tienen una sanción de 5 puestos por cambio de caja de cambios y ALO de 35 por cambio de la unidad de potencia.

9:07. Así ha quedado la clasificación de la Q3: HAM, BOT, VET, RIC, VER, RAI, OCO, PER, MAS y ALO

9:06. ¡BANDERA A CUADROS! LEWIS HAMILTON CONSIGUE LA POLE DEL GP DE JAPÓN.

9:05. BOT se pone segundo con u 1:27.651.

9:03. HAM empieza con su vuelta rápida y sigue bajando tiempos.

9:02. Todos los pilotos fuera! Quedan 2 minutos.

9:01. Sale BOT y empieza el baile!

9:00. Ningún coche en pista ahora mismo. La próxima vez que salgan, ya será la definitiva.

8:59. VET está segundo con un 1:27.797

8:58. Pero HAM se pone primero con un 1:27.345

8:56. BOT marca un 1:27.989 y se pone primero

8:55. HAM ya está marcando su vuelta rápida. 1r sector púrpura.

8:54. Empiezan a salir los pilotos para hacer su primer intento.

8:53. ¡BANDERA VERDE! Empieza la tercera y última sesión.

8:48. Los pilotos que disputarán la Q3 serán: HAM, VET, BOT, VER, RIC, RAI, OCO, PER, MAS y ALO.

8:47. Eliminados Q2: VAN, HUL, MAG, PAL, y SAI.

8:46. ¡Bander a cuadros! Se acaba la Q2.

8:44. Pues HAM, VET y BOT deciden salir y HAM vuelve a bsjsr su tiempo en los dos primeros sectores

8:43. Los 6 primeros se quedan en el garaje, ya que tienen el pase seguro.

8:42. El silencio no dura mucho. Los pilotos en zona de peligro salen a pista.

8:41. A falta de 3 minutos para el final, no hay ningún coche en pista.

8:39. Ahora mismo en zona de peligro están: ALO, HUL, PAL, MAG y SAI

8:38. ALO se pone 11º, justo por detrás de VAN, con un 1:29.829

8:37. Los 5 primeros consiguen bajar a 1:28. BOT lo ha hecho con neumático blando

8:36. VET se pone segundo, pero a 6 décimas de HAM con un 1:28.482

8:34. SAI marca su primer tiempo de la sesión con neumático usado y no es bueno, 1:31.121.

8:33. HAM marca los 3 sectores purpura y se pone primero con un gran 1:27.819. Nuevo récord del circuito.

8:32. RAI y BOT son los únicos que han salido con neumático súper blando.

8:30. Empiezan a salir los pilotos. HAM, ya está preparando su vuelta rápida.

8:29. ¡BANDERA VERDE! Empieza la Q2.

8:28. Ya está todo preparado para la Q2. Los comisarios han podido sacar rápido el coche de GRO y ahora están arreglando las barreras.

8:27. Los comisarios están investigando a PER por molestar a STR en su vuelta rápida

8:20. Eliminados Q1: GRO, GAS, STR, ERI y WEH

8:17. ¡BANDERA ROJA!. GRO se choca contra las barreras. Aquí se acaba la Q1.

8:16. ALO está 12ª, justo por delante de SAI. Ambos pilotos tienen una penalización para este GP

8:13. A 3 minutos del final de la Q1, HAM ocupa la primera posición, y RAI, después de su accidente esta mañana, consigue situarse en la 2ª

8:12. BOT supera su problema y se pone segundo, VET tercero.

8:11. HAM ocupa el primer lugar con un tiempo de 1:29.507

8:10. ¡Ya está la Q1 en marcha! Y susto para BOT que se sale, pero no pasa a mayores.

Los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Japón no sirvieron para mucho. La lluvia no dejó de caer durante toda la sesión, lo que provocó que muchos pilotos se quedarán en sus garajes. Durante el fin de semana no se espera más lluvia, así que no tenía sentido que los pilotos arriesgaran.

Fuente: F1

Los libres 1 no dejaron las cosas claras. Los 6 primeros puestos están ocupados por los equipos más potentes del campeonato; Ferrari, Mercedes y Red Bull. Entre ellos no hay grandes distancias, así que la clasificación va ha ser clave para el desarrollo de la carrera. El mejor piloto del resto fue Esteban Ocon, seguido de Nico Hülkenberg, cuyos coches se adaptan bien al trazado de Suzuka. Fernando Alonso acabó en la 12º posición, pero dijo que estaba satisfecho con el comportamiento del coche. Carlos Sainz sufrió un accidente que causó la salida de la bandera roja. El español penalizará 20 posiciones, por cambio de motor, aunque está sanción ya la tenía antes del accidente.

Max Verstappen tras ganar el GP de Malasia. Fuente: Getty Images

El Gran Premio de Malasia fue una carrera trepidante de principio a fin. Max Verstappen, que salía en segunda posición, consiguió arrebatarle a Lewis Hamilton la primera posición nada más empezar la carrera. El holandés dominó todas las vueltas y se llevó su primera victoria de la temporada y la segunda de su carrera. Red Bull hizo doblete con Daniel Ricciardo que protagonizó una gran batalla con Valtteri Bottas, que acabó cuarto. Sebastian Vettel remontó hasta la quinta posición, aunque se quedó con ganas de más. Su Ferrari no llegó a boxes, ya que tuvo un accidente con Lance Stroll en la vuelta de llegada a boxes. Carlos Sainz tuvo que abandonar por problemas mecánicos.

La lluvia hizo acto de presencia durante los segundos libres del viernes, aguando, nunca mejor dicho, el panorama. Los equipos casi no salieron a pista, ya que no se espera más lluvia durante el fin de semana. Durante el día de hoy no brillará el sol, pero no lloverá. Se espera una temperatura de 22ºC. El sol sí que aparecerá el día de la carrera, lo que provocará que aumente la temperatura hasta 27ºC.

El récord de victorias de un circuito mítico lo tenía que tener un piloto mítico, Michael Schumacher. El récord de la vuelta más rápida en carrera lo tiene el piloto de Ferrari, Kimi Räikkönen y lo consiguió en 2005 con un tiempo de 1:31.540. Su excompañero en Ferrari, Felipe Massa ostenta el título de la vuelta más rápida en clasificación y lo consiguió en 2006 con un tiempo de 1:29.599.

Mapa del Circuito de Suzuka. Fuente: Getty Images

El Circuito de Suzuka es una de las pistas míticas e históricas del calendario del Mundial de Fórmula 1. El trazado nipón tiene 5.807 metros y los pilotos tendrán que dar 52 vueltas alrededor de las 14 curvas de la pista el domingo. Un punto crítico del fin de semana serán los frenos, ya que en Suzuka su desgaste es muy alto y podría jugar una mala pasada. Sin embargo, es una pista rápida y los pilotos mantienen el acelerador apretado durante el 70% de la vuelta.

¡Buenos y tempranos días a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la clasificación del GP de Japón en vivo. La clasificación tendrá lugar a partir de las 8:00 horas.