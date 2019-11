Previa Force India GP de Abu Dabi 2017: el duelo final

Force India ha tenido una temporada bastante buena, donde han ido mejorando en el transcurso de las diferentes carreras disputadas. En este Gran Premio de Abu Dabi, se han marcado como objetivo utilizar los entrenamientos libres para probar cosas ya de cara a la próxima temporada 2018. Por ahora solo es oficial que uno de los encargados en subirse al VJM10 en los Libres 1 será George Russell. En Force India ya están más que preparados para poner punto y final a una brillante temporada este fin de semana, y hacerlo de la mejor forma posible.

Sergio Pérez se ha mostrado con ganas de encarar la última prueba del campeonato, además ha confirmado que como equipo están contentos con los resultados que han conseguido a lo largo de esta temporada: "Disfruto pilotando en Yas Marina. Es una pista donde hemos sido fuertes en los últimos años y me gustaría acabar el año a un nivel alto con un resultado fuerte. La carrera final es siempre un sentimiento extraño porque es tu última oportunidad de pilotar el VJM10 y no sabes qué traerá el próximo año. No tenemos ninguna presión porque el cuarto puesto en el campeonato está confirmado así que podemos centrarnos en simplemente disfrutar la experiencia consiguiendo el mejor resultado posible. Hay algunas combinaciones de curvas interesantes en Yas Marian y es un circuito que es duro con los frenos, con mucho énfasis en la tracción. Hay oportunidades de adelantamiento al final de las largas rectas así que a menudo te encuentras o atacando o defendiendo, especialmente hacia el final de la carrera. Como equipo podemos estar satisfechos con nuestra temporada. Acabar cuartos es lo mejor que podíamos conseguir, y a nivel personal, acabar justo detrás del top seis me hace sentir muy orgulloso. Sólo necesitamos asegurarnos de rendir bien este fin de semana y acabar bien la temporada", ha explicado Pérez.

Fotografía: Clive Mason/Getty Images North America

Algo parecido pasa en el otro lado del box, y es que Esteban Ocon se muestra contento y con muchas ganas de correr en este trazado, aunque tiene ya ganas de terminar este 2017 para ponerse manos a la obra con la próxima temporada, también tiene muchas ganas de poder pasar algo de tiempo rodeado de su gente en el parón de invierno: "El fin de semana de Abu Dabi es siempre especial y correr de noche crea un ambiente genial. Esta temporada se fue muy rápido, es increíble pensar que ya es la carrera final de la temporada porque parece que fue ayer cuando estábamos en Australia. Ha sido una temporada satisfactoria y espero que podamos acabar con clase con un gran resultado. Tengo grandes recuerdos de Yas Marina. Aquí es donde me coroné campeón de la GP3 en 2015 y donde piloté mi primera sesión de Libres 1 en Fórmula 1. He hecho muchos tests aquí y me gusta el lugar. Las dos largas rectas son buenas oportunidades para adelantar, puedes usar la primera para acercarte al coche de delante y hacer el movimiento en la segunda. Hay oportunidades de alterar el orden, así que la carrera puede ser realmente emocionante. Después de Abu Dabi, realmente no habrá vacaciones. Volver al entrenamiento, volver a las montañas durante casi dos meses. Quiero estar preparado para la próxima temporada cuando es probable que los coches vayan aún más rápido. Será genial pasar algo de tiempo con familia y amigos en Navidad y Año Nuevo, pero al margen de eso, mi concentración está en prepararme físicamente y pasar tiempo en la fábrica", comentaba Ocon.