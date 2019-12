Resumen: Test pretemporada 2018 de F1 día 4

18:00. ¡BANDERA A CUADROS! Se acaba la primera semana de test.

17:55 Magnussen entra a boxes.

17:53. Esto ya va llegando a su final. Todos los pilotos en pista rudan en la barrera de los 1:23-21

17:47. Entra Pérez a boxes.

17:46. Pérez también sale a completar las últimas vueltas de la semana.

17:45. Sale HAM a pista.

17:44. Alonso y Sainz están rodando en 1:22s, mientras Vettel rueda en 1:20s

17:39. A 20 minutos del final, tenemos en pista a Alonso, Stroll, Vettel Y Sainz. Los pilotos se están centrando en stints largo y no van a por tiempo.

17:33. Gasly y Magnussen también salen a pista.

17:31. Alonso es el primer coche en volver al circuito.

17:28. El Sauber sí llego a boxes y ya tenemos bandera verde!

17:26. ¡BANDERA ROJA! Leclerc es el único piloto que no ha vuelto a boxes.

17:26. Vettel entra a pits, practican una parada y al garaje.

17:23. Pierre Gasly ya lleva 125 vueltas. Toro Rosso y McLaren son los equipos que más han rodado en esta jornada.

17:20. Vettel vuelve a salir a pista y se une a Leclerc, Hamilton y Gasly.

17:16. Fernando alonso regresa al garaje.

17:14. Stroll mejora su tiempo y asciende a la séptima posición. 1:21. 142 para el canadiense que ha cogido los mandos del Williams esta tarde.

17:11. Sebastian Vettel mejora ligeramente su tiempo, pero sigue tercero. 1:21.241 para el alemán que acaba de entrar en boxes.

17:08. Sainz entra a boxes.

17:07. En Toro Rosso están haciendo prácticas de pit-stops con Pierre Gasly

17:01. Magnussen mejora su tiempo personal con un 1:20.428 que le sirve para estar 3º.

16:57. Mientras los pilotos se dedican a hacer tandas largas, salen Magnussen y Vettel a pista.

16:51. Sainz sale a pista. El español lleva 30 vueltas y tiene el 6º mejor tiempo.

16:50.Stroll también mejora y está séptimo con un tiempo de 1:21.526.

16:47. Hamilton consigue el tiempo más rápido hasta el momento, un 1:19.33 con neumático medio.

16:41. Alonso mejora su tiempo y asciende a la 4ª posición con un tiempo de 1:20.929 con superblandos.

16:40. Magnussen mejora su tiempo en el último sector, pero no mejora el tiempo global.

16:37. Sergio Pérez también ha salido a pista. Los equipos ahora están haciendo long runs, nada de ir a por tiempo. Además, el sol ha desaparecido del Circuit.

16:35. Leclerc también sale a rodar.

16:34. Gasly, Alonso y Hamilton a pista.

16:31. ¡BANDERA VERDE! Hora y media por delante.

16:26. Así están los tiempos:

16:24. El coche de Verstappen ya está encima de la grúa.

16:19. ¡BANDERA ROJA! Verstappen se sale de pista en la curva 12.

16:17. Sainz se coloca 4º, por encima de Alonso, con un tiempo de 1:20:940. Verstappen tamibén mejora, está 9º.

16:14. Pérez entra a boxes. Force India ha dado ya 50 vueltas y es el día que más vueltas ha dado.

16:13. También sale Verstappen, que es uno de los pilotos que menos ha rodado en la jornada de hoy. Solo acumula 32 vueltas.

16:11. Sale Vettel a pista.

16:10. Entra Alonso al garaje.

16:08. Sale Gasly a pista, mientras en Ferrari están preparando las pistolas para los pitstop. ¿Harán alguna práctica antes de que se acabe la jornada?

16:05. Alonso asciende hasta la 4 posición con un tiempo de 1:21.113.

16:02. El sol se ha escondido en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

16:02. Vandoorne vuelve a tener el mejor tiempo después de que le quiten el suyo a Hamilton al haberse saltado una chicane.

15:58. Magnussen sale a pista.

15:56. El que ha salido a pista ha sido Fernando Alonso. El timing de la sala de prensa nos ha jugado una mala pasada

15:55. Sainz también regresa a pista.

15:54. Sale Vandoorne a pista.

15:51. Lewis Hamilton marca el mejor tiempo del día con neumático medio. 1:19.753 para el inglés. Hasta ahora era Vandoorne quien tenia el mejor tiempo, pero lo había conseguido con neumático medio.

15:55. Leclerc y Hamilton tienen la pista para ellos solos.

15:48. Stroll, que lleva 29 vueltas esta tarde, vuelve a boxes.

15:47. La lluvia aún puede hacer acto de presencia en estas dos horas que quedan antes de que se acabe la primera semana de test.

15:44. Sainz regresa a boxes y en pista se quedan Leclerc, Hamilton y Stroll.

15:42. Sainz vuelve a mejorar su tiempo, pero sigue en la misma posicicón. 1:21.307 para el de Renault.

15:39. Leclerc vuelve a salir a pista. El piloto monegasco de Sauber lleva 17 vueltas.

15:38. Pérez ya lleva 40 vueltas. Los de Force India casi no habían rodado por la mañana, pero ahora están recuperando el tiempo perdido.

15:36. 1:21.844 para Sainz que sube hasta la 5ª posición.

15:35. Hamilton vuelve a pista y se une a PER, STR Y SAI.

15:30. Sainz asciende a la novena posición con un tiempo de 1:22.773 con blandos.

15:27. El primer tiempo de Sainz es un 1:23.425.

15:26. ¡Sale Carlos Sainz a pista!

15:24. Pérez vuelve a salir a pista.

15:22. En pista ahora mismo tenemos a Gasly, Vettel y Stroll.

15:20. Después de 110 vueltas, Stoffel Vandoorne se baja del coche para dejar a Fernando Alonso que pilote el MCL33 las dos últimas horas de test que quedan de la primera semana.

15:18. El ritmo de Hamilton durante su stint ha sido muy bueno y lo ha conseguido con neumático blando.

15:16. Hamilton y Vandoorne regresan al garaje.

15:15. Gasly vuelve a pista.

15:13. Tal y como os contábamos, Fernando Alonso se subirá al MCL33 las dos últimas horas de test.

15:13. Vettel vuelve a salir a pista, mientras Hamilton baja al 1:19.984.

15:10. Hamilton sigue bajando sus tiempos, mientras vuelve a salir Stroll a pista.

15:09. El inglés vuelve a mejorar y marca un 1:20.405 con neumático medio.

15:07. Hamilton marca su mejor tiempo hasta ahora, 1:20.847, y se coloca tercero.

15:06. Sale de nuevo Vandoorne a pista.

15:02. Hamilton deja de estar solo, Magnussen se le une en pista.

14:59. Y la pista se queda sola, pero por pocos segundos, Hamilton regresa al trazado después de más de media hora en el box.

14:56. En Ferrari estaban haciendo pruebas con el ala delantera del coche de Vettel, que ahora ya ha entrado en boxes.

14:54. Leclerc está décimo con un tiempo de

14:50. Vettel entra y sale rápidamente del pit lane. Su stint hasta ahora: 1:23.560 – 1:22.344 - 1:22.306 – 1:21.010 – 1:21.265- 1:20.692 – 1:29.045 – 1:22.801 – 1:20.775 – 1:42.287

14:49. Y vuelve a salir Leclerc que solo ha dado 2 vueltas.

14:47. En Williams también ha habido cambio de piloto. Stroll está ahora en pista.

14:45. Vandoorne y Pérez a boxes.

14:43. Vettel sube hasta la segunda posición con un tiempo de 1:20.692.

14:43. McLaren llega a las 100 vueltas, más que en todos los días de test juntos.

14:40. Gasly y Vandoorne ruedan en 1:24s, mientras que Vettel lo hace en 1:21s.

14:38. Los equipos ahora se centran en hacer stint largos de carrera.

14:37. Gasly regresa a pista

14:35. Vettel pasa por meta y marca un 1:23.560.

14:33. Salen a pista Vettel y Verstappen

14:32. Hamilton vuelve a pista y estos son los tiempos de su stint: 1:27.231- 1:24.903- 1:25.466- 1:22.779- 1:27.536- 1:23.403- 1:21.241- 1:24.848- 1:22.768- 1:23.815- 1:41.958 (in lap)

14:30. Magnussen asciende hasta la 4 posición gracias su tiempo de 1:21.764

14:29. Hasta ahora, McLaren es el equipo que más ha rodado con 94 vueltas.

14:28. Pérez a pista de nuevo.

14:27. Entra Vandoorne a boxes, mientras Magnussen es coloca séptimo con un tiempo de 1:23.509 con blandos.

14:26. Hamilton vuelve a mejorar y se coloca tercero con un 1;21.241.

14:24. Cambio de piloto en Sauber. Sale Charles Leclerc a pista!

14:23. Y Hamilton ya no está solo, Magnussen regres a pista con el Haas.

14:22. Hamilton baja ahora al 1:22.776

14:19. Hamilton tiene el circuito para él solo en estos momentos.

14:18. El primer tiempo del día para Hamilton es un 1:27.231

14:14. Hamilton vuelve a pista.

14:13. Vandoorne vuelve a bajar su tiempo. Un 1:19.854 con hipersoft para el belga que sigue primero.

14:11. Verstappen mejora ligeramente su tiempo, pero sigue octavo.

14:09. Vandoorne regresa también a pista.

14:09. DEspués de la vuelta de instalación, Hamilton regresa al garaje.

14:08. Verstappen también regresa a pista.

14:07. ¡Sale Lewis Hamilton a pista! El inglés no se sube al Mercedes desde el lunes por la tarde cuando dio 25 vueltas.

14:04. Pérez también está recuperando el tiempo perdido esta mañana. El mexicano está octavo con un tiempo de 1:24.593,

14:02. Vandoorne vuelve a boxes y Gasly sigue mejorando sus tiempos, ahora se pone tercero.

14:00. Verstappen mejora sus tiempos, pero sigue rodando lento.

13:58. Pérez también sale a pista, mientras Vettel sigue mejorando sus tiempos. El alemán está a +0,756 de Vandoorne.

13:57. Vandoorne mejora nuevamente su tiempo, 1:20.068 para el belga.

13:56. Verstappen también decide unirse a la fiesta y ya son 4 pilotos en pista.

13:53. Vandoorne y Gasly se han puesto de acuerdo para salir a pista.

13:52. Vettel está mejorando sus tiempos y ya marca un 1:22.940.

13:49. Magnussen regresa a boxes, así que Vettel tiene la pista para él.

13:44. Magnussen mejora su tiempo personal con un 1:29.795.

13:40. Magnussen se une a Vandoorne en pista.

13:37. Vandoorne vuelve a mejorar su tiempo, 1:20.513 a la vez que Verstappen regresa a boxes.

13:34. Pues parece que ni Verstappen ni Vandoorne están comiendo. Salen los dos a pista.

13:32. La pista se queda en silencio. ¿Habrán ido a comer los pilotos?

13:23. Vandoorne se mete en el garaje tras dar el giro más rápido hasta ahora en el día de hoy. El belga a marcado un 1:20.899 con el hiperblando.

13:23. Pérez regresa a boxes. El mexicano ya ha conseguido dar 14 vueltas.

13:21. el belga ha salido a pista con el hypersoft, el nuevo neumático de Pirelli.

13:19. Sale Vandoorne a pista con el McLaren.

13:17. Ahora Vettel ha vuelto a pista tras un breve parón para hablar con la prensa. El alemán ya lleva 39 vueltas y tiene el mejor quinto tiempo.

13:16. Verstappen y Gasly también han topado la tabla de tiempos.

13:15. BOT ha estado en pista marcando vuelta rápida tras vuelta rápida hasta que ha regresado al box.

13:14. La pista se va secando y eso se nota en los tiempos. HUL acaba de marcar un 1:22.507, pero el baile de vueltas rápidas es constante en Montmeló.

12:33. Magnussen asciende a las primera posición marcando un tiempo de 1:33-514

12:31. Sirotkin regresa a pista.

12:30. Magnussen salta a la segunda posición con un tiempo de 1:33.952.

12:27. En pista ahora mismo están solo Hülkenberg, Ericsson y Magnussen

12:22. Magnussen también ha salido a pista, a la par que Gasly regresaba a boxes.

12:18. Los únicos pilotos en pista, Gasly y Ericsson, están mejorando sus tiempos personales.

12:14. Ericsson está mejorando sus tiempos. El sueco está en quinta posición con un tiempo de 1:37.505.

12:12. Vandoorne entra a boxes y ya roza las 60 vueltas.

12:09. Gasly se une a Vandoorne a pista.

12:03. Vandoorne está en segunda posición ahor amismo. El belga se bajará del coche al medio día y acabará la jornada Fernando Alonso al volante.

11:59. Vandoorne mejora ligeramente su tiempo con un 1:35.962.

11:58. Gasly regresa de nuevo a boxes.

11:58. Parece que Fernando Alonso se subirá esta tarde al MCL33 en vez de Stoffel Vandoorne.

11:56. VAN ha regresado de nuevo a pista, al igual que ha hecho Pérez, que tan solo ha dado 7 vueltas.

11:55. HUL regresa a boxes y ya lleva 20 vueltas.

11:53. El holandés de Red Bull no dura mucho en pista, ya ha vuelto al garaje.

11:51. Bottas regresa al garaje. El finlandés tiene el mejor tiempo y ha dado 38 vueltas.

11:50. Verstappen regresa nuevamente a pista.

11:49. HUL mejora su crono y está sexto con un 1:39.533, aunque aún lleva el neumático de lluvia extrema.

11:45. Hülkenberg ha vuelto a pista. De los 3 equipos que montan el motor Renault, McLaren es quien más vueltas ha dado.

11:42. Gasly mejora y se coloca tercero con un tiempo de 1:37.465.

11:41. Pequeña parada de Verstappen en boxes y regresa a pista.

11:40. Magnussen mejora su tiempo de hoy. El danés está séptimo con un 1:40.254.

11:37. El Ferrari regresa a boxes, mientras salen a pista Toro Rosso y Red Bull.

11:36. Mientras tanto, Renault anuncia que hará una exhibición el 11 de marzo en Niza.

