RESUMEN: Día 8 de test de pretemporada de Fórmula 1 2018

18:00h ¡BANDERA A CUADROS! Se termina la pretemporada de 2018. Muchas gracias por seguirla con nosotros!!

17:57. El español se salta la chicane y le eliminan el tiempo

17:55. Alonso consigue el tiempo más rápido de los test con un 1:16.720.

17:45. El de McLaren vuelve a bajar el tiempo, 1:17.784 con el hiperblando.

17:42. ¡Fernando Alonso se pone segundo con un 1:17.981!

17:36. El madrileño vuelve a mejorar su tiempo ligeramente y consigue un 1:18.092 con el hiperblando. Está a ocho décimas del más rápido.

17:33 Sainz se pone segundo con un tiempo de 1:18.164 con el hiperblando.

17:31. Última media hora y los pilotos españoles que casi no han podido rodar buscan ahora sus mejores tiempos.

17:26. El McLaren vuelve a mejorar su crono con un 1:19.117 y neumático intermedio.

17:22. Alonso también mejora su tiempo, 1:19.127 para el asturiano.

17:21. Sainz vuelve a mejorar y se pone cuarto con un 1:18.425.

17:19. Leclerc mejora ligeramente su crono aunque sigue en octavo lugar.

17:18. Ricciardo ha vuelto a bajar el crono, 1:18.327.

17:16. Sainz sale nuevamente del garaje. El español lleva 27 vueltas.

17:14. Bottas también mejora ahora ligeramente su tiempo con un 1:18.431.

17:12. Ricciardo asciende hasta la tercera posición con un tiempo de 1:18.715 con el neumático supersoft

17:04. El Ferrari vuelve a pista tras su simulación de carrera. Una hora por delante.

17:00. Oficialmente ya solo queda una hora de test.

16:52. Sainz vuelve a mejorar ligeramente, 1:19.214 para el español.

16:51. Y a Ocon, Leclerc y Alonso se une Sainz.

16:50. Alonso ha regresado a pista.

16:49. Williams parece estar en problemas. Lance Stroll tan solo ha dado 10 vueltas está tarde.

16:47. Leclerc mejora su registro, pero sigue décimo. 1:20.090 para el monegasco.

16:45. Y el madrileño regresa al box. 16 vueltas para él.

16:44. Sainz vuelve a mejorar su tiempo y asciende una posición, ahora es noveno con un tiempo de 1:19.345.

16:43. Alonso parece que llega al box con problemas. El español lleva 59 vueltas.

16:41. El piloto de Renault ha conseguido su tiempo con el neumático superblando.

16:39. Sainz se pone noveno con un tiempo de 1:19.913.

16:34. Regresa Sainz a pista.

16:32. Solo queda una hora y media para que acaben los test de esta pretemporada.

16:26. Alonso ha salido a pista con el neumático medio. Los de Woking han rodado casi todos los días con los compuestos más blandos.

16:24. Bottas vuelve a pista. El finlandés lleva 62 vueltas. Su compañero esta mañana ha dado 97.

16:23. En pista ahora mismo tenemos a Ocon, Grosjean y Alonso.

16:17. Y Räikkönen vuelve al garaje. Tras la simulación, el finlandés acumula 134.

16:13. ¡Sale Sainz del box! El español solo ha podido dar 4 vueltas por un problema en la caja de cambios.

16:11. Ferrari ya ha acabado su simulación y ahora está haciendo pruebas con diferentes gomas.

16:01. Alonso sale del box y regresa a pista, el asturiano lleva 34 vueltas.

16:00. Sitnt de RAI con el medio: 21.9 – 21.7 – 21.5 – 21.3 – 21.0 – 21.1 – 21.5 – 23.0 – 21.4 – 21.9 – 22.0 – 21.7 – 21.7 – 21.5 – 21.7 – 21.4 (box)

15:57. Y Räikkonen entra a por un tercer pitstop.

15:53. Grosjean regresa con el Haas a pista. El francés ya ha sobrepasado la bandera de las 100 vueltas, lleva 110 y tiene el segundo mejor tiempo.

15:52. Pit stop para Esteban Ocon que regresa a pista inmediatamente.

15:47. Stroll vuelve al box. El canadiense lleva 8 vueltas y tiene el último tiempo.

15:45. Ricciardo ha vuelto a pista y ahora hay bastante tráfico, tenemos a Ferrari, Red Bull, Force India, Mercedes, Toro Rosso, Williams y Sauber.

15:39. Después de la bandera roja de esta mañana, Charles Leclerc ya ha podido regresar a pista. El monegasco lleva 28 vueltas.

15:37. Esta ha sido la primera tanda con medios de Räikkönen: 23.1 – 23.1 – 23.2 – 23.3 - 22.9 – 22.7 – 22.5 – 22.4 – 22.4 – 22.3 – 22.7 – 22.3 – 21.9 – 22.1 – 22.4 – 22.4 – 22.4 – 22.7 – 22.3- 24.0 – 22.5 - 22.4 (box)

15:34. Alonso entra al garaje.

15:32. Y Räikkönen hace la segunda parada y monta otra vez el medio.

15:26. Renault es el equipo que menos ha rodado hoy, solo han dado 4 vueltas.

15:23. Alonso regresa a pista.

15:19. Ricciardo ha salido a pista con el neumático blando.

15.17. El plan inicial de los de Grove era que se subiera Robert Kubica, pero como la semana pasada el canadiense perdió mucho tiempo, Kubica le ha cedido su lugar.

15:13. En Williams anuncian que es el turno de Stroll en el coche.

15:11. El piloto que más vueltas lleva es Hartley con el Toro Rosso - Honda. 120 para él.

15:09. En pista volvemos a tener al McLaren y al Toro Rosso. Que se unen al Mercedes, el Ferrari y el Force India.

15:07. RAI hace ahora la vuelta más rápida del stint con un 22.9.

15:03. Kimi está rodando en 23s bajos con el neumático medio. Más rápido que con el superblando, aunque llevará menos gasolina ahora.

14:59. Primera parada de la simulación de Ferrari. Los de Maranello montan el medio.

14:57. Alonso vuelve a salir con el McLaren

14:57 Ricciardo vuelve a rodar.

14:52. Es posible que en Toro Rosso también esten haciendo una simulación. Hartley entra a hacer un pitstop.

14:48. Le anulan el tiempo a Fernando Alonso por saltarse la curva 14. El español vuelve a estar séptimo.

14:46. Alonso se coloca segundo con un tiempo de 1:18.276 con el ultrablando.

14:44. En pista también tenemos a Alonso, Hartley y Bottas.

14:43. Al igual que hizo ayer su compañero. Räikkönen empieza la carrera con super blandos.

14:42. Ferrari empieza su simulación con la vuelta de formación.

14:38. Ricciardo y Ocon al garaje.

14:36. En Ferrari se preparan para hacer una simulación de carrera como la que hicieron ayer con Sebastian Vettel. Hoy es el turno de Räikkönen.

14:28. El español regresa al garaje, a la vez que sale Hartley a pista de nuevo.

14:25.¡Alonso ya ha vuelto a pista! El asturiano ya ha dado sus primeras vueltas cronometradas y está séptimo con un tiempo de 1:19.192 con ultrablando.

14:22. Ricciardo también vuelve a pista con el Red Bull. Poco a poco los coches van saliendo. Quedan 3 horas y media para que se acaben los test.

14:16. Los equipos se están tomando con calma este último día. Bottas vuelve a salir a pista. El finlandés lleva 5 vueltas.

13:53. Y el Mercedes vuelve a pista, pero esta vez lo conduce Valtteri Bottas. Lewis Hamilton ya no se volverá a subir al W09 hasta Melbourne.

13:51 Y tras casi media hora de silencio, vuelve ser el Williams el primero en salir a pista.

13:25. Sirotkin mejora su tiempo con un 1:19.996 y está octavo ahora mismo.

13:20 Y en esta ocasión, es Sergey Sirotkin con el Williams el encargado de romper el silencio.

13:14. Pues aunque no hay parón, parece que los equipos se han ido a comer. La pista vuelve a quedarse vacía.

13:09. Grosjean regresa al box.

13:05. Ocon también ha vuelto a pista con el Force India y ha mejora su tiempo con un 1:13.967.

12:59. Y Grosjean es el encargado de romper el silencio con el Haas. El francés lleva 74 vueltas

12:53. Y la pista se queda vacía

12:51. En pista ahora solo tenemos a Hamilton.

12:49. Quedan 10 minutos para llegar a la 13h y como no habrá parón para comer, los equipos aprovechan para hacer tandas largas.

12:39. En pista ahora mismo tenemos a Ferrari, Mercedes, Williams, Haas y Force India.

12:29. El piloto de Ferrari vuelve a mejora su tiempo. 1:17.221 para él con el neumático hiperblando.

12:25. Y Sirotkin vuelve a pista.

12:24. Hartley consigue un 1:18.949 con el hipersoft, el de Toro Rosso está tercero.

12:19. El problema de Alonso ha sido con el turbo del motor Renault. Necesitarán aproximadamente 4 horas para cambiarlo.

12:16 Y Kimi Räikkönen rompe el hielo. El piloto finlandés consigue un 1:17.375 con el neumático hiperblando.

12:11. Esteban Ocon también sale del garaje. Parece que los equipos se vuelven a animar.

12:10. Y ahora también tenemos en pista a Räikkönen.

12:08. Hartley mejora su tiempo y marca un 1:19.152.

12:05. Y Hartley vuelve a pista. El Toro Rosso es el coche que más vueltas lleva. Si algo podemos sacar en claro de estos test es que Honda ha mejorado mucho su fiabilidad.

12:04. Ahora mismo la temperatura de la pista es de 36,1 grados, optima para marcar alguna rápida.

12:03. Y Hamilton se queda con la pista para él solo.

11:58. Renault confirma que Carlos Sainz ha tenido un problema con la caja de cambios.

11:55. Sirotkin vuelve a mejorar. 1:20.250 para el ruso.

11:54. Hamilton está ahora en pista y lleva ya 55 vueltas.

11:52. Sirotkin mejora su tiempo ligeramente, con un 1:20.377.

11:49. Después de sus vueltas rápidas, Grosjean regresa al box.

11:48. Grosjean sigue mejorando su tiempo. Ahora consigue un 1:18.590 con el neumático superblando y sigue segundo.

11:46. Se confirma que en McLaren le están cambiando el motor a Alonso.

11:45. El francés vuelve a mejorar su tiempo ligeramente, con un 1:19.098.

11:41. Grosjean se pone segundo con el Haas con un tiempo de 1:19.176 con superblandos.

11:39. Grosjean viene en vuelta y esté mejorando su tiempo.

11:38. El Ferrari pasa por el pitlane pero vuelve a salir rápidamente sin pasar por el garaje.

11:37. Sirotkin es el piloto que lleva más vueltas, con 49. Carlos Sainz es el que menos, con 4.

11:34. Räikkönen marca récord en el primer sector, pero no mejora el tiempo.

11:32. Hartley marca su mejor tiempo personal y vuelve al garaje. El piloto consigue un 1:19.572.

11:30. Räikkönen vuelve a pista y como cad avez que sale el Ferrari del garaje, antes aparece una fumata blanca.

11:19. En pista tenemos ahora mismo a Hamilton, Hartley y Sirotkin que están haciendo tandas largas y no van a por tiempo.

11:16. El de Ferrari vuelve a mejorar el corno, 1:18.238.

11:15. Hamilton regresa a pista con el Mercedes. El inglés lleva 28 vueltas.

11:12. RAI está en pista con los supersoft y marca récord en el primer sector. Mejora su crono con un 1:18.292 con superblandos.

11:11. En pista ahora mismo tenemos a: Ocon, Hartley, Sirotkin, Räikkönen y Grosjean.

11:05. Sirotkin es el encargado de romper el silencio.

11:02. En Renault tampoco deben estar yendo muy bien las cosas. Sainz es el piloto que menos ha rodado con tan solo 4 vueltas.

10:59. Y la pista se queda vacía.

10:58. El Toro Rosso es el que más ha rodado de momento. Los de Faenza y Honda están demostrando tener una muy buena fiabilidad.

10:57 Y Ricciardo se queda solo en pista.

10:55. En pista ahora mismo solo tenemos a Grosjean y Ricciardo.

10:54. Regresa el Ferrari al garaje.

10:52. Hoy tampoco habrá parada para comer. La sesión continuará sin interrupción hasta las 18h.

10:51. El finlandés levanta en el tercer sector y no mejora su tiempo.

10:50. RAI marca récord en los dos primeros sectores.

10:48. El piloto de Ferrari es el primero en bajar de los 18s. El finlandés consigue un 1:18.298 con superblandos.

10:46. Ricciardo vuelve a pista con el Red Bull. Ayer los austríacos hicieron una simulación de carrera con Verstappen y es probable que la hagan hoy con Ricciardo.

10:45. Carlos Sainz es el único piloto que todavía no ha marcado tiempo, a parte de Alonso que iba en vuelta cuando ha provocado la bandera roja.

10:42. Hamilton marca récord en el segundo sector y consigue un tiempo de 1:19.464.

10:39. Sirotkin también se une a los pilotos que tenemos en pista. Hartley lleva el neumático superblando y Ricciardo el medio.

10:37. Ricciardo baja ligeramente su tiempo y consigue un 1:21.112.

10:36. Leclerc iba en vuelta cuando ha sufrido el contratiempo. El piloto espera volver a subirse al coche más tarde.

Very happy about the pace. But pushed too much, spun and touched the wall a little bit. Stupid to do that at this time of the day, I will learn from it. Hopefully back on track soon. pic.twitter.com/w9gIHXZE7n