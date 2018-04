Alex Rins: "Es una pista buena para mí y para la Suzuki; no hay excusas"

Google Plus

Alex Rins podrá demostrar en Argentina que puede estar en las primeras posiciones luchando por podios e incluso victorias, cosa que no pudo hacer en el Gran Premio de Qatar, ya que se cayó en carrera durante la vuelta 13 cuando iba sexto.

Sin embargo, el español no ha pasado desapercibido durante la pretemporada, siendo uno de los pilotos que se han mantenido dentro de los diez primeros, incluso llegando a las primeras posiciones en las tablas de tiempos.

Llega a Termas de Río Hondo con las ganas de materializar un buen resultado al contrario que en Losail: "Esta es una pista buena tanto para mi como para la Suzuki, así que no hay excusas". No solo quiere un buen resultado, sino que la continuidad en el equipo está en juego. El mercado de fichajes está que arde, y las motos se han vuelto muy caras de conseguir, aunque se espera que Suzuki lance una oferta a Rins dentro de poco. "Empezaremos a hablar con Suzuki después de esta carrera, pero lo importante es que somos como una familia, de modo que me gustaría continuar aquí", comentaba el español sobre su posible renovación.

Rins, a diferencia de su compañero de equipo, Andrea Iannone, no se ve fuera del equipo japonés, teniendo en cuenta que todavía quedan pilotos punteros como Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, que todavía no han renovado y están en el aire; y Johann Zarco, que el sueño de la Yamaha oficial se le ha vuelto prácticamente imposible y podrá buscar asiento en un equipo que no sea el de Poncharal.

"A día de hoy no contemplo otra opción que no sea Suzuki", zanjaba Rins a los compañeros de Motorsport.com, que ha protagonizado el gran salto adelante que ha dado la fábrica de Suzuki durante el invierno y que podría suponer el resurgir de la marca dentro del mundial de MotoGP desde su vuelta.