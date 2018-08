Jorge Lorenzo: "Estamos preparados para todas las situaciones"

Google Plus

El de Ducati llega a la undécima carrera de la temporada en uno de sus mejores momentos con la escudería italiana, una situación que pudo demostrar en Brno, pese a no poder lograr al final la victoria, y ahora en Austria, una pista donde las motos rojas van rápido, lo intentará de nuevo en su batalla particular para ser el mejor piloto de la marca en la general.

Después de Brno, sin embargo, en la misma pista los pilotos de MotoGP celebraron el pasado lunes un test oficial. “Fue una jornada importante, aunque era el cuarto día seguido sobre la moto y fue duro. Pudimos probar el chasis que lleva Dovizioso, que ya lo monté en Assen pero que por algún problema técnico no pudimos seguir utilizándolo.

El español se mostró muy positivo con las mejoras que pudieron probaron: "Así que fue una jornada perfecta para probarlo y compararlo con el que estamos utilizando. Aquí vamos a reprobar los dos de nuevo para ver si en una pista diferente las sensaciones son las mismas”, dejando entrever que le gustó el otro chasis.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El estado de forma de Jorge parece óptimo, posiblemente su mejor momento desde que está en Ducati. “Al menos es el momento en el que tengo más experiencia y conozco más la moto en todas las circunstancias, no sólo para hacer una vuelta rápida, también para gestionar una carrera a nivel de energía y neumáticos. Siempre es complicado gestionar los Michelin, tienes que controlar mucho el desgaste, y por otro lado una moto como la Ducati. Estamos preparados para todas las condiciones y espero que la pista cambiará mucho el nivel de los pilotos”.

El Red Bull Ring acumula unas estadísticas muy positivas para la escudería de Borgo Panigiale por lo que este fin de semana las Ducati parten como las grandes protagonistas, un asunto por el que preguntaron al mallorquín.

“A nivel de potencia, la Ducati, quizá no tenga la ventaja de hace dos años, el año pasado Honda se acercó y este año ha mejorado más. Pero también es cierto que nosotros en alguna áreas hemos mejorado la moto, es más completa, así que no lo sé, hay que ver cómo empieza el viernes y sobre todo el domingo”.

Foto: Noelia Déniz - VAVEL

En cualquier caso el objetivo de Lorenzo, tras ganar en Mugello y Barcelona, y ser segundo en Brno, el objetivo en el Red Bull Ring debe ser la victoria. “Ganar siempre es complicado, sobre todo ahora en MotoGP con tanta igualdad. Lo importante es estar luchando por el podio y si se puede ganar, intentarlo. No tengo nada que perder, estamos quintos en la general, pero también es verdad que no me quiero descolgar de ahí. Pero sí, si tenemos una mínima oportunidad de ganar lo voy a intentar”, zanjó el de Palma.