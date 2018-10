Marc Márquez: "Parto mañana con la intención de ganar"

La teoría dice que el Red Bull Ring es un circuito muy favorable a las Ducati. Y la práctica confirma esta hipótesis, ya que las motos italianas vuelan sobre el trazado austríaco. Sin embargo, no contaban con Marc Márquez. El piloto de Honda ha conseguido imponerse hoy a las dos Ducati oficiales de Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo para hacerse con la pole del Gran Premio de Austria. El #93 saldrá mañana primero, separado tan solo por dos milésimas de Dovizioso, que lo hará segundo, y algo más de una décima de Lorenzo, que cierra la primera fila.

Tras la sesión de clasificación, en el parque cerrado, Marc Márquez bromaba con que “en el FP1 golpearon ellos, ahora tocaba devolverla”. Márquez ha tenido un gran ritmo durante el fin de semana, siempre cerca de las Ducati y se le ha visto cómodo sobre su Honda. “Me he encontrado bien durante todo el fin de semana”, ha declarado el piloto de Cervera. “En carrera todo depende de la temperatura que haya, de la elección de neumáticos… depende de muchas cosas. Sí que es cierto que las primeas posiciones no han sido reales: han sido en agua, luego condiciones mixtas que también me adapto bien… Veremos cómo va pero en el FP4 y la qualy estábamos delante, así que esto es importante porque si mañana llegamos al final será con ellos”.

Durante todas las sesiones de entrenamientos, Márquez ha rodado junto a Dovizioso y Lorenzo. “Iba bien detrás de ellos. En la recta se van yendo poco a poco, pero tenemos puntos fuertes y tocará equilibrar la moto para no perderlos y ganar en los sectores tres y cuatro que son los ratoneros”, ha comentado Márquez al respecto. “El sector tres era muy rápido este año, se han igualado bastante; en el cuatro me siento bien, pero creo que el mejor es el sector dos, va a ser ahí donde la carrera se va a decidir”.

Marc Márquez durante el último Gran Premio de Catalunya. | FOTO: Noelia Déniz VAVEL

Andrea Dovizioso, que sale segundo, ha comentado tras la clasificación que no le gustaría que se repitiese el guion de la última carrera en Austria. Respecto a esto, Márquez ha bromeado afirmando que “si quiere eso, tendrá que tirar porque yo no voy a aflojar”. Austria es un circuito donde el líder del campeonato aún no ha conseguido ganar, por lo que este será su objetivo mañana. “Está claro que en la última vuelta luchando siempre es más incómodo; todo el mundo prefiere llegar delante con uno o dos segundos de distancia. Si llego al final con ellos dos lo intentaremos. Me gustaría ganar, y parto mañana con la intención de ganar la carrera, pero si no se puede no me tengo que dejar llevar y si toca sumar 20 o 16 puntos, Dovi está a 68 puntos. Hay margen para gestionarlo pero si hay la más mínima posibilidad lo intentaremos”, concluye el Marc Márquez.