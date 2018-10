Ecuador Mundial F1: Williams Racing, cuesta abajo y sin frenos

Lance Stroll y Sergey Sirotkin comenzaban la temporada con una tarea complicada, debían evitar ser la escudería que menos puntos sumara a final de año. Por el momento, y tras llegar al ecuador de la temporada, no cumplen con el objetivo, pues se han encontrado con un muro llamado Sauber, que ha aprovechado cada una de las oportunidades que ha tenido, además del sorprendente nivel mostrado por el joven Charles Leclerc. Las esperanzas para terminar por delante de su máximo rival, son mínimas, aunque no imposibles, ya se sabe que esa palabra en el Gran Circo no existe.

Son catorce los puntos que separan a una y otra, tan solo el canadiense sabe lo que es puntuar esta temporada, lo consiguió en el GP de Bakú, donde finalizó en octava posición. Estuvo a punto de lograrlo de nuevo en el siguiente gran premio, pero se quedó a las puertas, logrando escalar hasta la undécima plaza.

Su compañero, el ruso, no ha podido deleitar a los suyos de un saco de puntos en ninguna de las doce carreras que se han disputado hasta el momento. Por lo que hace referencia a los otros domingos del año, tanto uno como otro, han sufrido por culpa de las pocas prestaciones que dispone el monoplaza, que a pesar de montar el motor Mercedes, no ha sido suficiente debido a la poca experiencia de los jóvenes pilotos.

La estrategia y las paradas

Este es el punto fuerte del equipo, pero que no es ni mucho menos suficiente si quieren estar en los puntos más a menudo. Es el equipo que más rápido hace sus paradas en el pit lane. La estrategia está permitiendo escalar posiciones en carrera a ambos pilotos, pero la velocidad de la que disponen les hace retroceder de nuevo al final del todo de la parrilla. Los abandonos de ciertos pilotos que disponen de un mejor coche, en más de una carrera, les ayuda a no terminar en posiciones tan retrasadas.

Sergey Sirotkin durante el GP de Alemania | @WilliamsRacing

¿Existe la posibilidad de superar a Sauber?

Pocos imaginan que esto sea posible, pues el gran nivel que está mostrando últimamente el joven monegasco, no da a pensar que pueda ocurrir. No es imposible, algunos circuitos que todavía debe visitar la F1 desde ahora hasta final de temporada, dan esperanzas a los de Grove.

El motor del que disponen podría ayudar en circuitos como Spa-Francorchamps, Monza, Sochi o Austin, en el que hay largas rectas. Deben creer también en que algún circuito de los nueve restantes, hará acto de presencia la lluvia (factor a tener muy en cuenta), ayudando a que el poco potencial del que disponen aerodinámicamente, no sea tan transcendental.

Además de la lucha por no terminar en la cola, habrá lucha interna entre compañeros de equipos, pues no hay que descartar que terminar en mejor posición que el otro, puede garantizar la continuidad en el equipo y, sobre todo, en el Gran Circo.

Robert Kubica durante los test del GP de Hungría | @WilliamsRacing

A medida que pasan los días y tras el nivel mostrado por Robert Kubica en los test, cada vez coge más fuerza que pueda volver a subirse a un monoplaza de F1 más pronto que tarde. Por el momento, sería sustituyendo a Sirotkin, que no ha mostrado el nivel que al equipo le hubiera gustado, pero todavía tiene la oportunidad de mostrar que está más que capacitado para seguir dando vueltas a cada uno de los circuitos del mundial de la temporada que viene. Queda por ver quién termina mejor la presente temporada entre ambos compañeros, para saber si solo uno de ellos debe seguir, si ninguno de los dos o incluso si ambos tienen el nivel para continuar con la evolución de cara a 2019.

Lance y Sergey pueden brindar a los aficionados un final de temporada entretenido por lo que se juegan: seguir en Williams y/o en el Gran Circo. Quizá ambos tengan el nivel para estar en la F1, pero en este mundo lo que se tiene en cuenta son los resultados. Habrá que ver quién de los dos termina mejor, pero sobre todo y lo más importante, quién termina consiguiendo más puntos para el mundial de constructores, en el que luchan con Sauber por no ser los últimos de la cola.