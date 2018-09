Previa de Fernando Alonso en las 6 horas de Silverstone 2018: a reforzar el liderato

Fernando Alonso se enfrenta este fin de semana a una nueva prueba del mundial de resistencia: las 6 horas de Silverstone. El asturiano llega a esta importante cita tras anunciar su retirada de la Fórmula 1 en un emotivo vídeo en sus redes sociales. “Querida Fórmula 1. Tú no me esperabas y yo no estaba seguro de querer conocerte. Me diste mucho, y yo creo que te lo di todo. Cuando apenas sabía andar, ya corría hacia tu ruido, hacia tus circuitos, sin saber nada de ti. Juntos hemos pasado muy buenos momentos, algunos inolvidables, otros realmente malos. Me has visto crecer, luchar, reír y emocionarme. Hemos jugado juntos contra rivales increíbles. Has jugado conmigo y yo también aprendí a jugar contigo. Te he visto cambiar, unas veces para bien y otras, en mi opinión, para mal. Cada vez que cierro la visera del casco siento tu abrazo, tu energía. No hay nada parecido. Pero hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer y este año pilotando a mi mejor nivel es como quiero recordarte. Solo puedo estarte agradecido, a ti y a las personas que sois tú, por haberme enseñado tantas culturas, costumbres, idiomas, personas maravillosas; por haber sido mi vida. Sé que me quieres y tú también sabes que te quiero”.

Fernando Alonso llega líder del mundial de resistencia

Fernando Alonso y sus dos compañeros del Toyota #8, Kazuki Nakayima y Sebastien Buemi, se enfrentan a las 6 horas de Silverstone en el liderato del mundial de resistencia con 65 puntos. El español, el japonés y el suizo se hicieron con la pole tanto en las 6 horas de Spa como en las 24 horas de Le Mans y ganaron la carrera también en ambas ocasiones. Sumaron 26 puntos en Bélgica y 39 en el mítico trazado de Le Mans. Les siguen en la clasificación Jose María “Pechito” López, Kamui Kobayashi y Mike Conway con el Toyota #7 y 45 puntos. El Rebellion #3, con Gustavo Mendes, Mathias Beche y Thomas Laurent a la cabeza, ocupa el tercer lugar con 38 puntos.

El piloto español disputará este fin de semana la tercera prueba del campeonato de resistencia de esta temporada, que coincide con el descanso estival de la Fórmula 1 que durará hasta el próximo Gran Premio de Bélgica.

Victoria del Toyota #8 en las 6 horas de Spa | Fuente: Getty Images

Expectativas

Esta temporada Toyota es la gran favorita para hacerse con el mundial de resistencia y también con la victoria en las 6 horas de Silverstone. Fernando Alonso, en declaraciones recogidas por la web de Toyota, ha expresado sus ganas de volver a pilotar el monoplaza y sus sensaciones de cara a esta nueva prueba: “Tengo muchas ganas de volver al volante de un TS050 Hybrid de nuevo después de unas semanas. Por supuesto, he estado muy ocupado y sé que el equipo también se ha preparado para el desafío en Silverstone. A diferencia de Le Mans, esta es una pista que conozco muy bien y ya he experimentado la nueva superficie de la pista, así que espero que pueda ayudar al equipo a tener una ventaja. Hasta ahora, la temporada de WEC ha sido perfecta así que quiero seguir así este fin semana”. Este domingo, Alonso y sus compañeros tienen la posibilidad perfecta para aumentar todavía más sus opciones de hacerse con el título al final de la temporada.