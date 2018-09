Previa de McLaren en el GP de Bélgica 2018: ver dónde está el límite del motor

El mundial aterriza en Bélgica, donde los pilotos mostrarán su talento en Spa-Francorchamps, circuito mítico, curvas extraordinarias como Eau Rouge, Raidillon, Blanchimont o el bus stop. El equipo McLaren empezó la temporada con un resultado soñado, Fernando Alonso en quinta posición y Stoffel Vandoorne en la novena, ambos en puntos. Pero no han ido hacia arriba como se esperaba, sino todo lo contrario, manteniéndose e incluso yendo hacia abajo.

El GP de Hungría, circuito donde la carga aerodinámica es favorable a equipos que no cuentan con un motor tan potente, es el caso de McLaren, fue peor de lo que se esperaba para ellos. Tras una clasificación pasada por agua, ni el belga ni el español pudieron acceder a la Q3, gran reto para el equipo durante todo el año. Les falta velocidad los sábados y eso les obliga a hacer grandes remontadas los domingos.

Así pues, en un circuito donde adelantar es complicado, aunque no tanto como Mónaco, Fernando pudo escalar hasta la octava posición, sumando valiosos puntos de cara al campeonato de constructores. Su compañero no tuvo la suerte de cara y no terminó la carrera, por problemas en el motor. El equipo inglés se sitúa en la séptima posición, cuatro puntos por detrás de Force India y a catorce de Haas.

Fernando Alonso

El asturiano llega a Spa-Francorchamps tras anunciar su retirada de la Fórmula 1 cuando finalice la campaña. Objetivo, el de siempre, entrar en puntos. Lo tendrá complicado debido a la velocidad que se necesita en este circuito, y las carencias que sufre su motor. A pesar de no tener el mejor coche de la parrilla, ni mucho menos, tampoco es el más rápido de entre el resto de los de arriba.

Batallas complicadas con Haas y Renault, que están por encima de ellos, incluso Force India, que no empezó nada bien y parece que cada vez van recortando diferencias con ellos, hasta el punto de incluso superarles. A pesar de esto, Fernando tiene acostumbrados a los aficionados del Gran Circo a cuajar grandes remontadas, aunque esta vez en Bélgica lo va a tener más complicado. Circuito donde no ha ganado nunca en Fórmula 1 (consiguió la victoria en las 6 horas de Spa, WEC) y en el que siempre la suerte le ha dado la espalda.

"Spa es el trazado más largo en el que competimos y gran parte de la vuelta se realiza con el acelerador a fondo, así que va a ser un fin de semana muy exigente para nosotros. Me siento fresco, motivado y preparado para atacar el fin de semana y la segunda mitad de la temporada", comentó el de Oviedo respecto a cómo se siente de cara al primer fin de semana después de unas cortas vacaciones para él, ya que tuvo la cita con el WEC en las 6 horas de Silverstone.

Fernando Alonso en el GP de Hungría | Getty Images

Stoffel Vandoorne

El belga se presenta en el Gran Premio de su casa con la motivación de saber que este año terminará en los volantes del McLaren, según afirmó su representante. Se le presenta un reto bonito en lo que queda de temporada, y es que deberá luchar por ser el que acompañe a Carlos Sainz en el equipo la temporada que viene. Debe mejorar sus resultados de principio de año, que no han sido los que se esperaba de él, superado por Fernando en todo momento.

Su lucha por el asiento será con el joven Lando Norris, que se sentará en el MCL33 en los libres 1, en sustitución de Alonso. El primer paso para hacerse un hueco en la Fórmula 1, ya sea en McLaren o en otro equipo, pasa por cuajar una gran clasificación el sábado y sumar puntos el domingo, logro que no consigue desde el GP de Azerbaiyán.

El belga suma tan solo ocho puntos esta temporada, únicamente superando a los dos Williams, a Marcus Ericsson y a Brendon Hartley. A priori, el coche con el que cuenta, debería haber sumado algún que otro punto más, sobre todo viendo que su compañero tiene ya en su casillero la cifra de 44 puntos. No valen excusas, si quiere seguir, debe dar el 100% y no cometer más errores los sábados y rematar buenas clasificaciones los domingos.

Stoffel Vandoorne en el GP de Hungría | Getty Images

Expectativas del fin de semana

No son las mejores en lo que llevamos de año. Circuito de baja carga aerodinámica que no les favorece en absoluto. Hay un aliciente que les da esperanzas para lograr un buen fin de semana, y es que el belga corre en casa, además de que el asturiano, con su talento, escala las posiciones que haga falta para conseguir un resultado excelente para el equipo. Además, Fernando querrá terminar su última temporada en el Gran Circo de la mejor manera posible. Que arranquen los motores, la Fórmula 1 está de vuelta para hacer disfrutar de una gran segunda vuelta de mundial.