Entrevista a Artem Markelov: "Espero un asiento titular en Fórmula 1 para 2019"

El joven ruso, empezó su andadura en el motorsport, como la gran mayoría, en el karting. Lo hizo por primera vez en 2006, y hasta 2011, compitió allí con actuaciones más que llamativas sobre el asfalto. Acto seguido, y tras militar en el ADAC Fórmula Masters, ascendió a la Fórmula 3 Europea con el equipo Motopark; Tras algunos podios en 2011 y 2012, en 2013, se disputó el campeonato con su compañero de equipo, pero finalmente quedó como subcampeón.

En 2014, llegó a la GP2, en la cual pasó desapercibido hasta 2016, donde empezó a sumar podios, victorias, y actuaciones sobresalientes. En 2017, se batió el cobre con Charles Leclerc y Oliver Rowland, pero de nuevo quedó como subcampeón, sumando de nuevo diversos podios y victorias. En este 2018, lleva tres victorias, y algunos podios que le sitúan cuarto en el mundial. El sábado, en Monza, Renault nos abrió, antes de la clasificación, las puertas de su hospitality para hablar con una de sus joyas.

Pregunta. Para empezar y entrar un poco en calor, ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus sensaciones con Renault, con Russian Time, siendo este su primer año combinando dos disciplinas como son Fórmula 12 y desarrollo de Fórmula 1?

Respuesta. Bueno, después de una gran temporada el año pasado en Fórmula 2, con el antiguo coche de Russian Time, obtuvimos un gran resultado, quedando en el Top3 de pilotos y ganando el campeonato de constructores, lo cual fue una gran sorpresa para nosotros. En cuanto al salto a la Fórmula 1, entre esta, y la Fórmula 2, hay una gran diferencia, podríamos estar hablando un buen rato durante las diferencias entre ellas, realmente, hay un gran espacio entre ambas categorías; Cuando me subí al coche por primera vez, en el test de Hungría, la sensación fue indescriptible, esos coches son de otro mundo.

Markelov en 2017. Foto: amarkelov.com

"Los coches de Fórmula 1 son como de otro planeta"

P. Ya que lo ha mencionado al principio, cuál es su opinión acerca de los nuevos coches F2? Teniendo en cuenta la nueva normativa, que ha cambiado radicalmente entre este año y el anterior, y que parece que en concreto a Russian Time, le ha causado más problemas que a los demás partiendo del punto de que el año pasado era el coche más completo.

R. Sí, sin duda estamos sufriendo en ese aspecto. Nos está costando mucho trabajo sacar el mejor provecho posible, y aún, carrera a carrera, estamos intentando encontrar la configuración óptima, pero lo afrontamos con optimismo. Personalmente, me gusta más el coche del año pasado, es más de la antigua escuela: Sin ‘Halo’, con motores más ruidosos que sonaban increíble, etc…

P. ¿Qué objetivos tiene para el resto de la temporada? A parte de la Fórmula 2, antes de reunirnos hemos podido saber que estará a los mandos del R.S.18 de Carlos Sainz en los Entrenamientos Libres 1 del Gran Premio de Rusia, el Gran Premio de su casa; ¿Como afronta esta última parte de la temporada?

R. En Fórmula 2 vamos a intentar alcanzar el Top 3 en el campeonato de pilotos, como el año pasado, y a la vez, como equipo, intentar sumar la máxima cantidad posible de puntos. Por otro lado, en Fórmula 1 seguiremos haciendo otros ‘test’, así como en los FP1 en Sochi, así que miramos hacia delante en seguir haciéndolo el año que viene, y con esperanza de coger un asiento en Fórmula 1.

P. Hablando de estos Libres 1, y de su trabajo en Renault, ¿Estará en algún FP1 más antes de que acabe el año?, ¿Es optimista para ello?

R. Realmente, aún no lo sé, ahora estamos plenamente centrados en Sochi y en lo que pueda pasar allí. Por otro lado, sí, soy optimista, soy un buen chico (entre risas), así que espero que me den más oportunidades como esta. A ellos les gusta como trabajo, en Hungría, quedaron muy contentos con mi trabajo, hicimos 108 vueltas, y quedamos satisfechos con los resultados, y más teniendo en cuenta que era mi primera vez en unos test oficiales.

Markelov en Monza 2018. Foto: amarkelov.com

P. Entrando plenamente en materia de Fórmula 1, ¿Podría definir cuáles son sus tareas en Renault? Y por otro lado, que tres diferencias principales divisa entre un coche de F2 y Fórmula 1?

R. Sí, lo que hemos hecho este año es combinar tareas de simulador (a veces), con algunos test, como el oficial de Hungría, o el que hice en Paul Ricard con el Renault del año pasado, el R.S. 17. En cuanto a las diferencias entre el coche de F2 y F1, si tuviera que elegir tres, serían: Uno sería que es mucho más rápido (entre risas), luego, aerodinámicamente, los Fórmula 1 son muy superiores, es realmente alucinante, y por otro lado, la gran cantidad de información que recibes sobre el coche. En Fórmula 2 tengo mi equipo y son unos pocos mecánicos en el garaje, en cambio vengo aquí (a Renault), y tengo que hablar con todos los ingenieros ,y hay muchos, ingenieros de motor, de aerodinámica, de estrategia, de neumáticos, ¡Hay ingenieros para todo! Hay casi un ingeniero, mínimo, para cada pequeña parte del coche, en el fondo, es realmente interesante.

"Tenemos la esperanza de conseguir un asiento en Fórmula 1 el año que viene"

P. Llegando a un punto un poco más caliente, hace unos meses, dijo que: “Helmut Marko arruina las carreras de los jóvenes pilotos”, aunque mucha gente comparta esta opinión, ¿Cree que es bueno cerrar la puerta a dos equipos (Toro Rosso y Red Bull) de una manera tan rotunda a su edad, sin tener asiento en Fórmula 1?

R. (Se ríe), fue un momento de “calentón” para mí, sin duda de alguna manera cerré la puerta, pero por otro lado espero que él no se lo haya tomado como algo personal. Al final los humanos, el, yo, y tú, cometemos errores, está en nuestro ADN, así somos los humanos, y de vez en cuando sucede, así que espero que no vaya a más pero lo veremos en un futuro.

P. Este fin de semana en Monza, el ‘Halo’ está un poco en boca de todos, después de ver lo sucedido con Fernando Alonso y Charles Leclerc en Bélgica, así que debo preguntarle: ¿Qué piensa de este elemento? ¿Le gusta, o lo cree necesario?

R. En Fórmula 1 no está mal, ya que desde el punto de vista del piloto, se nota poco; Tienes una pequeña y estrecha pieza en frente de tu nariz, que no te molesta, ni te dificulta la visibilidad, así que en F1 está bien. Por otro lado, en los coches de Fórmula 2, tienes una gran pieza de … (no puedo decir esta palabra, (entre risas)), en definitiva, algo que ocupa más sitio en frente del piloto y que por lo tanto molesta más, y dificulta más la visibilidad en cierto modo. Lo vimos en Bélgica, como el ‘Halo’ trabajó para ayudar en el impacto al Sauber de Charles Leclerc, así que esperemos que lo acaben haciendo igual de bien en Fórmula 2.

Markelov en los BudaTest. Foto: amarkelov.com

P. Hablando de Charles Leclerc, usted ha corrido con él, en cierto modo lo conoce. Todo el mundo habla de que es un futuro campeón, de que su talento es enorme, que piensa usted de él, que ha competido a su lado, es tan bueno como parece?

R. Sin duda él está aprendiendo muy rápido, muy rápido a cerca del coche, está asimilando toda la información que le está llegando este año de manera muy veloz, y sí, él es un buen chico y los resultados le avalan para que puede seguir ascendiendo en Fórmula 1.

P. En caso de que no pueda llegar a la Fórmula 1, está mirando otras categorías? Donde le gustaría correr en ese caso?

R. Vaya, es una pregunta difícil, la verdad, no sé muy bien que decir, en todo caso, te diría que en un 20 o 30% podría ser la IndyCar, pero… Nada más, estoy completamente centrado en mi meta de llegar a la Fórmula 1, así que espero tener un asiento allí más pronto que tarde. No sé aún si estaré en algún equipo la temporada que viene, la verdad es que no lo sé, nadie lo sabe, y solo espero que sí, pero también me gustaría seguir ligado a Renault, aunque suba a la Fórmula 1 a otro equipo, así que veremos, pero por ahora no hay nada.

P. Por último, y con esto finalizamos, ¿Quiénes fueron sus ídolos en el motorsport, cuando era pequeño? Los pilotos en los que se fijaba para convencerse que quería acabar siendo piloto profesional.

R. Yo mismo (entre risas), es lo mejor para un piloto. No, pero hablando en serio, me fijaba en Ayrton Senna, y me gusta mucho el estilo de pilotaje de Kimi Räikkönen. Cuando estaba conduciendo en la primera vuelta en los test de Hungría tenía justo detrás mio a Kimi, y fue como: “¡Oh, sí, estoy aquí, pilotando junto a él!”, fue una sensación genial, siempre me ha gustado mucho el pilotaje de gente como el, Fernando Alonso, o el mismo Lewis Hamilton. Esperemos que pronto pueda estar con ellos cada fin de semana.