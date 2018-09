Hamilton: "No hay un sólo momento en el que no esté pensando en competir"

Lewis Hamilton ha tenido un par de semanas muy ajetreadas en las que ha estado en Shanghai presentando su colección para Tommy Hilfiger, Nueva York y, ahora, Singapur. El británico ha afirmado que esto no tiene ningún impacto en su rendimiento en pista: "Estoy haciendo otras cosas y entre medio intento encajar el entrenamiento. Por ejemplo, esta semana no ha sido fácil. Así no es cómo son todas las semanas para mi pero sí, he viajado más estas dos semanas que el resto del año. Desde mi experiencia, he podido viajar alrededor del mundo aún más que estas dos semanas y todavía llegar y ser capaz de entrar en modo carrera. No ha habido un solo momento durante estas dos semanas en el que no haya pensado en competir, en el campeonato, en cómo quiero llegar. No hay un solo momento en el que no esté pensando en competir. Este ha sido el año que menos he viajado, al menos de los últimos cinco".

Hamilton está convencido de que en Suzuka se volverá a romper el récord del circuito como hizo él el año pasado: "Es muy difícil decir cómo de importante va a ser esa carrera ahora. Cada carrera es tan importante como las demás. Romperemos el récord si está seco otra vez este año. Nuestro coche es dos o tres segundos más rápido de lo que era el año pasado, así que alguien romperá el récord seguro. Es un circuito genial en el que todo el mundo ama pilotar".

El británico ha declarado que no le daría ningún consejo a su compatriota Lando Norris de cara a su debut: "No le daría ningún consejo. Obviamente, si él me preguntara podría tenerlo si quiera. Si te soy realmente honesto, no miro las nacionalidades. No miro el orden y digo 'este es británico, este es otro alemán', o nada parecido. No es algo que realmente me interese. Inglaterra produce muy buenos pilotos siempre. No es como que la Fórmula 1 no vaya a tener nunca un piloto británico. Le deseo todo lo mejor".

Hamilton cree que Red Bull puede funcionar bien en Singapur, aunque no tiene la certeza: "No estoy seguro. No he hablado con el equipo. Ellos nos harán saber en a reunión que vamos a tener si Red Bull jugará un rol este fin de semana o no, pero ellos han estado ahí en bastantes carreras así que tienes que asumir que esta usualmente es una buena carrera para ellos. Creo que han parado el desarrollo del coche hace bastante tiempo para enfocarse en el del año que viene. Debería ser un fin de semana fuerte para ellos como lo fue el año pasado".