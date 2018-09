Red Bull domina en los Libres 1, Räikkönen en los Libres 2

Los Red Bull han dominado la primera sesión de entrenamientos libres, mientras que Räikkönen lo ha hecho en la segunda, seguido de Hamilton y con Vettel en la novena posición tras rozar el muro.

Libres 1

A las 10:30 horas ha comenzado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur y los primeros monoplazas salían a rodar en una pista con muy poco agarre. Ricciardo ha marcado el tiempo más rápido de la sesión, seguido de su compañero de equipo, Max Verstappen, a tan solo dos décimas del australiano. Los Red Bull también dominaron aquí el año pasado en todos los entrenamientos libres, aunque todo cambió en la Q3.

Por detrás ha terminado Vettel, muy cerca del holandés de Red Bull y justo detrás de él, Räikkönen. Hülkenberg ha conseguido colarse por delante de Hamilton en su GP número 150. En cuanto a los pilotos españoles, la sesión ha sido buena para Carlos Sainz, que ha podido ser sexto a 1,6 de la cabeza. Sin embargo, Alonso solo ha podido ser decimocuarto, a 2,9 del tiempo más rápido.

Tabla de tiempos Libres 1 | Foto: @F1

A los siete minutos de comenzar la sesión, los comisarios sacaban la primera bandera amarilla del día por una salida de pista de Lance Stroll en la primera curva tras perder el control de la parte trasera de su monoplaza. Vettel no tardaba mucho en salir a la pista, aunque hizo un tiempo muy lento que no tardó en ser mejorado por su compañero de equipo. Poco después, los Mercedes salían a la pista y se colocaban en lo más alto de la tabla, con Bottas por delante de su compañero con un tiempo de 1:42.474. Sin embargo, el finés ha probado alguna de las escapatorias del circuito y ha hecho algún trompo en los primeros minutos de sesión.

Pasados los 45 minutos, Ricciardo marcaba el mejor tiempo: 1:39.711, y Fernando Alonso estaba a 1,6 de él con el compuesto blando, con el que ha conseguido mejorar su tiempo y colocarse décimo, aunque después ha perdido posiciones. Acto seguido, Hamilton hacía un trompo, aunque conseguía volver a la pista sin mayores consecuencias. Sin embargo, el británico se quejaba de su neumático delantero izquierdo que le ha hecho hacer más de un trompo. A falta de media hora para terminar, Räikkönen se salía de la pista y la bandera amarilla volvía a ondear en Marina Bay, aunque el finés pudo volver sin problema a la pista.

Räikkönen en los Libres 1 de Singapur | Foto: @F1

Poco después, todas las miradas estaban puestas en el box de McLaren, ya que los mecánicos trabajan en el monoplaza de Fernando Alonso, cambiándole al ala posterior por una con menos carga aerodinámica, además de realizar algunos cambios en el set up. También trabajaban en la suspensión posterior del coche de Vandoorne para tratar de mejorar sus tiempos, aunque el belga no pudo salir a la última posición. No obstante, las alarmas volvían a saltar a falta de siete minutos para que los coches volvieran a sus garajes, y es que Alonso decía por radio que no tenía potencia. Tras varios intentos, los ingenieros consiguieron solucionarlo desde el box, aunque el español no consiguió mejorar su tiempo.

Al final de la sesión, Leclerc no calculó bien y se pegó tanto al muro que rompió rompió la suspensión derecha. El monegasco pedía perdón a su equipo por radio y aparcaba su monoplaza en una de las escapatorias del circuito, terminando así la sesión para él cuando era noveno.

Leclerc en los Libres 1 de Singapur | Foto: @F1

Libres 2

A las 14:30 horas comenzaba la segunda sesión de entrenamientos libres. Caía la noche en Singapur y los primeros pilotos salían a la pista después de los primeros libres que se han celebrado esta mañana. Räikkönen ha marcado el mejor tiempo en esta segunda sesión de entrenamientos libres, seguido de Hamilton y de los dos pilotos de Red Bull, que tienen muy buen ritmo en tandas largas. Sainz ha sido sexto en su mejor viernes de la temporada. Además, el madrileño tiene muy buenos recuerdos de Singapur, ya que la temporada pasada consiguió ser cuarto. Por su parte, Fernando Alonso ha mejorado su tiempo con respecto a la primera sesión y ha terminado octavo.

Tabla de tiempos Libres 2 | Foto: @F1

A los diez minutos de comenzar la sesión, salía un humo persistente del monoplaza de Verstappen. Todo indicaba que el holandés tenía problemas en su motor Renault, pero pudo seguir, incluso pintando de morado el segundo y tercer sector en su vuelta. Sin embargo, Hamilton no tardó en batir su tiempo con el neumático ultrablando y Vettel lo superó, recortándole 42 milésimas. El piloto de Mercedes no ha estado exento de problemas, y es que al inicio de la sesión intentó cogerle el rebufo a Vettel, pero bloqueó y le hizo un plano al neumático, por lo que tuvo que coger una de las escapatorias del circuito. Y no fue la única, después ha tenido algunas salidas de pista y ha estropeado algunos juegos de neumáticos.

Los pilotos de la cabeza continuaban marcando buenos tiempos, rozando el muro, Verstappen se colocaba segundo a tan solo 30 milésimas de Räikkönen. Alonso hacía un buen tiempo con el neumático blando y se situaba a tan solo 1,8 segundos de Räikkönen.

Sin embargo, las salidas de pista y los incidentes han continuado. Magnussen se ha salido en la curva cinco, mientras que Vettel ha tocado el muro con el lado derecho de su monoplaza, un fuerte impacto que podría haber dañado algún elemento de su monoplaza. El alemán consiguió llevar su Ferrari al box, sus mecánicos revisaron el monoplaza y trabajaron en la zona posterior. Poco después, Vettel se vio obligado a bajarse del coche, terminando así la sesión para él.

Trompo de Ericsson en la recta de meta | Foto: @F1

Otro de los incidentes lo protagonizó Stroll, al que le salió ardiendo el neumático trasero derecho. El de Williams consiguió llegar hasta el garaje, donde sus mecánicos terminaron de apagar el fuego. A falta de once minutos, Ericsson hacía un trompo en la recta de meta después de entrar pasado, Alonso iba inmediatamente detrás y tuvo que cambiar la trayectoria para no embestirle.