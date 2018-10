Carlos Sainz: “Siempre me he sentido cómodo en Singapur”

Parece que Carlos Sainz tiene claro cuál es su circuito talismán, el año pasado fue cuarto en carrera con Toro Rosso. El madrileño fue séptimo en los primeros entrenamientos del gran premio y sexto en los segundos, superando a Bottas en FP1 y a un accidentado Vettel en la segunda práctica.

Su sabor de boca fue muy bueno, aunque reconoce que es por la naturaleza de la pista: “Siempre me he sentido cómodo en Singapur y sabemos que nuestro coche suele ir bien en curva lenta, no hay mucha recta, lo cual ayuda a que nuestra sensación parezca mejor de lo que realmente es. Si juntas esas cosas, y que hemos empezado con una buena base en el coche, ayuda a estar delante”, decía Sainz.

Sainz afirmó que, gracias a las características del circuito, todos los coches con motor Renault han tenido un gran resultado: "El motor no cuenta tanto, que es lo que necesitamos tanto McLaren como nosotros. Un poco menos de rectas, curvas más lentas, y de repente los dos coches son mejores de lo que realmente parecen en otros circuitos”.

El madrileño tampoco quiere confiarse mucho, Sebastian Vettel ha probado el muro, por lo que la concentración debe ser máxima: “En este circuito hay que probar, ir al límite, y esta vez le tocó a Vettel, pero mañana igual les toca a otros".

Sobre los neumáticos, dice: “Hay mucha diferencia entre gomas, pero es que ya vimos en pretemporada que la hiperblanda es realmente la única rueda que funciona bien en circuitos urbanos. Al resto les cuesta tener agarre, el coche desliza mucho y de repente pones hiperblandos y todo se arreglan, el coche parece perfecto”, comenta.

Es probable que el español esté luchando por el top 10 en la clasificación del sábado y a la pregunta de si es preferible salir 11º y elegir neumáticos para arrancar, Sainz contesta: “Es el mismo dilema de siempre. Incluso en Mónaco vimos que gente que salía 11º, al no tener que poner hiperblandos, acabaron por delante de nosotros, que estuvimos en Q3. Va a ser un dilema para el sábado, sobre todo para nosotros que degradamos mucho con hiperblandos. Confío en que el equipo de cara al sábado dé pasos hacia adelante y mejore esa degradación, porque lo que quiere un piloto en clasificación es sacar lo máximo, y luego hacer tu carrera”.

De nuevo, Sainz se encontró con problemas para conducir el coche, parece que también ha conseguido hacerse con él de nuevo: “Estamos más cerca, ya dije en Monza que encontramos una serie de problemas desde Spa en el coche, cambiamos alguna cosilla y desde entonces estoy más cómodo, me ha dado confianza. Eso me ha hecho empezar bien el fin de semana. A ver si conseguimos, cuando la pista evolucione el sábado, que no se nos vayan mucho de madre las cosas y se quede todo como está ahora”, dice el madrileño.