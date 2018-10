Prost: "No vamos a gastar dinero a menos que sepamos que vale la pena"

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Alain Prost forma parte actualmente del equipo Renault como asesor especial. El francés, en una entrevista a The Guardian, ha afirmado que su vuelta a la categoría supone un reto para él: "Cuando encuentro un reto interesante con un objetivo y es bueno para mi, para mi vida personal, para mi cerebro, ¿por qué no? Estoy muy feliz. Me gusta el regreso. Si mi vuelta estuviera siendo a Mercedes hoy, no creo que tuviera la motivación. Ahora es tan difícil volver a lo más alto, que me parece muy interesante".

Prost ha explicado su perspectiva de futuro para Renault en Fórmula 1: "¿Cuál es el objetivo real? ¿Es ser campeones en cinco años e irme porque hemos logrado la meta? ¿O es que queremos construir el equipo para ser uno de los equipos top y ser siempre uno de ellos en el futuro? Esa es mi perspectiva. A largo plazo". Por otro lado, el francés pretende que la escudería llegue a lo más alto sin realizar desembolsos de dinero que no sean necesarios: "No vamos a gastar dinero a menos que sepamos que vale la pena. Mercedes y Ferrari pueden tener una filosofía diferente".

Una de las noticias del verano fue, sin duda, el fichaje de Daniel Ricciardo por Renault. La próxima temporada será compañero de Nico Hülkenberg. Prost se ha pronunciado sobre la entrada del australiano al equipo: "Daniel es más caro que otros pilotos. Cuando necesitas eso para ayudar al equipo, lo haces. El dinero no es un problema pero tiene que estar justificado. Tenemos dos pilotos top, quizá una de las mejores alineaciones de la parrilla actual en Fórmula 1. Son pilotos de Renault, no pertenecen a Red Bull o Mercedes. Eso muestra a todo el mundo fuera y dentro que queremos hacer lo mejor, lo correcto en el momento adecuado".

La Fórmula 1 está en constante evolución y, aunque hay elementos de la categoría que actualmente no le gustan a Prost, para el francés pesa más este desafío al que se enfrenta: "Algunas partes del deporte no me gustan pero eso no me hace decir: 'Oh, esta no es la Fórmula 1 que más me gusta y me iré'. El reto es parte de la vida. No puedes tener un día perfecto todos los días".