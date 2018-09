Steve Robertson: "A Kimi le encanta llevar coches de Fórmula 1"

Kimi Räikkönen sorprendía a propios y extraños anunciando que correría en Sauber las dos próximas temporadas. A la par, Ferrari daba a conocer que Charles Leclerc ocuparía su asiento en 2019. El monegasco se convertía en la gran apuesta de la escudería. Steve Robertson, representante del finlandés, ha hablado de este inesperado fichaje.

Robertson ha afirmado que la razón por la que Räikkönen seguirá en Fórmula 1 es su pasión por este deporte, tal y como el mismo piloto explicó cuando se le preguntó al respecto. "Kimi quiere pilotar coches de F1, le encanta. La gente se sorprende, porque al haber sido piloto de Ferrari durante tantos años, la mayoría de la gente esperaba que se retirara, se sentara en su yate y disfrutara el resto de su vida pero le encanta llevar coches de F1, le emociona eso. A Kimi le encanta ir al límite", ha expresado.

El representante cree que en cierto modo el finlandés estará mejor en Sauber de los que estaba en Ferrari: "La gente me dice que veía a Kimi más relajado entonces - cuando estaba en Lotus. Recuerdo que Eric Boullier en aquel momento comentó: 'No le exigimos mucho a Kimi, nos damos cuenta de lo que le hace feliz y lo que no, y lo dejamos libre'. Así nota que puede ser más él. En equipos como Ferrari hay una estructura más corporativa y es diferente".

Robertson ha explicado también que Räikkönen ha elegido Sauber porque la situación del equipo no es mala y se ha mostrado convencido de que podrá ayudar mucho a la escudería: "Una vez que supimos que no iba a seguir en Ferrari, él quería cerrar algún acuerdo. Creo que también hay que mirar la situación de Sauber. Ahora cuentan con algunos patrocinadores. Hace dos años, ¿habría ido allí cuando el equipo estaba en una situación complicada? En primer lugar, ni siquiera podrían habérselo permitido, y en segundo lugar, era un barco que se estaba hundiendo. Ahora se han hecho con Kimi, un piloto puntero de F1, campeón del mundo, lo que demuestra sus intenciones. Podrían haber fichado un piloto que aportase dinero. Al final, las dos partes han querido lo mismo. Él quiere ayudarles. Se da cuenta de que las victorias, a menos que sea una carrera absolutamente caótica, no van a llegar. Pero en términos de evolución, tiene mucho que aportar. Sabe que es un papel diferente al de Ferrari. El conocimiento de Kimi, su enfoque sobre el desarrollo, realmente puede ayudarles a llegar donde quieren llegar mucho más rápido".