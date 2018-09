Bottas sorprende y se hace con la pole en Rusia

Valtteri Bottas continúa con su idilio en Sochi, el ganador del Gran Premio del año pasado será quién salga en la primera posición en la carrera. Mercedes logró monopolizar la primera línea gracias a la segunda posición de Hamilton mientras que Ferrari se tuvo que conformar con la segunda línea tras haber mostrado un nivel más flojo que el de las flechas plateadas durante todo el fin de semana. La Q2 fue una de las más sosas de la historia ya que tan solo salieron diez pilotos a pista.

Primera sesión sin apenas sorpresas

La clasificación iba a ser completamente irrelevante para Fernando Alonso, Pierre Gasly, Brendon Hartley, Daniel Ricciardo y Max Verstappen. Los cinco pilotos cambiaron sus unidades de potencia para esta carrera y tras haber superado el límite de motores se verán obligados a salir desde el fondo de la parrilla. A pesar de todo los cinco pilotos salieron a pista en la primera sesión con el objetivo de lograr una buena vuelta para coger algo de confianza de cara a la carrera.

Lewis Hamilton logró un nuevo récord de la pista tras una vuelta brutal de 1:32:4 en esta primera sesión y además lo hizo en su séptima vuelta con neumáticos hiperblandos. El inglés fue el más rápido seguido de su compañero de equipo Bottas y de los dos Red Bull (que se han arrepentido de cambiar motor ya que están mostrando un nivel mucho mejor de lo esperado). Los dos Ferrari fueron quinto y sexto, muy lejos de las flechas plateadas.

No hubo muchas sorpresas en esta primera sesión ya que los dos McLaren, los dos Williams y Brendon Hartley (16º) se quedaron fuera. Alonso y Sirotkin (que trompeó en su última vuelta lanzada) ganaron la batalla entre compañeros. Vandoorne y Stroll fueron 19º y 20º respectivamente pero saldrán cinco posiciones más arriba mañana por las sanciones que recibirán los pilotos ya mencionados. Los dos Renault pasaron con algún que otro apuro esta Q1 tras finalizar 14º con Sainz y 15º con Hülkenberg.

Diez pilotos solo en la Q2

Lewis Hamilton volvió a ser el más rápido en la segunda sesión seguido de su compañero Bottas y de los dos Ferrari. Esta vez los cuatro mejores coches sacaron el compuesto ultrablando para poder salir con esas ruedas en la carrera de mañana. Los dos Sauber, los dos Haas y los dos Force India acompañaron a las flechas plateadas en la última sesión de clasificación.

Los otros cinco coches (los dos Red Bull, los dos Renault y Pierre Gasly) no salieron a la pista, algo normal en los tres coches del equipo de bebidas energéticas ya que saldrán desde el fondo de la parrilla en la carrera. La sorpresa fueron los dos Renault ya que no tenían ningún tipo de penalización. Los franceses no se veían con ritmo ni capaces de pasar y por ello han decidido guardar las ruedas para la carrera.

Bottas sorprende

Bottas fue esta vez el más rápido y quién se llevó la pole en este Gran Premio. El finés fue tan solo cuatro milésimas más rápido que Hamilton en su primer intento pero en su segundo logró mejorar aún más y estableció un nuevo récord de la pista. El inglés cometió un error en su segundo sector y se tuvo que conformar con ser segundo. Vettel fue tercero a seis décimas de Bottas y Raikkonen cuarto a ocho décimas, tras un mal último sector.

Magnussen fue quinto (el mejor del resto) seguido de Ocon sexto y Leclerc séptimo. Pérez fue octavo, Grosjean noveno y Ericsson décimo. Estos seis pilotos podrían tener problemas mañana ya que han usado el neumático hiperblando en la segunda sesión de clasificación y deberán hacerlo también mañana en la carrera. Los pilotos que estén detrás no saldrán con esos neumáticos y tendrán una ligera ventaja, al igual que pasó en Singapur.