Sainz: "Saber que voy a sustituir a Alonso es un honor"

Carlos Sainz está preparado para su antepenúltimo fin de semana con Renault. El español está concentrado en conseguir los mejores resultados posibles y así terminar de la mejor manera posible el año. Sainz aun no quiere hablar de su futuro en McLaren, pero se declara motivado por el hecho de ser el sustituto de Fernando Alonso.

Sainz ha hecho un balance positivo de la temporada 2018. Es bien sabido que la mitad de la parrilla es apretada, pero el español tiene 16 puntos de diferencia con el séptimo puesto del mundial, entonces, busca dar el máximo esfuerzo para concluir la temporada y su etapa en Renault, de la mejor forma posible.

"Ha sido un año muy positivo. Me he convertido en un piloto más maduro. En ese sentido, me despediré de Renault sabiendo que se ha hecho un buen trabajo", comentó Sainz en su llegada a México

El español está enfocado en Renault y por el momento no quiere hablar de McLaren, ya que está comprometido con su actual equipo hasta el final.

"Ya habrá tiempo para hablar de McLaren. Estoy totalmente concentrado en esta temporada, en acabar el año con Renault de la mejor manera posible y después de la carrera de Abu Dhabi toca pasar página y pensar en McLaren", ha añadido.

Alonso fue un ídolo de la infancia de Sainz, y el llegar a McLaren a sustituirlo, representa un gran reto en su carrera.

"Saber que voy a sustituir a uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, al mejor piloto que hay ahora mismo en activo y que McLaren me haya seleccionado a mí es un honor y un sueño hecho realidad", ha dicho Sainz para concluir.