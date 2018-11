Flashback Brasil 2017: Vettel y Ferrari volvieron a ganar

El Gran Premio de Brasil de 2017 no fue una de las mejores carreras de la pasada temporada. Los aficionados llegaban con ganas de ver una gran carrera como la de 2016 sobre la lluvia pero se encontraron con una marcada por el dominio de Sebastian Vettel. Lo más destacado fue la remontada de Lewis Hamilton que salía en última posición por culpa de un accidente en la clasificación y finalizó en cuarto lugar. La penúltima cita de la temporada en Interlagos decepcionó al igual que en 2015. Además, ver el campeonato del mundo decidido también restó más emoción aún a la prueba.

Quinta victoria de Vettel y de Ferrari

Sebastian Vettel logró la victoria la pasada temporada en el Gran Premio de Brasil. El piloto alemán clasificó en segundo lugar pero logró ponerse primero en la salida y a partir de ahí nadie le pudo dar caza. El coche número cinco dominó la carrera de principio a fin como suele hacerlo en la mayoría de sus victorias. Con el campeonato del mundo de pilotos ya decidido, Sebastian arriesgó y lo dio todo en las 71 vueltas para darle una victoria al equipo Ferrari, victoria que no lograba desde el Gran Premio de Hungría. Además, con esa victoria se aseguró ser subcampeón por segunda vez en su carrera deportiva (la primera fue en 2009), un premio de consolación para una Ferrari que volvió a luchar por ganar el Mundial por primera vez desde 2012.

Vettel logró su quinta victoria de 2017 en el circuito de Interlagos y su primera victoria en la segunda mitad de la temporada en la que Ferrari no pudo hacer nada contra Mercedes. Los italianos tan solo pudieron llevarse una carrera de nueve el año pasado entre agosto y noviembre y fueron superados por las flechas plateadas en casi todas las carreras. Kimi Raikkonen logró un nuevo podio el año pasado en Brasil, finalizando en tercera posición y dándole un nuevo doblete en el podio al equipo. El finés también tuvo una carrera muy tranquila, excepto en las últimas vueltas donde tuvo que mantener detrás a un Hamilton que venía más rápido, algo que logró, y le permitió mojarse en champagne por séptima vez en 2017.

Bottas fue el más rápido el sábado

Valtteri Bottas logró su tercera pole de la temporada en Brasil el año pasado pero no pudo transformar esa pole en victoria ya que una mala salida le hizo perder la primera posición, posición que no pudo volver a recuperar. El piloto de Mercedes mostró también un gran ritmo, superior al Ferrari de Raikkonen pero no al de Vettel. El finés superó por primera vez desde el Gran Premio de Hungría a su compañero Hamilton en clasificación y por segunda vez consecutiva le ganó la partida en la carrera. Los puntos de Bottas además fueron muy útiles ya que permitieron a Mercedes ganar el campeonato del mundo de constructores.

Hamilton se estrella en clasificación

La clasificación estuvo marcada por el accidente de Lewis Hamilton en los primeros minutos de la Q1. El piloto inglés, que ganó su cuarto campeonato del mundo en la carrera anterior en México, se estrelló contra el muro tras trompear en la curva seis y su coche quedó destrozado. Hamilton tuvo que salir último y desde el pit lane el domingo pero a pesar de ello, finalizó cuarto tras cuajar una gran remontada. El vigente cuatro veces campeón del mundo en ese momento tuvo la oportunidad de subirse al podio pero fue incapaz de adelantar a un Kimi Raikkonen que mostró una gran defensa.

Massa se despidió feliz

En la batalla entre el resto de la parrilla vimos a un Felipe Massa que ganó la batalla por ser el mejor del resto en su último Gran Premio de Brasil. El piloto local en principio se despidió de la peor manera posible de su afición en 2016 (ya que tenía pensado retirarse al acabar esa temporada) abandonando tras chocarse contra el muro. Sin embargo, en su verdadera despedida en 2017 cuajó una gran carrera y acabó en una muy meritoria séptima posición tras una gran lucha hasta la última curva con Fernando Alonso (que acabó octavo) y Sérgio Pérez (que finalizó noveno). Lo más emotivo fue el team radio de su hijo a Felipe Massa que hizo llorar al brasileño en su penúltima carrera en Fórmula uno. La décima plaza y el último punto fue para Nico Hulkenberg.