Previa de McLaren en el GP de Abu Dhabi 2018: fin de semana de despedidas

El Gran Premio de Abu Dhabi será el fin de una etapa para McLaren. Stoffel Vandoorne y Fernando Alonso se despiden del equipo aunque este último seguirá con ellos en la Indy 500. McLaren es sexto en el mundial de constructores con 62. Racing Point Force India por su parte es séptimo con 48. El objetivo de McLaren será conservar el sexto lugar.

Fernando Alonso

El piloto español disputa este fin de semana su último Gran Premio en Fórmula 1. Alonso es décimo en el mundial de pilotos con 50 puntos y su más inmediato perseguidor, Esteban Ocon, tiene 49. El asturiano terminó décimo séptimo en Brasil y no pudo puntuar. Su objetivo será cerrar su etapa en la categoría reina con el mejor resultado posible. En declaraciones a la web de McLaren, Alonso ha explicado qué significa esta carrera para él: "Abu Dhabi será una carrera muy emotiva para mí, ya que supondrá el final de 17 largos y felices años en la Fórmula 1. Ha llegado el momento de pasar página pero estoy con ganas de acabar la temporada – y mi carrera en la F1 – de forma positiva. Estoy contento de que mi relación con McLaren continúe en la Indy 500 y nos enfrentaremos a más retos juntos. Hay cosas muy ilusionantes en el horizonte y estoy entusiasmado de cara al futuro. Por ahora, no cierro ninguna puerta. Estoy completamente centrado en este fin de semana en Abu Dhabi y en aprovechar al máximo cada día – en el coche, con el equipo y con mi familia y amigos. Abu Dhabi es un circuito exigente pero no tenemos nada que perder, así que tanto Stoffel como yo vamos a luchar duro como siempre".

Alonso | Fuente: McLaren

Stoffel Vandoorne

El piloto belga se despide de la Fórmula 1, al menos por el momento, en Abu Dhabi. La próxima temporada competirá en Fórmula E. Vandoorne no pudo puntuar en Brasil, ya que terminó décimo quinto. Es décimo sexto en el mundial de pilotos con 12 puntos. Su objetivo será terminar lo más cerca posible de los puntos en su despedida. En declaraciones a la web de McLaren, ha afirmado que quiere disfrutar de este adiós: "Voy a Abu Dhabi con sentimientos encontrados. Aunque solo he pasado dos años como piloto de Fórmula 1 con McLaren, llevo con el equipo cinco años y tengo muchos amigos aquí. He forjado una gran relación con McLaren y ha sido una parte importante de mi vida. Mi último gran premio como piloto de McLaren el domingo será emotivo, pero también es el momento de cerrar este capítulo de mi carrera. Quiero marcharme de Abu Dabi por todo lo alto, así que vamos a darlo todo para sacar el máximo del fin de semana. Tengo grandes recuerdos de Abu Dhabi de mi paso por las categorías inferiores, y el ambiente es fantástico ya que pasas del día a la noche en la carrera. Estoy ilusionado con el siguiente reto – que empieza en unas semanas – pero también quiero disfrutar de cada momento en el coche y con el equipo este fin de semana por última vez”.

Vandoorne | Fuente: McLaren

Expectativas

McLaren espera no perder su sexta posición en el mundial de constructores en la última carrera. Gil de Ferrán, en declaraciones a McLaren, ha hablado de lo que significa este Gran Premio por la despedida de sus dos pilotos: “El Gran Premio de Abu Dhabi será un fin de temporada significante para todos en McLaren, ya que nos despedimos de Fernando y Stoffel. Han sido unos increíbles compañeros de equipo y embajadores para McLaren y este deporte, además de ser unos chicos fantásticos con los que trabajar. Desde el punto de vista operativo, vamos a encarar el fin de semana en Abu Dhabi como cualquier otro – centrándonos completamente en nuestro rendimiento y en extraer el máximo de nuestro paquete. El Yas Marina es una sede increíble y pilotar con el paso del día a la noche crea un ambiente único para los aficionados. La temporada se acerca a su fin, al igual que este capítulo particular de la historia de McLaren, y vamos a darlo todo para ofrecer la mejor despedida posible a nuestros pilotos y compensar el gran trabajo que ha hecho todo el equipo en este año complicado. Junto a nuestra gente, pilotos, compañeros, aficionados, socios e invitados, vamos a disfrutar de cada momento de este último fin de semana de la temporada”.