Carlos Sainz: "El objetivo 2019 de McLaren es liderar la zona media"

Carlos Sainz afrontará en 2019 su quinta temporada en la Fórmula uno. El piloto español abandona Renault para marcharse a McLarn a suceder a su ídolo Fernando Alonso. El madrileño se enfrenta a una temporada clave en su carrera deportiva con un proyecto que puede llevarle a lo más alto o hundirlo en su quinta temporada en el gran circo.

Tras haber sido derrotado por su compañero de equipo en Renault en la temporada 2018, el español no puede permitirse una nueva derrota ante su compañero en 2019. La próxima temporada no tendrá en frente a un piloto experimentado como Nico Hülkenberg, sino al joven Lando Norris, que disputará su primera temporada como piloto de Fórmula uno.

Sainz afirma que el coche no estará para luchar por podios en 2019: "McLaren ha aprendido mucho de los errores que se cometieron, por eso veo a todo el mundo impaciente porque llegue el próximo año. ¿Que si vamos a tener un coche competitivo? Depende de a lo que llames competitivo. Si llamas competitivo a un coche que luche por el Mundial, creo que como está la Fórmula 1 ahora mismo, es muy pronto incluso para podios".

Aun así, espera que el coche sea el mejor de la zona media de la parrilla: "Pero si un coche competitivo significa intentar liderar la mitad de parrilla, pienso que ese es el objetivo que se ha marcado McLaren. No significa que lo vayamos a hacer el próximo año, pero es una meta y creo que es realista. Intentaré no alejarme de eso".

El español ya ha visitado la fábrica de Woking y ha tenido una primera impresión de la sede británica: "Creo que es algo muy directo decir que el equipo copia un chasis. Estoy seguro de que hay ideas de todos los equipos en las que McLaren se ha fijado, pero eso pasa en Fórmula 1 y en todas las categorías en las que he competido".

Sainz confía en que Renault de un buen motor al equipo la próxima temporada: "El motor es el mismo y cuando probé ese coche, podía notar que era el mismo que el Renault. Estoy convencido de que Renault da las mismas armas a McLaren que usa en sus propios coches. No me preocupa que el próximo año no vayamos a tener un buen material".