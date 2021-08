Análisis parón veraniego: RedBull pone en jaque el dominio de Mercedes

El mundial de constructores no podría estar más apretado. Apenas doce puntos separan a Mercedes y RedBull en el ecuador del campeonato, antes de iniciar la segunda parte de la temporada en la región de las Ardenas belgas en el Circuit de Spa Francorchamps.

Llegado el ecuador de la temporada, tras muchos años no se veía una lucha tan apretada como la de Mercedes y RedBull. Tras los primeros once Grandes Premios, Adrian Newey comentó a la página web de RedBull Racing sobre las polémicas en las últimas carreras que sería lo correcto decir que los equipos punteros solo se interesan en lo que hacen sus rivales y no en el resto de la parrilla.

“Así es la Fórmula Uno y es lo que hace que este deporte sea tan estimulante. La intensidad que hay este año es increíble.”

Sobre la polémica de la apelación de la sanción a Lewis Hamilton por la sanción del incidente de Silverstone, a Newey le defraudó que los comisarios no admitieran como nueva prueba los datos del GPS, algo similar al vídeo mostrado por televisión.

Max Verstappen saliendo de su monoplaza tras el accidente de Silverstone. | Fuente: F1

También atendió a la web oficial de RedBull Max Verstappen, que ganó cinco de las once carreras disputadas hasta la fecha, y lideraba el mundial hasta que el campeonato llegó a Hungaroring. Pese a ello, las últimas dos carreras no fueron según lo previsto. Llega por lo tanto el momento de recargar pilas y volver con nuevas pilas a la segunda parte de la temporada.

Por cuarta vez en lo que va de carrera deportiva, el holandés tiene nuevo compañero de box. Se trata de Checo Pérez, que opina que “es un gran compañero de equipo, con unos primeros meses bastante buenos. Es un tipo encantador y podemos hablar sobre cualquier cosa, no únicamente de las carreras.”

No obstante, su futuro en RedBull todavía es una incógnita, ya que para Helmut Marko: “Pensamos que Pérez debe ser más consistente. Estamos valorando varias opciones, pero aún no puedo dar nombres". Según el propio Marko, la decisión final se decidirá entre Spa y Zandvoort.

También trató el asunto del regreso de los espectadores a las gradas, sobre el cual vimos mareas naranjas en los trazados del Red Bull Ring, Silverstone o Hungaroring, entre otros. “Es maravilloso tener de vuelta a los aficionados. Te hace sentir que poco a poco volvemos a la vida normal. Ver en las gradas al Ejército Naranja es una sensación fantástica.”

La próxima semana los motores volverán a rugir sobre el asfalto belga de Spa-Francorchamps, donde el pasado año Max Verstappen logró subirse al tercer cajón del podio, tras los dos Mercedes, por su parte, Albon quedó en sexta posición, bastante lejos de su compañero por aquél entonces.