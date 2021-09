Kimi Raikkonen pone el punto y final a su trayectoria en Fórmula 1

El finlandés Kimi Raikkonen, quien fuese campeón del mundo en 2007 con Ferrari, era uno de los pilotos que a estas alturas de temporada tenía su futuro por resolver, hasta este miércoles. El propio piloto ha anunciado mediante redes sociales que dejará de participar en la máxima categoría del automovilismo al finalizar la presente temporada con Alfa Romeo.

“Esto es todo. Esta será mi última temporada en la Fórmula 1”, anuncia sin rodeos nada más empezar su comunicado. “Esta decisión la tomé durante el pasado invierno. No fue fácil, pero tras esta temporada es el momento de hacer cosas nuevas. Pese a estar en marcha la temporada, quiero dar las gracias a mi familia, a todos mis equipos, a los que han participado en la misma y, especialmente, a todos los aficionados que me han apoyado todo este tiempo.”, proseguía.

Por el momento, el finlandés no ha anunciado sus planes, aunque ya ha indicado que no va a estar parado. “Puede que la Formula 1 llegue a su fin para mí, pero hay mucho más en la vida que me gustaría experimentar y disfrutar. Nos vemos después de todo esto. Saludos cordiales, Kimi”, finalizaba así su comunicado.

El piloto nacido en Espoo finalizará su trayectoria en la máxima categoría con 353 grandes premios a sus espaldas, once de ellos todavía por disputar, y un total de 21 victorias, 18 poles y 103 podios.

Gran debut en 2001 con Sauber

Kimi debutó allá por 2001, en Sauber tras sólo una temporada en la Fórmula Renault, aunque pronto dejó claro el porqué la escudería no se equivocó, logrando el sexto puesto en el debut en Australia y obteniendo dos cuartos puestos en Austria y Canadá.

Kimi Raikkonen en el Gran Premio de Mónaco 2001. / Fuente. F1

En el 2002, Mclaren le echó un ojo y le ficharía para ocupar la vacante de Hakkinen, subiendo al podio en la primera carrera en Malasia, pero tuvo que esperar un año más, hasta el 2003, para lograr, en ese mismo circuito, su primera victoria, en un año en el que fue subcampeón del mundo por detrás de Michael Schumacher.

Campeón con Ferrari

A finales del 2006 dejó Mclaren para recalar en Ferrari, ocupando la vacante que dejaría el Kaiser. Logró una victoria en su debut y el título en Brasil, última carrera por aquel entonces superando por un solo punto a Alonso y Hamilton, dupla de Mclaren aquella temporada.

Kimi proclamándose campeón en 2007./ Fuente: F1

No volvió a montarse en un monoplaza de F1 hasta el 2012, tras un paso por el WRC y un breve paso hasta por la Nascar.

Kimi vuelve tras un largo parón

De la mano de Lotus volvió a la F1 Kimi escudería con la que ganó el GP de Abu Dhabi 2012 quedando tercero en el mundial de pilotos. Volvió a la escudería de Maranello en el 2014, hasta finales de 2018, logrando en esa etapa un total de 26 podios, 12 de ellos en la última temporada, incluida la victoria en el COTA de Austin.

Kimi celebrando la victoria en Albert Park 2013. / Fuente: F1

Su última etapa la firma en Alfa Romeo desde el 2019, en el que actualmente tiene como mejor resultado un cuarto puesto en la carrera de Interlagos de ese mismo año.

