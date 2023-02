El doctor Sánchez-Sotelo cuenta todos los detalles sobre la operación de Marc

Tras los días de Sepang donde pudimos ver a una Honda no muy competitiva para lo que se esperaba, el piloto español no se ha desanimado ni nada por completo y es que el pasado año vio la luz al final del túnel tras lo duro que lo pasó con las operaciones.

Y es que tras dos años y varias operaciones en su brazo derecho, la cuarta y última intervención fue clave para la vuelta de Marc Márquez a las carreras. Es muy interesante el documental “All In”, que saldrá definitivamente la semana que viene, en el que cuenta cosas como que tras las limitaciones físicas que arrastraba, estuvo pensando en retirarse y no volver a correr más.

Márquez rodando en los Tests de Sepang 2023 | Imagen:MotoGP.com

Pero el que le hizo cambiar de idea fue el doctor Joaquín Sánchez-Sotelo, cirujano de la Clínica Mayo, en Minnesota (EE.UU), con el que el medio Motorsport.com tuvo la oportunidad de entrevistarle de forma telemática.

La primera pregunta fue de como se produjo la aproximación de Marc y esta fue su respuesta: “Marc había precisado de tres cirugías previas en España. La última la hizo el doctor Samuel Antuña, muy reconocido tanto en Europa como en Estados Unidos. Me llamó y me dijo que, a pesar de haber resuelto la infección, Marc tenía problemas de movilidad, básicamente externa. Marc me mandó un TAC de ambos brazos. Gracias a la impresión en 3D, reprodujimos sus dos húmeros en plástico; el izquierdo y el lesionado, que presentaba una rotación considerable. Hicimos una videollamada, le enseñé los huesos y me dijo: ‘Me opero’ ” explicó el doctor.

También le preguntaron porque se tuvo que desplazar al continente americano: “En cuestiones ortopédicas, a medida que aumenta la complejidad de la cirugía es importante dar con alguien que tenga mucha experiencia en ese ámbito en concreto. Pero es que, además, tengo a mi disposición una cantidad de dispositivos y recursos que son difíciles de conseguir en otros lados. El departamento de impresión en 3D es espectacular” comentó lo importante que es tener a alguien experto en ese ámbito.

Explicó un poco cuántas operaciones de ese calibre había hecho antes y dijo que era poco frecuente ese tipo de lesiones: “La operación de Marc es poco frecuente, y las hago uno o dos veces al año. Su hueso presenta una rotación similar, se adaptan a la vida cotidiana”. Y esto dijo sobre si queda alguna limitación una vez hecho esa operación: “Marc tiene una capacidad de sacrificio tan grande que no creo que le quede ninguna. Desde el punto de vista médico, el húmero está como estaba antes de caerse”.

También ha querido hablar un poco de lo que destacaría de él como paciente: “Tiene dos características muy buenas. La primera es que confía plenamente en la opinión de los profesionales. Y luego, que se vuelca en todo lo que hace. Uno tiene que saber que, si le deja hacer flexiones, él no hará una, sino cien” y justo después habló sobre la precipitación de correr en Jerez después de la primera intervención: “Yo le dije a Marc que no podía comprometer esa cuarta cirugía por tener prisa. Y él me respondió que sí, que evidentemente lo entendía. Estaba escarmentado”.

"Antes de operarle no pegué ojo"

Y por último estuvo hablando de las probabilidades de que fuera mal la operación y esto fue lo que comentó: “Lo que me ayudó mucho fue planificar el caso con extrema atención y cuidado. Yo busqué la forma de intentar que la cirugía fuera lo menos invasiva posible, lo menos arriesgada. Aunque en un quirófano siempre puede haber problemas, yo tenía la sensación de que iba a funcionar. Eso sí, la noche antes de operarle no pegué ojo. Pensaba, madre mía, espero que salga todo bien”, zanjó el doctor Joaquín Sánchez-Sotelo con estas palabras la entrevista.