Alex Márquez: "La Ducati es mucho más previsible"

El piloto del dorsal 73, afronta este año con una situación totalmente contraria a la de años anteriores. Su paso de la estructura japonesa (Honda) a la italiana nos permite ver al piloto más competitivo que nunca, en cuanto a resultados.

La actitud de motivación, junto a sus declaraciones nos confirman que está contento con el cambio: “La Honda es más agresiva y, cuando empieza a patinar, no lo entiendes tanto. La Ducati es mucho más previsible. Con la Honda no entendías lo que hacía en ese momento”. Además, explica que la Ducati: “Es más fácil, pero porque te da más información. Con la Honda hacías una vuelta, pero no entendías por qué lo habías hecho. Era todo locura. Con la Ducati sientes lo que estás haciendo en todo momento”.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la temporada 2023, acogerá un nuevo formato de Gran Premio. Las sprint race son la novedad de cara al próximo campeonato. Álex confirma: “La sprint race dependerá mucho de la clasificación, porque si sales atrás estás vendido” y opina que tendrán un papel importante en cuanto a clasificación general. El catalán explica: “Pasarán muchas cosas, con piques y toques, porque cuesta adelantar con las alas. Habrá mucho de eso, pero hay más que ganar”.

En cuanto a la dinámica de trabajo, Álex ha notado positivamente el cambio: “Si hay un problema, en Ducati no pasa nada y de primeras te dicen que estés tranquilo. En Japón, se iban, una reunión de dos horas y volvían. El ser práctico en la competición te hace avanzar. Si vas lento no avanzas. Acción, reacción. ¿Lo malo? Que a veces tienes mucha información y hay que saber poner todo en orden”. El catalán reconoce, que se siente más arropado por Ducati, aun sin tener contrato directo con ellos.

Alex Márquez en los Test de Sepang / Fuente: Michelin

Álex Márquez, aunque se encuentra muy motivado, reconoce que prefiere estar de “tapado” y afirma que todavía no se ve haciendo los resultados de Bastianini del año pasado: “Logró cuatro victorias, aunque luego falló mucho. Lo hizo muy bien y a día de hoy yo no estoy en el punto que estaba él y ganar cuatro carreras”. Asegura que necesitaba estos resultados: “Estoy mucho más tranquilo. La palabra es tranquilidad. Cuando te salen las cosas y estas ahí… Antes cogí cierta obsesión, porque no me salían las cosas. Ahora es más fácil hacer las cosas porque disfrutas encima de la moto”.

La próxima temporada, tendremos un gran espectáculo en la categoría de MotoGP, ya que todos los equipos y pilotos mejoran, Álex Márquez y su Ducati son un ejemplo de ello.