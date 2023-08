Primera victoria del rookie David Alonso

Comienza el GP celebrado en Silverstone, los más pequeños del mundial están preparados para continuar la segunda parte del campeonato. Como es costumbre en Gran Bretaña, las condiciones meteorológicas no son las idóneas para participar en una carrera. No hay lluvia, pero hace frío y no sale el sol.

El semáforo rojo se apaga, y pone fin al parón veraniego. La carrera comenzó con un Jaume Masià explosivo, seguido por Dani Holgado. El piloto del Leopard, intentó imponer su buen ritmo para así romper el grupo, pero no lo consigue.

En la tercera vuelta, Masià cae por varios factores; el frío en pista, su neumático duro que debe calentarse bien y su gran ritmo. Aún así consigue continuar en pista para intentar hacer una buena remontada.

El ritmo que mantienen los pilotos en cabeza es lento, y eso provoca que se haga un único grupo. Los adelantamientos tocan el límite, y además, las características de este circuito, propicia una carrera en la que no cesan los cambios de posiciones.

Por otra parte, debemos destacar la grandísima remontada que han realizado dos pilotos muy jóvenes en esta categoría: David Muñoz y David Alonso. Salían penúltimo y último, respectivamente.

Las vueltas continuaban y el grupo seguía siendo muy amplio, Alonso y Muñoz llegan a las posiciones delanteras y comienzan a posicionarse en buen lugar. Encontramos al líder del mundial, como un Dani Holgado muy inteligente, que no permite estar fuera del Top 5 durante toda la carrera.

Primera victoria de David Alonso

Finalmente, tras una lucha numerosa e intensa, el joven Alonso consigue hacerse con la victoria. Sin duda, realizó una carrera muy sólida, estratégica e inteligente, que por otro lado, consiguió su primera victoria en la categoría de Moto3, en el marco del mundial de MotoGP.

David Alonso en Aspar Team / Fuente: MotoGP

En segundo lugar finalizó el rápido Ayumu Sasaki, seguido por el líder del mundial, Dani Holgado. El piloto de KTM, consigue unos puntos muy valiosos para el mundial, que aumenta la diferencia de puntos en la clasificación general.

El resultado de la carrera es el siguiente:

1. David Alonso

2. Ayumu Sasaki

3. Dani Holgado

4. Iván Ortolá

5. David Muñoz

6. David Salvador

7. Diogo Moreira

8. José Antonio Rueda

9. Collin Veijer

10. Romano Fenati

11. Deniz Oncü

12. Stefano Nepa

13. Riccardo Rossi

14. Kaito Toba

15. Ryusei Yamanaka

16. Joel Kelso

17. Scott Ogden

18. Jaume Masià

19. Filippo Farioli

20. Taiyo Furusato

21. Xavi Artigas

22. Mario Aji

23. Ana Carrasco

24. Lorenzo Fellon

25. Joshua Whatley

Y quedarían fuera de carrera: Syarifuddin Azman, Tatsuki Suzuki y Matteo Bertelle.