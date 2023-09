Bezzecchi: "Tengo miedo de que la mano me perjudique el finde"

El accidente de Montmeló le ha dejado secuelas a un Marco Bezzecchi que se presentó en Misano con la muñeca vendada y el pulgar dolorido, lo que le afectó en los entrenamientos del viernes del Gran Premio de San Marino. A pesar de ello, el piloto del Mooney VR46 se aupó a lo más alto de la tabla de tiempos en los entrenamientos vespertinos, pulverizando el récord de la pista al marcar un 1:30.846.

#SanMarinoGP - Day 1

Bez

"A tough day, but I'm happy, a new track record at home is always a great result. My hand hurts more than expected, especially from a race perspective, while on the flying lap it didn't bother me. I'll try to manage my energy as best as possible tomorrow" pic.twitter.com/orWbW6N5XB — Mooney VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) September 8, 2023

"Era consciente de que era rápido, pero no esperaba batir el récord", dijo el italiano al final de los entrenos. "Pero cuando hice el buen tiempo, vi que había un accidente. Aunque no vi la bandera amarilla, no estaba seguro de si me había afectado o no, así que intenté apretar al máximo. En la tercera vuelta el neumático seguía yendo bien, vi que estaba por debajo de mi tiempo en los dos primeros sectores. Seguí empujando y fue bien".

Bezzecchi: "No me sorprende que Pedrosa sea tan rápido"

Debido a que el tiempo superó las capacidades del resto de la parrilla, Bezzecchi fue declarado el hombre a batir el sábado. Además, el líder de la jornada reveló que no iba a atacar, al contrario, cuando apareció ante los micrófonos aún luciendo el mono pero con la venda en el pulgar claramente visible.

"Hacer el récord en nuestro circuito de casa cuenta poco, esperemos a mañana y al domingo. Los periodistas están más entusiasmados que yo con este récord. Yo sólo estoy contento porque entré en la Q2, lo importante es en la Sprint y en la carrera larga, así que ahora estamos tranquilos. Eso también me pasó en Austria. Aquí, en ritmo no estoy mal, pero también he probado muy poco. Esta mañana di algunas vueltas con los neumáticos e hice el mejor giro al final, pero no conseguí hacer una tanda larga de verdad porque siempre tenía que cortar un poco a mitad para intentar ahorrar energía. Sin embargo, estoy en el ritmo, todo es cuestión de entender cómo está la mano", siguió.

Así, el primer pensamiento del pupilo de Valentino Rossi se dirige a su mano, que será el foco del trabajo del fin de semana: "Estoy un poco dolorido, pero estoy bien. He preferido no excederme hoy, he tratado de ser un poco conservador, de lo contrario mañana estaré mal. Me he tomado los analgésicos y seguiré con el tratamiento que ya estoy haciendo. Tengo varios golpes porque mi pulgar hizo movimientos extraños durante la caída. Tengo muchas contracturas en los músculos y me duele la mano", explicó al equipo de Speedweek.

"El 'time attack' no me ha pesado demasiado, al final son tres vueltas. Me preocupan un poco más la sprint y la carrera larga. Me duele un poco, pero puedo arreglármelas para buscar el mejor crono. Estoy contento, al final ha sido un buen día, no me puedo quejar. Mañana para la pole lo intentaré como siempre", continuó, refiriéndose al récord que marcó a pesar del dolor.

Sin duda, conocer bien la pista ayuda. Además, a diferencia del Circuit de Barcelona-Catalunya hace una semana, el asfalto de Misano ofrece mucho agarre: "Aquí hay 'grip', siempre lo ha habido. Especialmente por la tarde hemos mejorado un poco la frenada en dos de los tres puntos donde más me costaba, así que estoy contento".

Por último, Bezzecchi también tubo palabras para Dani Pedrosa, que finalizó tercero en su segunda aparición como 'wild card': "Pedrosa es un campeón, sabemos que es muy rápido. Luego, KTM ha estado probando aquí y es normal que vaya rápido, no me sorprende. ¿Un rival en carrera? Por qué no, seguro que estará en el juego, pero espero poder estar por delante de él esta vez", finalizó.