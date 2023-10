Jorge Martín: "Hoy hemos arriesgado mucho"

Jorge Martín sigue empeñado en recuperar ese liderato del Mundial de MotoGP que sólo pudo saborear durante 24 horas. Fue un suspiro porque falló en Indonesia con su caída en la carrera larga y después todo se le complicó un poco más con su error de cálculo con el neumático blando en Australia. Con esos dos regalos, Pecco Bagnaia se disparó hasta los 27 puntos de ventaja, que ahora vuelven a ser 18 porque "Martinator" no está dispuesto a rendirse.

No hay ninguna discusión sobre quién es el piloto más rápido ahora mismo y es el del Pramac Racing , como demostró en Tailandia en un sábado descomunal. Se hizo con la "pole position" con un tiempo de récord, y después, en el Sprint, ganó a lo grande, dominando todas las vueltas, haciendo el giro más rápido y entrando en meta con la ventaja suficiente para no tener que sufrir ni arriesgar. Se notó que ha aprendido del error de Indonesia, porque tiró fuerte pero no a lo loco y él mismo lo explicaba después. "He tratado de guardar un poco de goma al principio, y después tiré más fuerte hasta el 1,9. Luego me he dedicado a guardar fuerzas para el domingo", comentaba Jorge Martín en DAZN, que mantuvo su estilo agresivo, sin dejar ni una miga al resto, pero sin cometer errores ni hacer alardes innecesarios.

El propio madrileño admitió después que no había podido valorar correctamente sus posibilidades de antemano: “Me costaba entender cómo iba a ser el sprint porque siempre rodaba con neumáticos gastados. Vi el ritmo de Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi y también de Pecco, que fueron rápidos con neumáticos nuevos. Entonces no sabía exactamente cuál sería mi posición. Pensé que sería competitivo y al final lo fui. Pero hubiera esperado un mejor agarre en las últimas cinco o seis vueltas. Desgasté demasiado el neumático al principio, pero está bien en el sprint, podemos hacerlo. “El domingo tenemos que estar más tranquilos en las primeras vueltas e intentar guardar los neumáticos para el final de la carrera”.

Jorge Martín: "No me esperaba recortar 10 puntos"

La estrella de Pramac Racing quiere evitar en la medida de lo posible un bajón como el del pasado fin de semana en la última vuelta del GP de Australia. Según Jorge Martin, todavía no sabe si utilizará también el neumático trasero medio (el más blando de los dos compuestos disponibles este fin de semana) para la carrera de 26 vueltas en el Circuito Internacional de Chang. "Fui muy competitivo, pero es difícil de entender", dijo con cautela. «Creo que será difícil con el medio porque el neumático es bastante blando. Tenemos que entender eso en el calentamiento”.

¿Esperará el subcampeón del mundo la decisión de su rival por el título, Pecco Bagnaia, para elegir sus neumáticos? "No lo sé. Creo que llevará el neumático duro. Porque en la FP2 fue más rápido con él que con el medio. Creo que para todos nosotros lo difícil serán los neumáticos, pero finalmente lo veremos en el calentamiento", confirmó Jorge Martin.

Como Pecco Bagnaia no pudo pasar del séptimo lugar en el sprint después de un mal comienzo, el "Martinator" redujo su déficit en la clasificación del Campeonato del Mundo a 18 puntos. "Definitivamente siempre es genial cuando recuperas puntos", dijo. «Estoy en una posición en la que tengo que correr riesgos y hoy lo hice. Cuando Brad Binder ocupó el segundo lugar, tuve que esforzarme un poco más. Tal vez podría haberme caído, tal vez no, pero simplemente intenté mantenerme en la pista".

El español de 25 años mantuvo a raya a la competencia con confianza. ¿Pero también tiene la confianza para liderar el camino a lo largo de toda la distancia? «Si empujas desde el principio, gastas todo el neumático. Definitivamente mantendré la calma durante las primeras vueltas”, enfatizó Jorge Martin. “Pero todo el mundo tiene que mantener la calma y tal vez en el modo tranquilo yo sea incluso más rápido que ellos. Espero poder mantenerme relajado y seguir tomando ventaja. Y si no, quizá me tenga que conformar con el segundo o tercer puesto. Eso todavía no lo sabemos”.

El piloto oficial de Red Bull KTM, Brad Binder, está especialmente interesado en Martin después de su segundo puesto en el sprint. «Brad fue rápido, será el principal oponente y Bezzecchi también fue fuerte. No sé qué le pasó a Marco Bezzecchi, pero por la mañana fue súper rápido. Y creo que Pecco Bagnaia también mejorará, como en Mandalika. Así que será una carrera diferente”, advirtió el piloto de Pramac Racing de cara a la carrera principal del domingo. "Quizás también pueda mejorar y aprender de mis errores pasados".