El podio del GP de Tailandia al habla: Martín de nuevo más cerca del liderato

Tras la ceremonia de pódium de MotoGP del Gran Premio de Tailandia, los pilotos que ocuparon el podio dan su versión del fin de semana y especialmente de la carrera, en la que durante gran parte de la carrera en cabeza el protagonismo lo tuvieron Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

Tales pilotos, se pasaron gran parte de la carrera, conformada a 26 vueltas, en un constante intercambio de posiciones y adelantamientos para la lucha por el todo en Buriram. A falta de pocas curvas para que ondeara la bandera a cuadros Maverick Viñales se iba al suelo perdiendo así sus opciones de acceder al podio.

1º Jorge Martín: "Estoy mentalmente destrozado"

"Estoy muy contento, es una sensación fabulosa, porque hoy no era mejor que ellos. Temía sus mismas herramientas, pero no me veía mejor que ellos", resumió Jorge Martín, que controló los primeros compases para no destrozar los compuestos, y que después, cuando quiso apretar, se dio cuenta de que no había nada de dónde rascar.

"He guardado gomas en cada momento, he visto que Pecco se acercaba y he intentado irme, pero ya no quedaba goma. Esta ha sido la carrera más bonita de mi vida", convino el piloto de Pramac Racing, que animó a sus seguidores a seguir creyendo en él: "Los momentos malos son difíciles, pero te hacen más fuerte".

"Puedo reconocer que ya siento la presión. Este sábado no disfruté nada la victoria porque estaba completamente centrado en la carrera del domingo. No he dormido. Necesito cuatro o cinco días de no pensar en motos. Estoy mentalmente destrozado", argumentó el aspirante al Mundial, que se quedó alucinado al ver a Pecco Bagnaia, intentándole adelantar por el exterior, a dos vueltas para el final. "Lo vi por fuera y dije: por aquí, no. Que Pecco Bagnaia me adelantara por fuera no me lo iba a perdonar", zanjó Jorge Martín.

2º Pecco Bagnaia: "La presión por ganar el mundial es lo más bonito de este deporte"

"Al principio hubo muchos toques. Intenté mantenerle lejos de ellos, pero llegaron solos. Solo quería estar tranquilo para no gastar la goma trasera, pero tuvo que apretar para recuperar. Sin duda debe de haber sido una de las carreras más bonitas de ver de este año", resumió Bagnaia, quien, fruto de esa necesidad de remontar, se quedó sin compuestos en las dos últimas vueltas, cuando todo se decidió.

Sobre la maniobra por el exterior que, de haberle salido sería una de las más recordadas del año, el corredor de Ducati comentó que prácticamente se la encontró, dado que tanto Brad Binder como Jorge Martín frenaron antes de tiempo, y por el interior. "De haberme salido bien, me habría encantado", sonrió el #1, que ahora sí deberá jugárselo todo con Jorge Martín, en los tres últimos asaltos.

“Si no hubiera atacado con tanto ahínco, habría acabado quinto o sexto”, reconoció Pecco Bagnaia tras las 26 duras vueltas en Tailandia. "Hice una buena salida desde la segunda fila y al principio decidí conducir de forma controlada y proteger un poco mis neumáticos".

3º Brad Binder: "Quiero dar a KTM la victoria que se merece"

"Hoy me desperté con la idea de que tenía que ganar hoy. Quería luchar según el lema: ganar o nada". Pero no funcionó del todo”, suspiró Brad Binder de buen humor y se rió. «Pero para ser honesto, hice una gran carrera. Luché de principio a fin; Hice todo lo que pude para proteger el neumático trasero para tener todavía reservas al final. Parecía que lo había logrado y que esta táctica valdría la pena. Pero dos vueltas antes del final el neumático trasero decía: 'ahora nada funciona'".

«Ha sido una carrera complicada. En la última vuelta he intentado coger un poco más de velocidad que antes al rodar para poder llegar a la rueda trasera de Jorge Martín y olfatearla. Entonces quise colarme dentro. Pero luego la rueda delantera se bloqueó cuando golpeé un bache allí. Por eso me llevaron medio metro demasiado lejos. Arriesgué demasiado en la última vuelta y rocé la franja verde. Por eso me trasladaron al tercer puesto. Pero al final del día creo que el tercer puesto suena mucho mejor que una caída".

«Estoy contento con la actuación de hoy. Siento que no podría haber hecho más. Mi agradecimiento al equipo, hicieron un trabajo excelente”, añadió Brad Binder. "No puedo esperar para darles otra victoria".