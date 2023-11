Alex Márquez: "Ante los que siempre dudan levántate y trabaja"

La primera preguntaba hace referencia a su estado actual tras el Gran Premio de India dónde el piloto de Cervera sufría caída que provocó una lesión de costillas. "Bien, diría que al 90% más o menos, porque no sólo son las costillas sino que también influye la forma física. Es una lesión dónde no te permite entrenar, tienes que estar totalmente parado y en reposo. En casa me rompí una cuarta costilla levantandome. Es algo que hay que vigilar constantemente pero ya estoy más cerca de estar al 100% físicamente " explicaba.

Respecto a su primera temporada como piloto de Gresini y de sus expectativas de cara al final de esta temporada, Alex comentaba lo siguiente:" Bien. Al final nos ha parado un poco esta lesión para un final de temporada bueno. Pero aún quedan tres carreras por delante. Malasia, Catar y Valencia serán claves para terminar de una manera. Ojalá se pueda terminar pisando el podio una vez más antes de terminar."

2024 será un año clave.

" En 2024, sabemos que muchos pilotos acaban contrato y entonces será un año importante para todos. " expresaba.

" La velocidad está y sobretodo después del test de Misano dónde hicimos algunos cambios en el set - up . Hubo un punto de la temporada donde nos quedamos un poco estancados " lamentaba. " El hacer las carreras sin errores será importante para coger ritmo y volver a estar ahí adelante ".

Hermanos y compañeros de boxes.

Tras la noticia confirmada de que Marc sería compañero de Alex en Gresini, Alex respondía:" 2024 pinta bien y bonito. La vida da segundas oportunidades y está creo que es muy buena, en un box dónde se va a sentir muy a gusto como yo me he sentido desde el primer momento. Será un año clave para los dos. Cuanto antes sea rápido antes lo puedo hacer yo " opinaba." Se dice que tú compañero de equipo es tu primer rival".

¿Luchar por el campeonato los dos? "Ojalá sea así" respondía. "Tienes que intentar hacer cosas grandes. Tengo la velocidad pero hay que asentar y hacer las cosas con los menos errores posibles. Intentaré llegar a luchar por el Top 5 y a final de temporada estar obrando por un Top 3".

"Ante los que siempre dudan levántate y trabaja" así daba por concluida esta entrevista de Alex Márquez.