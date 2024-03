Carlos Sainz y Ferrari afrontan su ultima temporada juntos. Tras saberse que Hamilton ocupará su lugar la próxima campaña, el español tiene enfrente su ultima oportunidad para conseguir un campeonato junto a la escuderia italiana.

Sainz y su actual relación con Ferrari

A raíz de su podio conseguido en Baréin salio a la luz un video cuando se bajo del coche buscando a la gente de Ferrari para celebrar ese podio pero no había nadie, Antonio Lobato declaró que si habia personas de Ferrari, sin embargo no había muchas personas para lo logrado en Sahkir. Por todos es sabido que la relación interna de Carlos Sainz con Ferrari no ha sido la mejor, siendo la escuderia la que siempre ha tenido de ojo derecho a Charles Leclerc, incluso cuando el madrileño tenia mejores condiciones para la carrera, como sucedio en pasadas temporadas que las ordenes de equipo le decian que no adelantase al monegasco aun teniendo más ritmo, llegando a grandes rivalidades entre los dos en pista, pero también a perdidas de puntos en muchas carreras.

Sainz preparándose. Fuente: Ferrari en ‘X’

Hamilton para 2025 ¿Y Carlos a...?

Lewis Hamilton fue el elegido para suplir a Carlos Sainz la próxima temporada, un Carlos Sainz al que ni se le dio la oportunidad de buscar en base a resultados de esta temporada una extensión de su contrato actual, o por resultados de la anterior, recordemos que fue el unico piloto de la parrilla en arrebatarle un Gran Premio a los de Red Bull. Aun con esas, Ferrari decidió que lo mejor para su equipo era fichar británico. Pero Carlos no ha tenido la suerte de fichar por un equipo ya para la siguiente campaña, o que por lo menos se sepa, las opciones que se barajan hasta el momento son una posible salida a Audi en 2026, pero hasta que llegue ese año el que suena con fuerza es Aston Martin, si Fernando Alonso decide no renovar el contrato que le vincula este año.

Carlos en carrera. Fuente: Ferrari en ‘X’

Una temporada para demostrar su valía

Carlos Sainz tendrá por delante no solo que demostrar su mejor nivel para conseguir un asiento fijo fuera de los rumores, tendrá que demostrar a su actual escudería que la decisión tomada no ha sido la mejor, ya lo empezó a demostrar con ese increíble podio logrado en Baréin, donde se sintió muy cómodo con el coche haciendo adelantamientos como a su compañero Leclerc, y de los que seguro que tendrá que seguir haciendo en el GP de Jeddah de este sábado. Pese a que todo hace indicar que esta temporada le tocara remar para buscar sus propios triunfos y no lo dictaminado por su equipo, al que seguramente veamos mas de una vez no acatar sus ordenes.