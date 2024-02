Quizá no fue la mejor despedida. Carlos Sainz abandonará la Scuderia Ferrari cuando finalice la temporada 2024. La razón de ello se debe al acuerdo de los tifosi con Lewis Hamilton. Los italianos renovaron a su compañero Charles Leclerc, pero la renovación del español se fue alargando hasta un punto en el que entendemos que no llegará. De esta manera, el castellano cumplirá su cuarta y última temporada a las filas del equipo italiano, y al término de la temporada que entra, deberá decidir si tomarse un año sabático o buscarse otro equipo a la espera de la entrada de Audi en 2026. En este artículo repasaremos la historia de Carlos Sainz con Ferrari.

Temporada 2021: un inicio ilusionante

Carlos Sainz Jr. llegaba a Ferrari en la temporada 2021. Fruto de su explosión como piloto junto a su gran amigo Lando Norris en McLaren, el madrileño formaría equipo con Charles Leclerc.

Primer podio de Carlos Sainz como profesional / REUTERS

En esta temporada, Carlos cumpliría muchos de los sueños que tenía desde que llegó a la Fórmula 1.

Mónaco, testigo de la hazaña de Carlos

23 de mayo de 2021. GP de Mónaco. Carlos Sainz partía desde la cuarta posición, Leclerc, desde la pole. El circuito urbano de Mónaco siempre es exigente: hay que ser habilidoso a la par que ágil mentalmente para terminar la carrera. Bajo el lujo y morbo de las calles de Mónaco, los pilotos se preparaban para correr una de las carreras más apetecibles del calendario. Sin embargo, uno de los Ferrari no podría competir ese domingo.

Leclerc, fuera por un fallo mecánico

El monegasco no corrió suerte ese día. Salir desde la pole significaba casi ganar delante de su gente. Una avería en el eje de transmisión poco antes de la carrera resultó ser imposible de reparar a tiempo y le impidió ganar por fin en su tierra. Si lo vemos positivamente, Carlos escaló a la tercera posición. Max Verstappen se quedaría con la pole.

Leclerc se lamenta al tener que abandonar / DAZN

La carrera, como ha sido Mónaco durante toda su historia, fue una carrera en la cual la resistencia se premiaba en forma de puntos y/o posiciones. Valteri Bottas fue resistente, pero un error de los mecánicos al cambiarle los neumáticos le impidió seguir. Una tuerca que se atascó en el neumático le obligó a abandonar: Carlos Sainz escalaba a la segunda posición.

Carlos Sainz durante el GP de Mónaco / Carlos Sainz

El madrileño hizo un oficio de resistencia que se vio recompensado: obtuvo su primer podio con Ferrari y encima estuvo acompañado de su inseparable amigo Lando Norris, que finalizó en tercera posición. "Mad Max" se quedaría la victoria.

Carlos Sainz con su primer podio en la F1 / Carlos Sainz

El madrileño firmó una primera temporada más que aceptable, en la cual se subió al podio en cuatro ocasiones y acumuló un total de 164,5 puntos. Además, Carlos le ganaría la partida a su compañero en su primera temporada. Sainz sumó cinco puntos más que Leclerc en la temporada, por lo que quedar quinto en el mundial de pilotos y delante de tu compañero de equipo es más que suficiente.

Temporada 2022: Ferrari tiene un coche ganador

La temporada 2022 fue muy ilusionante para los hombres de Ferrari. Tras un 2021 eclipsado por la guerra entre Red Bull y Mercedes, Ferrari pareció dar con la tecla y tener un coche que le ponga las cosas difíciles a Verstappen, vigente campeón de la categoría y personaje que acabó con la dictadura de Lewis Hamilton. Los test de pretemporada parecían avistar un coche muy competitivo.

Comienza la temporada

Prueba de ello sería el GP de Baréin, la primera prueba del año. Aquel día, Leclerc y Verstappen lucharon como dos jabatos por la victoria, pero el monegasco saldría victorioso tras el abandono del neerlandés.

¡ESTO ES LA FÓRMULA 1 EN ESTADO PURO! ¡ESTO ES UNA AUTÉNTICA LOCURA!



Leclerc contra Verstappen luchando a brazo partido una y otra vez. Sencillamente increíble 🙌🔥😍#BahreinDAZNF1 🇧🇭 pic.twitter.com/Nmzwr8C0cQ — DAZN España (@DAZN_ES) March 20, 2022

Leclerc y Sainz firmaron un doblete: primer y segundo puesto respectivamente. Los Ferrari parecían haber dado con la tecla para acabar con el dominio de los Red Bull.

Leclerc y Sainz volverían a subirse al podio en la siguiente cita: en Arabia Saudí. Los hombres de Ferrari serían segundo y tercero, respectivamente. Esta vez, Max Verstappen se llevaría la victoria.

Sainz en la primera carrera del año / Carlos Sainz

El primer abandono de la temporada

El primer DNF de la temporada llegaría en Australia. La carrera de Carlos Sainz en Albert Park solo duró tres vueltas. El español sufrió un trompo, quedando su Ferrari varado en una de las escapatorias, y teniendo que abandonar la tercera carrera del Mundial de Fórmula 1 2022. Leclerc terminaría ganando el Gran Premio.

Sainz en el momento del accidente / GETTY

Sin embargo, el segundo DNF llegaría justo al siguiente Gran Premio. Sainz abandonaría el GP de Emilia Romaña debido a un accidente.

Sainz, cabizbajo ante la llegada de Leclerc / F1

De esta forma, tras Imola, el español se situaría quinto en el mundial de pilotos con 38, mientras que Leclerc sería el líder con 86.

Carlos volvería a la senda del podio en el GP de Miami, en el cual el español acabó tercero, por detrás de Verstappen y Leclerc, primero y segundo, respectivamente.

Sainz en el podio de Miami / Carlos Sainz

Un lugar muy especial

Tras finalizar cuarto en España, Carlos Sainz volvería a Mónaco, lugar que seguramente le traerá bellísimos recuerdos tras su primer podio con Ferrari en la temporada anterior. Al igual que en 2021, Sainz acabaría segundo, acompañado por Checo Pérez (1º) y Verstappen (3º). Leclerc acabó cuarto.

Sainz en el GP de Mónaco / Carlos Sainz

La explosión definitiva de Sainz

Tras Azerbaiyán (DNF) y Canadá (2º), la Fórmula 1 llegaba a Reino Unido el fin de semana del 1 de julio de 2022. Silverstone acogía un año más a uno de los mayores eventos de automovilismo anuales en la isla británica.

Tras saber que Sainz marcó el mejor crono de la clasificación, el domingo llegó el día de la carrera: Carlos afrontaba desde la pole la que podía ser su primera victoria en la categoría reina.

GP de Gran Bretaña 2022

La carrera más accidentada no pudo comenzar. Tras hacerle un "emparedado" a Gasly entre Russell y el propio piloto chino, una carambola provocó que Guanyu Zhou volcara y, fruto de la velocidad, se deslizara hasta chocar contra las protecciones. Todo ello, boca abajo.

Fotografía del accidente / DAZN

Afortunadamente, el piloto salió ileso, y tras una evidente bandera roja, se restableció la carrera originalmente. Durante la primera vuelta, Max Verstappen atacó a Carlos, robándole así la primera posición, pero al haber bandera roja antes de cerrar vuelta, se restablecía la parrilla al orden inicial.

En la resalida Carlos gestionó mucho mejor su espacio, y defendió la plaza ante el neerlandés, pero tenía también a otro piloto dándole caza: Charles Leclerc. El monegasco fue un quebradero de cabeza para el castellano, que le defendió y llegó a rebasarle cuando Charles le adelantó. El de Mónaco apenas tenía ritmo, y eso fue aprovechado por el madrileño para adelantarle y hacerse con su primera victoria como profesional.

Sainz por delante de Leclerc / GETTY

Parecía el principio de una temporada grande, pero los Red Bull no dijeron su última palabra.

Sin podios hasta el penúltimo asalto

La evolución de los Red Bull fue meteórica, y Carlos, con un coche claramente inferior, y con las órdenes de equipo en contra, no pudo gozar de muchas oportunidades para luchar por más victorias. Leclerc era "il predestinato" de Ferrari, por lo que, entre el coche, y su falta de favoritismo, apenas pudo brillar hasta Brasil, donde quedó tercero.

Sainz en el podio del GP de Brasil / Carlos Sainz

Sainz acabó la temporada en quinta posición en el mundial de pilotos. El madrileño sumó un total de 245 puntos, siendo, hasta la fecha, su máximo recuento en la Fórmula 1. Sin embargo, a pesar de su gran temporada, Sainz tenía problemas internos.

El favoritismo de los hombres de Ferrari

Como se comentó anteriormente, Leclerc era el primer piloto designado por los estrategas tifosi. El monegasco abarcó gran cantidad de protagonismo a lo largo del campeonato, ya que quedó subcampeón en el mundial de pilotos, pero el exceso de atención que generaron al bueno de Charles llegó a causar molestia en Sainz.

Partiendo de esta premisa, la temporada 2023 mantendría a los dos pilotos con sus respectivos papeles: Leclerc el de elegido, y Sainz el de alternativa cuando el monegasco no va bien.

Temporada 2023: el abusivo dominio de los hombres de Red Bull

Si nos tuviéramos que quedar con una definición para resumir la temporada pasada de F1, no me queda ningún ápice de duda de que la mayoría elegiría la siguiente: Max Verstappen. El neerlandés fue una apisonadora sin compasión durante todo el mundial, que dominó junto a Red Bull de inicio a fin. "Mad Max" ganó un total de 19 carreras del calendario, batiendo el récord de victorias en una temporada de Sebastian Vettel. El neerlandés se mostró imbatible durante todo el campeonato, en el cual poco pudieron hacer los hombres de Ferrari, que apenas gozaron de ocasión alguna de luchar contra los chicos de Christian Horner.

Verstappen celebra su victoria en Hungría / DAZN

Si los Red Bull les supieran a poco a los tifosi, Aston Martin también se apuntó a la fiesta. Fernando Alonso acaparó todas las miradas de la gente con un retorno fabuloso.

Alonso celebra un podio en la pasada temporada / DAZN

El AMR23 resultó ser el segundo mejor coche de la parrilla al inicio del campeonato, y aunque la distancia con Red Bull a nivel de velocidad era más que evidente, el equipo dirigido por Lawrence Stroll fue la sensación del mundial.

Alonso con su monoplaza / Fernando Alonso en X

Partiendo de esta base, podemos deducir que la primera mitad de temporada de Ferrari fue un desastre: Sainz iba quinto en el mundial de pilotos con tan solo 83 puntos, mientras que Leclerc iba en séptimo lugar con 74 puntos en su casillero. El compatriota del madrileño, Fernando Alonso, iba tercero con 137 puntos, mostrando que Aston Martin pasó por encima de los italianos en la primera mitad de mundial.

El parón veraniego: un punto de inflexión en Carlos Sainz

Tras el GP de Bélgica, llegaba un mes de descanso para los pilotos... menos para Carlos Sainz. Ese mes, el madrileño decidió sentarse a hablar con sus ingenieros y ver qué mejorar para hacer el coche más competitivo. Los paquetes de mejoras empezarían a verse a partir del GP de Italia, que sería un punto de inflexión en el madrileño.

Una auténtica exhibición

Carlos le demostró a Ferrari que había llegado para ser mejor que Leclerc. Sus ganas y esfuerzo fueron recompensados, y tras una exhibición de clasificación, Carlos Sainz hizo la primera pole de la temporada para los Ferrari.

Sainz celebra la pole / Carlos Sainz

Sainz se mostró muy sólido también en la carrera del domingo, y aunque fue incapaz de frenar a los Red Bull, sí frenó a Leclerc, que desafió al madrileño hasta la última vuelta.

Sainz en su primer podio del año 2023 / Carlos Sainz

Sainz logró su primer podio del año, pero hay un detalle a tener en cuenta: las órdenes de equipo.

En aquella ocasión, Sainz iba delante y no se permitió mantener las posiciones: Leclerc tuvo libertad de hacer lo que le viniera en gana, y decidió atacar a su propio compañero, siendo muy agresivo. En otras ocasiones, Sainz se ve obligado a mantener posiciones cuando va detrás de Charles, algo que no ha gustado en absoluto en el entorno del castellano. Esta clase de situaciones se han vuelto costumbre en Ferrari, y no parecían tener remedio.

Singapur, una exhibición del smooth operator

Singapur probablemente será un país recordado con cariño por Sainz. Tras su exhibición en Italia, mantuvo su forma en el país asiático. El madrileño volvió a firmar una pole memorable que le permitía luchar por la primera victoria de la temporada.

La victoria no se vendió ni mucho menos barata en la carrera del domingo. Carlos luchó a muerte con los Mercedes, pero tuvo una carta que jugó a su favor: la de Lando Norris. Con el objetivo de protegerse de los Mercedes, el castellano le permitió entrar a Norris en la zona de DRS para mantener a raya a los Mercedes. La lectura de carrera del madrileño fue simplemente sublime, y manteniendo a Norris a nueve décimas (al límite de la zona de DRS), se llevó la primera y única victoria de un piloto que no fuera de Red Bull en aquella temporada.

MODO ESTRATEGA ON 🙌



Carlos Sainz le dio DRS a Norris para que pudiera defenderse ante Russell. Sencillamente BRILLANTE#SingapurDAZNF1 🇸🇬 pic.twitter.com/eGDjyqLjGA — DAZN España (@DAZN_ES) September 17, 2023

Sin embargo, la gestión milimétrica de Carlos no le permitió ganarse la confianza plena de los chicos de Ferrari, que siguieron anteponiendo a Leclerc por encima de Sainz.

Sainz celebra su primera victoria del año / DAZN

El madrileño se subiría al podio solo una vez más, que sería en el GP de Las Américas, en el cual quedó tercero tras la descalificación de Lewis Hamilton.

Un bochornoso final de temporada

Ya en la recta final de temporada, nos adentramos en el GP de Las Vegas. Tras el GP de Brasil, Sainz aventajaba a Leclerc en 22 puntos. Faltando solo dos carreras, era sumamente difícil que Carlos perdiera ante su compañero...

GP de Las Vegas: una gestión de desastre.

Una tapa de alcantarilla fue el preámbulo de las desgracias que viviría el castellano. En los libres, Sainz golpeó una tapa de alcantarilla, y le impidió seguir. La cosa es que el coche de Sainz quedó destrozado: fondo plano, motor, batería.... Los libres fueron cancelados y para colmo, Sainz se vio obligado a cumplir una sanción de diez puestos en la parrilla del domingo por cambiar todo el monoplaza. Alucinante.

La BRUTAL sacudida que provocó que el Ferrari de Carlos Sainz quedase KO 😱😱#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/yCMGgL8Xjf — DAZN España (@DAZN_ES) November 17, 2023

Pese a todo, Sainz finalizó en sexta posición, pero Leclerc fue segundo y, de esta forma, Leclerc recortaba distancias al madrileño: 12 puntos los diferenciaban de cara al último baile.

Leclerc celebra el podio / DAZN

GP de Abu Dabi: otro bochornoso gesto de Ferrari con el abatido Carlos

Tras Las Vegas, Sainz partía con cierta ventaja sobre su compañero, pero esa pequeña diferencia se fracturaría con sus propios estrategas. Para empezar, el fin de semana se torció al abandonar en Q1 con una insatisfactoria decimosexta posición. Leclerc partía desde la segunda plaza. Si la mala gestión de Ferrari en la clasificación fue grave, lo peor llegaría al día siguiente.

En la carrera del domingo, Carlos sufrió un quebradero de cabeza con su propio equipo. Cuando tenía más ritmo que los demás, comenzó con un stint que no le fue nada bien a lo largo del año: el neumático duro. Ese stint le destrozó la carrera, y a merced de su equipo, Leclerc finalizó segundo, y Sainz abandonó porque poco le quedaba más por hacer tras el desastre de gestión de su grupo.

“Todo el año siempre que hemos ido con ruedas duras en el primer stint nos ha ido mal y hoy nos ha vuelto a pasar. Es algo que nos pasa con nuestro coche, no podemos hacer lo que hacen los demás y tenemos que analizar el motivo”.

“Una vez que hemos perdido el primer stint ya no había mucho por lo que luchar. Una vez que no ha funcionado y que estábamos fuera de los puntos, nuestra única opción era aprovechar un safety car y nos hemos quedado a la deriva un poco a ver si salía y no ha sido así”, anunció Carlos, abatido.

Ferrari se ha portado realmente mal con Carlos a lo largo de su trayectoria con Ferrari. Nadie sabe qué le deben a Leclerc pero por la razón que sea es el elegido por todos para liderar la escudería.

Si esto les parece grave, ahora viene el plato fuerte.

Ferrari desecha a Carlos Sainz: Hamilton en el horizonte tifosi

Como estáis leyendo, Ferrari ha decidido desistir con Sainz. Los tifosi renovaron sin pestañear a Leclerc, considerado "il predestinato" (aunque el único piloto que ha ganado a Red Bull ha sido Sainz). Sin embargo, la renovación de Carlos Sainz se fue alargando incomprensiblemente. Incomprensiblemente en un principio. Sin embargo, en la última semana se ha dado a conocer que Hamilton vestirá de rojo a partir de 2025. Cobra sentido no haber escuchado las peticiones de renovación de Carlos.

La historia de Carlos Sainz en Ferrari ha llegado a su fin de manera sorpresiva y, para muchos, injusta. Tras tres años de dedicación y esfuerzo, el madrileño se ve apartado por decisiones detrás de bambalinas, dejando a los tifosi con un sabor amargo.

Leclerc y Sainz / DAZN

La danza de negociaciones con Lewis Hamilton ha llevado a la despedida de Sainz, quien enfrenta ahora una encrucijada en 2025. Mientras Ferrari coloca sus fichas en un futuro con Leclerc como protagonista, Sainz se ve en la tesitura de tomar un año sabático o buscar nuevos horizontes. El castellano se enfrenta a la necesidad de encontrar un equipo dispuesto a valorar su talento y dedicación mientras espera la posible oportunidad con Audi en 2026. En un deporte donde los giros inesperados son la norma, el destino de Carlos Sainz sigue siendo incierto, pero su determinación y habilidades seguramente le abrirán puertas en el asfalto de la Fórmula 1.