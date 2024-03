El joven piloto debutó en la categoría reina, en el Gran Premio de Qatar, como todo un experimentado. Sumó puntos, obtuvo un récord y deslumbró con sus audaces adelantamientos.

El sábado, en la jornada de clasificación, Acosta logró un lugar en la tercera línea de salida, rodeado de las Ducati de Fabio Di Giannantonio y Álex Márquez. La octava posición del piloto de GasGas KTM le permitió competirle a Márquez en la carrera al Sprint y aunque al final mantuvo la misma posición (a +4.431 del ganador, Jorge Martín), sumó sus dos primeros puntos en MotoGP y demostró que está para competir contra compañeros de más rodaje.

La carrera

El domingo, bajo la noche árida en Losail, Acosta partió con su moto en búsqueda de su épica, solo cuatro giros después escaló a la sexta posición y dos vueltas más tarde superó a Álex Márquez. Desde el quinto lugar, el joven ‘Tiburón’ estaba listo para acechar al múltiple campeón del mundo, Marc Márquez.

La distancia entre Brad Binder, Martín, Márquez y Acosta era de menos de medio segundo, la posibilidad de entrar al podio fue el factor que le agregó emoción al duelo entre el novato #37 y el experimentado #93.

En la vuelta doce, justo en la recta, Acosta aceleró a fondo y superó al de Cervera, parecía posible que el debutante se podría meter al podio en su primera carrera, solo debía superar a ‘Martinator’ para lograrlo.

We asked and you voted for it! ✅@37_pedroacosta's daring move on @marcmarquez93 at T1 takes the best overtake of the weekend title! 👏#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/KyGZOeJTE7 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 13, 2024

Sin embargo, justo a siete vueltas del final, el ritmo de Acosta empezó a descender a causa del desgaste de su neumático trasero. En el 14° giro se fue de largo y el joven piloto pasó de atacar, a aguantar lo máximo posible para mantener una buena posición en carrera.

La emoción sobrepasó al joven piloto de 19 años que salió a por todo, exigiéndose a sí mismo y a su moto. Al final, la gestión de su primera carrera no fue la más acertada y aunque intentó no perder lugares, Marc Márquez, Enea Bastianini, Álex Márquez, Fabio Di Giannantonio y Aleix Espargaró lo superaron, relegando al ‘Tiburón de Mazarrón’ al noveno lugar.

Primera carrera, primer récord

Pedro Acosta se quedó con la vuelta rápida en Catar y ahora es el piloto más joven que ha logrado esta marca en una carrera de MotoGP. El español obtuvo esta plusmarca con 19 años y 290 días, el récord anterior le pertenecía a Fabio Quartararo, quien hizo la vuelta más rápida en el Gran Premio de Qatar de 2019 con 19 años y 324 días.

En total, Acosta sumó nueve puntos en su primer fin de semana en MotoGP, dos en la carrera rápida y siete en la carrera del domingo.



Declaraciones al mejor estilo de Acosta

Sobre la gestión de su carrera, el piloto de GasGasKTM expresó que "ha sido todo tan bonito que no podía salir perfecto en la primera vez. Esto es como cuando pierdes la virginidad, parece que todo va bien, pero luego te equivocas por algún lado".

Acosta confesó que, aunque en Moto2 le resultaba fácil adelantar a sus adversarios, desde Moto3 no se sentía tan confiado para lanzarse a superar a otras motos, razón por la que disfrutó todos los adelantamientos en Catar.

Para finalizar, el ‘Tiburón de Mazarrón” agregó que "Debemos estar más que contentos, es mejor hacer diez vueltas así e irte para atrás que hacer las 20 como quinto. Me comí la carrera de ayer detrás de Álex y me he comido la carrera de hoy detrás de Martín, de Márquez... detrás de gente que pilota de manera diferente".

El debut del joven piloto español asombró a fanáticos y a sus compañeros en pista, incluso, Marc Márquez manifestó que esperaba que el debutante lo adelantara. "Ha tenido una actitud descarada, la verdad es que iba rápido, tenía puntos muy fuertes y los irá puliendo en breve, pronto estará luchando por el podio y dará algún susto en alguna carrera", concluyó el #93.

"You didn't realise what you did!" 🤩



Over the moon for @37_pedroacosta was an understatement for Herve here 😅 #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/LM2gxnqTvs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 14, 2024

Por su parte, Hérve Poncharal, jefe del equipo GasGas Tech3, también elogió a su piloto al término de la carrera. “Es mejor de lo que podrías haber imaginado, tienes madera de número uno”, le expresó el francés.