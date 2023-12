Anuario VAVEL 2023 Moto 2: la ilusión rota del ELF Marc VDS Racing Team

Este año el equipo ELF Marc VDS Racing Team se perfilaba como uno de los grandes favoritos para darle sabor al 2023, así fue por lo menos la primera mitad de la temporada, poco a poco los problemas comenzaron a aparecer y con ellos se fueron las esperanzas de un joven piloto hambriento por ser campeón.

A bordo de su Kalex #22 Sam Lowes regresaba totalmente recuperado de una cirugía en el hombro izquierdo misma que sufrió durante el fin de semana del Gran Premio de Inglaterra y que lo dejo fuera casi toda la segunda mitad de la temporada 2022.

Y con el #14 Tony Arbolino quien le dio al equipo el cuarto lugar del campeonato tras conseguir la victoria en tres ocasiones en 2022 (Austin, Buriram y Sepang).

Este año, el reto era darle todas las armas necesarias al joven piloto para luchar por el campeonato.

La primera cita de la temporada dejaba al equipo motivado, Arbolino salía desde el octavo puesto y Lowes noveno. Este último tuvo que remontar pues al comienzo de la competencia cayó al decimo quinto sitio, poco a poco logró remontar hasta el séptimo lugar, un final satisfactorio para alguien que llegaba a encontrar el ritmo después de mucho tiempo bajo la moto. Por otra parte Arbolino dio una muestra de lo que podrían esperar de él. En las primeras nueva vueltas logró escalar hasta ser tercero, de ahí en adelante una gran batalla contra Pedro Acosta y Aron Canet le hizo perder agarre en los neumáticos por lo que decidió mantenerse al margen y conformarse con el tercer escalón del podio.

Termas de Río Hondo, escenario de la segunda competencia. Sam llegaba con gripa y pocas ganas de salir a pista, misma que se mantuvo húmeda gran parte del fin de semana. Cuando fue momento de la P3 ambos pilotos decidieron esperar a que la pista se secará un poco, el británico no logró mucho pues el malestar no le permitió conseguir lugar en la Q2. Mientras, el italiano pasó a la segunda prueba de clasificación donde al no encontrar la sensación que buscaba, no pudo mejorar por lo que se quedo con el octavo sitio de la competencia.

El domingo de carrera la pista se mantuvo mojada por lo que se tomo la decisión de acortar la carrera a dos terceras partes. Tony logró bajar al cuarto sitio en la primera vuelta tras un gran movimiento contra Jake Dixon, poco a poco se fue acercando a Alonso López, líder de la competencia hasta alcanzarlo y arrebatarle la victoria. Esta fue su cuarta victoria dentro de la categoría. Sam logró un top ten tras arrancar decimo cuarto.

Tony llegaba al circuito de las Américas como líder del campeonato, las apuestas comenzaban a mostrarse a su favor. Una vez más consiguió subirse al podio, esta vez en segundo lugar tras no poder defender su posición hasta la última vuelta contra Acosta quien le quito e lugar en la última vuelta durante la curva 12. Aún así, se fue como líder con una ventaja de 20 puntos. Lowes no pudo lidiar con las altas temperaturas y humedad en el circuito, tras clasificarse decimo octavo únicamente logró remontar cinco posiciones para cruzar la meta en decimo tercero.

A pesar de no tener los resultados deseados, el piloto británico había logrado puntear en las tres carreras completadas, sin embargo debía quitarse el mal sabor de boca con el que venía cargando desde su lesión y fue el circuito de Jerez el lugar que lo vio brillar de nuevo.

El viernes, Sam se mantuvo como uno de los pilotos más rápidos, el sábado durante la P3 lucho contra Canet y Acosta para entrar directo a la Q2 donde obtuvo la decimo novena pole en su carrera. El domingo demostró que a pesar de sus 32 años, aún puede dar batalla a los más jóvenes. A pesar del esfuerzo de Acosta, Sam encontró el ritmo perfecto para quedarse con el trofeo del primer lugar. Tony arrancó decimo y cruzó la meta en cuarto lugar colocando al Elf Marc como líder en la clasificación de equipos. El italiano perdía el primer lugar del campeonato contra Acosta.

Victoria Sam Lowes Jerez / twitter.com

En camino a la cima

Los buenos resultados seguían para el equipo, el sueño de coronar a uno de sus pilotos como campeón de Moto2 era algo cada vez más cercano, está vez la pista que los vio triunfar fue Le Mans. Ambos pilotos arrancaban en la primera fila, Sam se arriesgo tanto como pudo para conseguir la Pole. Tony había pedido algunos ajustes al equipo pues el viernes no se había sentido cómodo con la moto, el equipo respondió y tras entrar a la Q2 logró finalizar como el tercer piloto más rápido.

El domingo la carrera que fue reiniciada debido a una bandera roja, pinto mucho mejor para el italiano. Durante las primeras vueltas se mantuvo rueda a rueda contra Acosta, quien se fue al suelo al intentar ganarle la posición. Después, Filip Salac intento presionar al #14 sin embargo este no cedió y cruzó la meta en primer sitio. Esta vez, la suerte no estuvo de lado de Lowes, pues tras arrancar desde la pole tuvo un incidente en la curva 3 de la segunda vuelta, el equipo se esforzó para sacarlo a pista antes de que el pit lane se cerrara, esto no sucedió por lo que tuvo que arrancar desde el final de la parrilla, donde recupero once lugares para cruzar en decimo quinto lugar.

La carrera en casa para la joven estrella del Elf Marc VDS Racing Team llegó, Arbolino estaba dispuesto a dar un gran espectáculo a los aficionados. A pesar de no ser el más rápido durante viernes y sábado, el domingo y tras arrancar decimo dio a su gente un podio. Durante la primer vuelta logró ganar seis lugares y para la vuelta dos, ya se encontraba segundo, posición que no soltó y que le ayudo a afianzar veinte puntos más su liderato en el campeonato. Sam no tuvo la misma suerte. Salió tercero pero durante el primer giro, Alonso López lo dejó fuera al intentar superarlo.

Sachsenring dejaba a Tony como uno de los claros contendientes al titulo, está vez salía desde el segundo sitio, mismo que mantuvo toda la carrera y que defendió contra Dixon. Lowes por su parte, terminaba sexto.

El circuito de Assen paso sin pena ni gloria para el equipo, ambos pilotos arrancaron dentro del Top ten y el domingo de carrera la situación solo mejoro un poco para Tony que obtuvo el séptimo sitio, Lowes finalizó onceavo ya que la moto no tuvo el rendimiento deseado desde el inicio de la carrera.

En julio el equipo anunciaba cambios, Sam no continuará en Moto2 para 2024, el británico emigrará a World SBK en 2024, al equipo y como nuevo coequipero de Tony llegará Filip Salac.

Marc Van Der Straten y Filip Salac / twitter.com

Llegaba el turno del Gran Premio de Inglaterra, la afición en Silverstone esperaba un buen resultado por parte del héroe local Sam Lowes, sin embargo una mala arrancada lo dejo sin la oportunidad de subir al podio frente a su gente. Ese fin de semana, Tony perdió el liderato ya que aunque salió cuarto, su neumático delantero no le permitió mejorar y cayó hasta la decima posición.

Las cosas no mejoraron en el Redbull Ring. Lowes largaba desde la decimo cuarta posición tras sufrir durante la sesión clasificatoria pues varias de sus vueltas rápidas fueron canceladas, después un caída le impidió conseguir una mejor vuelta. Durante la carrera, el británico perdió varias posiciones al evitar colisionar junto a otros pilotos. Al final de la competencia, Sam peleaba junto a Darryn Binder por el decimo cuarto sitio cuando ambos pilotos se fueron al suelo.

Arbolino no dudó nunca de su capacidad pero faltaba algo que lo hiciera volver al podio, esta vez, arrancaba desde el séptimo sitio y cruzaba la meta en sexto.

En Barcelona las cosas no mejoraron para ninguno de los dos. Lowes consiguió un onceavo sitio en la parrilla mientras Tony arrancaba vigésimo. En el domingo de carrera, el británico cruzó la meta en noveno tras permanecer gran parte de la competencia en decimo. Tony sufrió falta de agarre en los neumáticos y no logró pelear por las primeras posiciones por lo que finalizo decimo séptimo.

La segunda carrera en Italia llegó, las cosas mejoraron un poco para Arbolino. Durante una cerrada competencia en la Qualy, el italiano conseguía el noveno lugar de la parrilla, justo detrás de su coequipero. Ya en la carrera pudo mejorar el ritmo en comparación con su desempeño en Barcelona. Terminó cuarto, dando un resultado satisfactorio a los fanáticos italianos. Lowes no corrío con la misma suerte, pues en la vuelta 16 entrando a la curva 1, perdió agarre en la parte delantera y se fue al suelo.

La carrera inaugural de la India llegó y con ella mucha expectativa. Las sesiones clasificatorias comenzaron tarde debido a la lluvia, a pesar de que la pista estaba seca, los pilotos salieron a rodar con neumáticos para lluvia. Esas condiciones mixtas no fueron del todo satisfactorias para los pilotos por lo que Sam arrancó decimo segundo y Tony séptimo.

Una bandera roja debido a un múltiple incidente corto la distancia de la carrera, hecho que ayudo a Arbolino pues nuevamente tuvo problemas de agarre en los neumáticos, sin embargo, logro mantenerse y finalizar segundo, regresando al podio y manteniendo su segundo lugar en la clasificación general.

Sam tuvo un incidente con Canet en la primera vuelta, pudo reincorporarse y ser constante pero nada más allá sobresaliente a un decimo noveno lugar.

Tony Arbolino, ganador del Gran Premio de India de Moto2 2023 / twitter.com

La gira por Asia continuaba, Japón tampoco vio brillar al ELF Marc VDS Racing Team. El #22 no termino la competencia debido a un accidente en la curva 14 de la vuelta 7. Tony por otro parte, solamente logró mejorar dos posiciones tras arrancar decimo tercero.

Fue el turno de Mandalika, decimo quinta cita del año. Esta vez, el calor jugo un papel muy importante en las condiciones de pista. Ambos pilotos lograron clasificar dentro del Top Ten; Sam octavo y Tony decimo. De igual forma cruzaron la meta dentro de los diez primeros, el #22 finalizó decimo debido a que se abrió de más en la vuelta 16, mientras, el italiano sufrió nuevamente por problemas con los neumáticos, finalizando sexto.

El drama llego para la carrera de Australia. El domingo las condiciones climatológicas hicieron que la competencia se llevara a cabo bajo lluvia y con fuertes vientos, esto hizo que dirección de carrera permitiera a los pilotos realizar un Warm Up de 10 minutos para analizar las condiciones de pista. La competencia comenzó y durante las primeras nueve vueltas, diez pilotos ya habían chocado; el viento era muy fuerte por lo que se tomo la decisión de detener la carrera y al haberse completado la mitad de la misma, se dio por concluida.

Esta situación beneficio a Arbolino quien tras arrancar octavo, logró tomar la punta para la vuelta 4 y quedarse con la victoria. Lowes no terminó tan bien pues arrancó decimo segundo y a pesar de haber remontado hasta el segundo puesto en la tercera vuelta un choque en la curva 10 termino con toda esperanza de un doble podio.

Tony Arbolino Ganador Gran Premio de Philip Island / marcvds.com

Sueños estancados

La última parte del campeonato comenzaba, únicamente quedaban cuatro carreras. Tony era el rival más cercano de Pedro Acosta y el único que podía arrebatarle el título. Terminar por delante del Murciano era clave para seguir en la lucha. Desafortunadamente los planes no salieron como se planearon. El italiano arrancaba desde el octavo sitio y finalizaba cuarto, Pedro terminó segundo y con ello se colocaba 63 puntos por delante de Arbolino. Sam terminó la competencia en el mismo lugar que la arranco; decimo cuarto.

El equipo seguía enfrentando problemas; falta de tracción, agarre y cambios de configuración hacían ver la esperanza del título cada vez más lejos. En Malasia todo se derrumbo, Arbolino arrancaba séptimo pero durante la primera vuelta un choque delante de él hizo que perdiera su posición, más adelante otro encuentro entre pilotos lo mando hasta la vigésimo cuarto lugar, de manera impresionante logró remontar hasta el decimo sitio mismo donde cruzó la meta pero le impidió prolongar la lucha por el título contra Acosta, quien se corono precisamente al encontrarse con la bandera a cuadros en segundo sitio. Sam mejoro cuatro lugares después de largar onceavo.

Catar no fue diferente, Sam largaba quinto y Tony onceavo, durante la carrera el británico se abrió de más y cayó hasta el decimo segundo lugar mismo que mantuvo hasta el final, el #14 cometió un error al salirse de pista en la curva 12, no pudo recuperar el ritmo y terminó decimo.

El equipo empaco y voló hacía la última parada del 2023: El Gran Premio de Valencia.

El circuito Ricardo Tormo veía a un Tony Arbolino que tenía que conformarse con el segundo sitio del campeonato y quien a pesar de hacer su mejor esfuerzo para cerrar la temporada con un buen resultado no logró darle a su equipo el cierre que merecían. Durante la Qualy logró el decimo noveno lugar de la parrilla. En competencia progreso tres posiciones, finalizando decimo sexto muy lejos de la acción principal.

Sam Lowes corría por última vez dentro de Moto2 antes de partir a World SBK. Califico quinto, hecho que le dio la esperanza de marcharse con un podio. El piloto perdió la oportunidad de acercarse a la parte delantera del pelotón después de haber pasado cerca de un accidente en la primera vuelta con cuatro pilotos.

El equipo ELF Marc VDS Racing Team terminó el 2023 nada cerca de lo que esperaban. Tony finalizó segundo en el campeonato con 249.5 puntos, 83 por debajo de Acosta. Lowes vuela a SBK para probar suerte en otro lugar y se va de Moto2 con el decimo segundo sitio en la clasificación general con 104 puntos.

En cuanto al campeonato de equipos, el Marc VDS cayó al tercer sitio debido a los buenos resultados que Fermín Aldeguer y Alonso López le dieron al Speed Up durante la segunda mitad del año.

Ahora el equipo espera que la dupla Arbolino - Salac los lleve a lo más alto del podio tantas veces como sea posible en 2024.